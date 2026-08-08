WhatsApp भारत में DOB फीचर का कर रहा टेस्ट, DPDP एक्ट के तहत जुड़ेगा यह फीचर
Meta अपनी इंस्टेंट मैसेंजिंग ऐप WhatsApp के लिए एक नया फ़ीचर टेस्ट कर रही है, जिसमें यूज़र्स ऐप में अपनी जन्मतिथि जोड़ सकेंगे.
Published : August 8, 2026 at 1:56 PM IST
हैदराबाद: टेक दिग्गज Meta अपनी इंस्टेंट मैसेंजिंग ऐप WhatsApp के लिए एक नया फ़ीचर टेस्ट कर रही है. इससे भारत में यूज़र्स ऐप में अपनी जन्मतिथि जोड़ सकेंगे. यह अपने सबसे बड़े मार्केट में इस बेहद लोकप्रिय मैसेजिंग सर्विस का एक अपडेट होने वाला है.
हाल के दिनों में ऑनलाइन घूम रहे स्क्रीनशॉट में ऐप के ऊपर कुछ यूज़र्स के लिए एक बॉक्स दिखाई दिया, जिसमें लिखा था, "अपनी जन्मतिथि जोड़ें. भारत में आने वाले कानूनों के तहत हमें आपकी उम्र पूछनी होगी."
एक सवाल के जवाब में WhatsApp के प्रवक्ता ने कहा कि, "भारत में आने वाले कानूनों, जैसे कि 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट' का पालन करने के लिए, हम लोगों की उम्र कन्फर्म करने के ऐसे तरीकों की टेस्टिंग कर रहे हैं, जिनसे प्राइवेसी सुरक्षित रहे."
सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें बच्चों के पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग से जुड़े कानून में उम्र की पुष्टि करने वाले उपायों की बात कही गई है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि यूज़र्स की उम्र 18 साल से कम है या नहीं.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में WhatsApp के 600 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं. जहां, दुनिया भर की सरकारें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने या इस पर विचार कर रही हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अपने नियमों में WhatsApp को शामिल नहीं किया है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नया फ़ीचर ऐसे समय में टेस्ट किया जा रहा है, जब भारत सरकार के साथ तनाव बढ़ा हुआ है. Meta ने बुधवार को जानकारी दी है कि कंपनी ने भारत सरकार के अधिकारियों से उस फ़ेसबुक पोस्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगाने के लिए माफ़ी मांगी है, जिसमें पीएम मोदी ने परीक्षा के पेपर लीक होने के मुद्दे पर छात्रों को संबोधित किया था. इस लीक की वजह से देश भर में विरोध-प्रदर्शन हुए थे.
कैलिफ़ोर्निया स्थित टेक कंपनी Meta को भी भारत में अपने प्लेटफ़ॉर्म (जैसे इंस्टाग्राम) पर बच्चों से जुड़े एक संवेदनशील कंटेंट के मामले में जांच का सामना करना पड़ा है. Meta का कहना है कि वह सुरक्षा उपायों को लगातार बेहतर बना रही है और ऐसे कंटेंट के प्रति उसकी 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति है.
इसके अलावा, फ़ेडरल टेक मिनिस्ट्री ने WhatsApp से अपने नए यूज़रनेम फ़ीचर – जिससे यूज़र्स बिना नंबर शेयर किए एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं – को लॉन्च करने में देरी करने को कहा है. कंपनी ने यह फैसला 'इम्पर्सोनेशन' और 'डिजिटल अरेस्ट' से जुड़ी चिंताओं के कारण किया है.
कंपनी ने कहा कि WhatsApp पर उम्र की जांच करने वाला नया फ़ीचर एक ऑप्शनल टेस्ट है, जबकि ऐप का इस्तेमाल जारी रखने के लिए यूज़र्स को अपनी उम्र कन्फ़र्म करने की ज़रूरत नहीं है.
कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि, "इससे WhatsApp के काम करने के तरीके या आपके एक्सपीरिएंस में कोई बदलाव नहीं आएगा. हम समझते हैं कि किसी की उम्र की जानकारी निजी होती है और इसे WhatsApp के दूसरे यूज़र्स के साथ शेयर नहीं किया जाएगा."