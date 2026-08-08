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WhatsApp भारत में DOB फीचर का कर रहा टेस्ट, DPDP एक्ट के तहत जुड़ेगा यह फीचर

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - AFP )

हैदराबाद: टेक दिग्गज Meta अपनी इंस्टेंट मैसेंजिंग ऐप WhatsApp के लिए एक नया फ़ीचर टेस्ट कर रही है. इससे भारत में यूज़र्स ऐप में अपनी जन्मतिथि जोड़ सकेंगे. यह अपने सबसे बड़े मार्केट में इस बेहद लोकप्रिय मैसेजिंग सर्विस का एक अपडेट होने वाला है. हाल के दिनों में ऑनलाइन घूम रहे स्क्रीनशॉट में ऐप के ऊपर कुछ यूज़र्स के लिए एक बॉक्स दिखाई दिया, जिसमें लिखा था, "अपनी जन्मतिथि जोड़ें. भारत में आने वाले कानूनों के तहत हमें आपकी उम्र पूछनी होगी." एक सवाल के जवाब में WhatsApp के प्रवक्ता ने कहा कि, "भारत में आने वाले कानूनों, जैसे कि 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट' का पालन करने के लिए, हम लोगों की उम्र कन्फर्म करने के ऐसे तरीकों की टेस्टिंग कर रहे हैं, जिनसे प्राइवेसी सुरक्षित रहे." सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें बच्चों के पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग से जुड़े कानून में उम्र की पुष्टि करने वाले उपायों की बात कही गई है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि यूज़र्स की उम्र 18 साल से कम है या नहीं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में WhatsApp के 600 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं. जहां, दुनिया भर की सरकारें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने या इस पर विचार कर रही हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अपने नियमों में WhatsApp को शामिल नहीं किया है.