WhatsApp में आएगा नया फीचर, एक ही यूज़रनेम से खुलेगा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक

WhatsApp जल्द ऐसा फीचर लाने वाला है, जिसमें आप Facebook और Instagram वाला यूज़रनेम यहां भी यूज़ कर पाएंगे.

WhatsApp Testing Cross-App Username
व्हाट्सएप का अपकमिंग यूज़रनेम फीचर डेवलपिंग फेज़ में है. (फोटो क्रेडिट: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 11, 2025 at 5:27 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: WhatsApp का यूज़रनेम फीचर अब मेटा अकाउंट्स से जुड़ने वाला है. इसका मतलब है कि अब एक ही यूज़रनेम से व्हाट्सएप के साथ-साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम भी चलेगा. इसका मतलब है कि मेटा एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है, जिसके जरिए यूज़र्स एक ही यूज़रनेम की मदद से मेटा के सभी अकाउंट्स खोल पाएंगे.

व्हाट्सएप लंबे समय से अपने “username फीचर” पर काम कर रहा है. पहले सिर्फ अफवाहें थीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी जल्द ही इस फीचर को लॉन्च करने वाली है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाट्सएप जल्द ही यूज़र्स को अपने Facebook और Instagram वाले यूज़रनेम को व्हाट्सएप पर भी इस्तेमाल करने की सुविधा देने वाला है.

WhatsApp का “Username Feature” क्या है?

अब तक WhatsApp पर यूज़र को पहचानने के लिए सिर्फ फ़ोन नंबर का इस्तेमाल होता था, लेकिन नए फीचर में यूज़र अपने अकाउंट के लिए एक यूनिक यूज़रनेम बना सकेंगे, जैसा कि इंस्टाग्राम और एक्स (पुराना नाम ट्विटर) में होता है. इससे आप किसी को सिर्फ यूज़रनेम से ही व्हाट्सएप पर ढूंढ पाएंगे और कॉन्टैक्ट कर पाएंगे. इसका मतलब है कि इस फीचर को चालू होने के बाद व्हाट्सएप पर किसी नए इंसान से कॉन्टैक्ट करने के लिए फोन नंबर देने की जरूरत नहीं होगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp अपने Android Beta version 2.25.34.3 में एक नया ऑप्शन टेस्ट कर रहा है, जिससे यूज़र्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस्तेमाल किया गया वही यूज़रनेम व्हाट्सएप पर भी रिज़र्व कर सकेंगे. हालांकि, इसके लिए यूज़रनेम का वेरीफाई होना जरूरी होगा. आइए हम आपको बताते हैं वेरिफिकेशन कैसे होगा. इसके लिए आपको मेटा का अकाउंट सेंटर इस्तेमाल करना होगा. जब यूज़र अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़रनेम को व्हाट्सएप पर चुनने की कोशिश करेंगे तो ऐप उन्हें वेरिफिकेशन करने के लिए कहेगा. आपको उसे वेरिफाई करना होगा. एक बार अकाउंट कंफर्म हो गया तो वही यूज़रनेम व्हाट्सएप पर लॉक हो जाएगा. उसके बाद कोई दूसरा यूज़र उसे यूज़ नहीं कर पाएगा.

फीचर कैसे दिखेगा?

  • WABetaInfo द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार:
  • यूज़र को प्रोफाइल के अंदर यूज़रनेम सेक्शन का नया ऑप्शन मिलेगा.
  • यूज़र को अपना यूज़रनेम रिज़र्व और वेरिफाई करने का ऑप्शन मिलेगा.
  • मेटा अकाउंट सेंटर के जरिए यूज़रनेम को वेरिफाई करने का ऑप्शन मिलेगा.
  • यह फीचर अभी तक डेवलपमेंट स्टेज में है.
  • रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले इस फीचर की टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद इसे सभी यूज़र्स के लिए लॉन्च किया जाएगा.
