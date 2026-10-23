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1 जनवरी 2027 से नया नियम: रजिस्टर्ड सिम के बिना फोन में नहीं चलेंगे WhatsApp, Telegram और Snapchat

उपयोगकर्ताओं को अब रजिस्टर्ड SIM कार्ड हमेशा डिवाइस में रखना होगा वरना WhatsApp जैसी सेवाएं काम करना बंद कर सकती हैं. ( Getty Images )

हैदराबाद: भारत के टेलीकम्युनिकेशन विभाग यानी DoT ने मैसेजिंग और कम्युनिकेशन ऐप्स अब बिल्कुल साफ निर्देष दे दिए हैं. 1 जनवरी 2027 से व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स को सिम-बाइंडिंग नियमों का पालन करना होगा. इसका मतलब है कि अब इन ऐप्स में यूज़र्स का अकाउंट उसके रजिस्टर्ड भारतीय मोबाइल नंबर वाले एक्टिव सिम कार्ड से जुड़ा होना जरूरी होगा. इसका मतलब है कि अब आपके फोन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेंजिंग ऐप्स तब तक नहीं चलेंगे, जब तक उन ऐप्स से लिंक्ड सिम डिवाइस में न हो.

DoT का मकसद फ्रॉड रोकना और डिजिटल सिस्टम को सुरक्षित रखना है. लिहाजा, अब ये नए नियम इन मैसेंजिंग ऐप्स को इस्तेमाल करने का तरीका बदल सकते हैं. अभी तक बहुत सारे लोगों के फोन में वो सिम नहीं होती थी, जिस सिम नंबर का व्हाट्सएप या टेलीग्राम अकाउंट वो यूज़ कर रहे होते थे. अब नए साल के आते ही वो ऐसा नहीं कर पाएंगे.

DoT का निर्देश और समय सीमा DoT ने ये निर्देश 28 नवंबर 2025 को टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 के तहत जारी किए हैं. इसे सरकार ने 1 दिसंबर 2025 को प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज़ के जरिए सार्वजनिक किया. पहले ऐप्स को 90 दिन का समय दिया गया था. इंडस्ट्री की मांग पर समय-सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया गया. अब जनवरी 2027 से सभी ऐप्स को नए नियमों का पालन करना जरूरी होगा. इस निर्देष में आठ ऐप्स का नाम लिया गया है. इनमें WhatsApp, Telegram, Snapchat, Arattai, ShareChat, Josh, JioChat और Signal शामिल हैं. ये नियम इन सभी ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस पर लागू होंगे जो यूजर्स को पहचानने या सर्विस देने के लिए इंडियन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करती हैं. यह भी पढ़ें: WhatsApp में आया मैसेज शेड्यूल करने का फीचर, जानें इसका प्रोसेस SIM बाइंडिंग कैसे काम करेगी सिम-बाइंडिंग के जरिए मैसेजिंग ऐप सिर्फ उसी एक्टिव सिम से जुड़ा रहेगा, जिससे नंबर रजिस्टर्ड है. अगर फोन से सिम निकाल दी या वो बंद हो गई तो ऐप काम नहीं करेगा. इस नियम का पालन करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को कुछ नए कदम उठाने होंगे. जैसे - फोन से सिम हटने या बंद होने के बाद अकाउंट का एक्सेस रोकना.