1 जनवरी 2027 से नया नियम: रजिस्टर्ड सिम के बिना फोन में नहीं चलेंगे WhatsApp, Telegram और Snapchat
सरकार का नया नियम भारत में साइबर फ्रॉड को रोकने और डिजिटल सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है.
Published : October 23, 2026 at 2:01 PM IST
हैदराबाद: भारत के टेलीकम्युनिकेशन विभाग यानी DoT ने मैसेजिंग और कम्युनिकेशन ऐप्स अब बिल्कुल साफ निर्देष दे दिए हैं. 1 जनवरी 2027 से व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स को सिम-बाइंडिंग नियमों का पालन करना होगा. इसका मतलब है कि अब इन ऐप्स में यूज़र्स का अकाउंट उसके रजिस्टर्ड भारतीय मोबाइल नंबर वाले एक्टिव सिम कार्ड से जुड़ा होना जरूरी होगा. इसका मतलब है कि अब आपके फोन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेंजिंग ऐप्स तब तक नहीं चलेंगे, जब तक उन ऐप्स से लिंक्ड सिम डिवाइस में न हो.
DoT का मकसद फ्रॉड रोकना और डिजिटल सिस्टम को सुरक्षित रखना है. लिहाजा, अब ये नए नियम इन मैसेंजिंग ऐप्स को इस्तेमाल करने का तरीका बदल सकते हैं. अभी तक बहुत सारे लोगों के फोन में वो सिम नहीं होती थी, जिस सिम नंबर का व्हाट्सएप या टेलीग्राम अकाउंट वो यूज़ कर रहे होते थे. अब नए साल के आते ही वो ऐसा नहीं कर पाएंगे.
DoT का निर्देश और समय सीमा
DoT ने ये निर्देश 28 नवंबर 2025 को टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 के तहत जारी किए हैं. इसे सरकार ने 1 दिसंबर 2025 को प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज़ के जरिए सार्वजनिक किया. पहले ऐप्स को 90 दिन का समय दिया गया था. इंडस्ट्री की मांग पर समय-सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया गया. अब जनवरी 2027 से सभी ऐप्स को नए नियमों का पालन करना जरूरी होगा.
.@DoT_India's directions for SIM binding for prevention of misuse of telecommunication identifiers for ensuring telecom cyber security App Based Communication Services that are utilizing Indian Mobile Number for identification of its customers/users or for provisioning or delivery of services to comply within 90 days Apps offering web access must enforce periodic logout and re-linking, preventing remote misuse of accounts authenticated once and operated from abroad Mandatory SIM binding, already standard in banking/UPI systems, now extended to communication apps to counter phishing, digital arrest, impersonation and investment scams Read here: https://t.co/yJ9JLEV163— PIB India (@PIB_India) December 1, 2025
इस निर्देष में आठ ऐप्स का नाम लिया गया है. इनमें WhatsApp, Telegram, Snapchat, Arattai, ShareChat, Josh, JioChat और Signal शामिल हैं. ये नियम इन सभी ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस पर लागू होंगे जो यूजर्स को पहचानने या सर्विस देने के लिए इंडियन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करती हैं.
SIM बाइंडिंग कैसे काम करेगी
सिम-बाइंडिंग के जरिए मैसेजिंग ऐप सिर्फ उसी एक्टिव सिम से जुड़ा रहेगा, जिससे नंबर रजिस्टर्ड है. अगर फोन से सिम निकाल दी या वो बंद हो गई तो ऐप काम नहीं करेगा. इस नियम का पालन करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को कुछ नए कदम उठाने होंगे. जैसे - फोन से सिम हटने या बंद होने के बाद अकाउंट का एक्सेस रोकना.
जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया कि अभी कई ऐप्स फोन से रजिस्टर्ड सिम निकाल देने के बाद भी काम करते रहते हैं. इसके बारे में DoT का कहना है कि इससे फ्रॉड करने वाले लोगों को एक मौका मिलता है. वो बाहर बैठकर भी भारतीय मोबाइन नंबर्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं.
इन मैसेजिंग ऐप्स के वेब और डेस्कटॉप वर्जन के लिए पहले हर छह घंटे लॉगआउट का नियम था. अब सरकार ने रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाया है. इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर ही लॉगआउट होगा, वरना नहीं.
WhatsApp जैसे ऐप्स पहले से तैयारी में जुटे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसास, व्हाट्सएप इंडिया यूज़र्स के लिए सिम चेक फीचर पर काम कर रहा है. ऐप यूज़र्स को बताएगा कि रेगुलेटरी नियमों के लिए सिम कार्ड चेक करना जरूरी है.
फ्रॉड रोकने की जरूरत और यूजर्स पर असर
भारत सरकार ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम, इंपर्सनेशन, फिशिंग, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और लोन से जुड़े घोटालों का जिक्र किया है. DoT ने दिसंबर 2025 में एक आंकड़ा रिलीज किया था, जिसके अनुसार 2024 में साइबर फ्रॉड से भारत में 22,800 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ. बैंकिंग और यूपीआई सर्विसेज़ में पहले से सिम लिंक्ड वेरिफिकेशन चल रहा है और अब उसी मॉडल को मैसेजिंग ऐप्स में भी शुरू किया जा रहा है.
हालांकि, इस नए नियम से ज्यादातर लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने रजिस्टर्ड सिम वाले फोन में ही उस नंबर से लिंक्ड ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इससे परेशानी हो सकती है. कई लोग अक्सर फोन बदलते रहते हैं, सिम निकालते हैं, नंबर बदलते हैं या काफी यात्राएं करते हैं या व्हाट्सएप किसी अन्य फोन या टैब आदि पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसकी सिम किसी अन्य फोन में लगी होती है. अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ऐप चलाने के लिए रजिस्टर्ड सिम एक्टिव होनी चाहिए और उसी डिवाइस में लगी होनी चाहिए.