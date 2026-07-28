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WhatsApp स्टेटस पर अब एडिट कर सकेंगे कैप्शन, लेकिन सिर्फ 15 मिनट में

व्हाट्सऐप एंड्रॉइड-बीटा में स्टेटस कैप्शन एडिट करने का फीचर टेस्ट कर रहा है, जिससे यूज़र्स पोस्ट के बाद भी टेक्स्ट बदल सकेंगे बिना डिलीट किए.

Users will have just 15 minutes to edit captions, and no "Edited" label will appear on the changes.
यूज़र्स को कैप्शन एडिट करने के लिए सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे और बदलाव पर कोई "Edited" लेबल नहीं दिखेगा. (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 28, 2026 at 8:16 PM IST

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हैदराबाद: WhatsApp अपने यूज़र्स के लिए हमेशा किसी न किसी नए फीचर पर काम करता रहता है ताकि यूज़र्स का एक्सपीरियंस निरंतरता से बेहतर हो सके. इस बार व्हाट्सएप ने स्टेट्स को एडिट करने वाला फीचर पेश करने की तैयारी की है. अभी तक आप व्हाट्सएप स्टेट्स पर लगाए गए कैप्शन को एडिट नहीं कर पाते थे. अगर आपने कुछ गलत कैप्शन लिख दिया है तो आपको उस स्टेट्स को डिलीट ही करना पड़ता था और फिर नए कैप्शन के साथ स्टेट्स को दोबारा लगाना पड़ता था.

अब व्हाट्सएप यूज़र्स को इस समस्या से निजात मिल सकती है. व्हाट्सएप जल्द ही एंड्रॉइड यूज़र्स को अपने स्टेटस अपडेट्स के कैप्शन को एडिट करने की सुविधा दे सकता है. यह फीचर फिलहाल चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है और आने वाले हफ्तों में ज्यादा यूज़र्स तक पहुंचने की उम्मीद है.

कैसे काम करेगा नया फीचर

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर व्हाट्सऐप बीटा फॉर एंड्रॉइड के वर्जन 2.26.30.1 में स्पॉट किया गया है. यूज़र्स दो अलग-अलग तरीकों से इस ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं.

पहला तरीका: यूज़र्स स्टेटस लिस्ट में जाकर अपने शेयर किए गए स्टेटस के आगे मौजूद मेन्यू में "Edit Caption" ऑप्शन चुन सकते हैं, जिससे स्टेटस को खोले बिना ही बदलाव किया जा सकता है.

दूसरा तरीका: स्टेटस को सीधे ओपन करके कैप्शन के पास दिख रहे छोटे पेंसिल आइकन पर टैप करके भी कैप्शन को अपडेट किया जा सकता है.

15 मिनट की टाइम लिमिट और प्राइवेसी

रिपोर्ट के मुताबिक, यूज़र्स को स्टेट्स पोस्ट करने के बाद कैप्शन में बदलाव करने के लिए सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिलेगा. इस टाइमलाइन के खत्म होने के बाद कैप्शन को दोबारा एडिट नहीं किया जा सकेगा.

इसकी खास बात यह है कि व्हाट्सऐप आमतौर पर एडिटेड मैसेजेस पर "Edited" लेबल दिखाता है, लेकिन लीक्स के मुताबिक एडिटेड स्टेटस कैप्शन पर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा, यानी स्टेटस देखने वालों को यह पता नहीं चलेगा कि कैप्शन में कोई बदलाव किया गया है.

इस फीचर को अभी तक सीमित संख्या में बीटा टेस्टर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध लेटेस्ट बीटा वर्ज़न में उपलब्ध कराया गया है. हालांकि, उम्मीद है कि आने वाले समय में इसे और भी यूज़र्स यूज़र्स तक पहुंचाया जाएगा.

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