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WhatsApp स्टेटस पर अब एडिट कर सकेंगे कैप्शन, लेकिन सिर्फ 15 मिनट में

यूज़र्स को कैप्शन एडिट करने के लिए सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे और बदलाव पर कोई "Edited" लेबल नहीं दिखेगा. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: WhatsApp अपने यूज़र्स के लिए हमेशा किसी न किसी नए फीचर पर काम करता रहता है ताकि यूज़र्स का एक्सपीरियंस निरंतरता से बेहतर हो सके. इस बार व्हाट्सएप ने स्टेट्स को एडिट करने वाला फीचर पेश करने की तैयारी की है. अभी तक आप व्हाट्सएप स्टेट्स पर लगाए गए कैप्शन को एडिट नहीं कर पाते थे. अगर आपने कुछ गलत कैप्शन लिख दिया है तो आपको उस स्टेट्स को डिलीट ही करना पड़ता था और फिर नए कैप्शन के साथ स्टेट्स को दोबारा लगाना पड़ता था. अब व्हाट्सएप यूज़र्स को इस समस्या से निजात मिल सकती है. व्हाट्सएप जल्द ही एंड्रॉइड यूज़र्स को अपने स्टेटस अपडेट्स के कैप्शन को एडिट करने की सुविधा दे सकता है. यह फीचर फिलहाल चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है और आने वाले हफ्तों में ज्यादा यूज़र्स तक पहुंचने की उम्मीद है. कैसे काम करेगा नया फीचर WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर व्हाट्सऐप बीटा फॉर एंड्रॉइड के वर्जन 2.26.30.1 में स्पॉट किया गया है. यूज़र्स दो अलग-अलग तरीकों से इस ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं.