WhatsApp में आया Smart Text Actions फीचर, चैट में फोन नंबर और एड्रेस को खुद करेगा ट्रैक: रिपोर्ट
यह फीचर चैट में नंबर तारीख और ईमेल को पहचानकर एक टैप में कॉन्टैक्ट सेव या कैलेंडर इवेंट बनाने की सुविधा देता है.
Published : November 2, 2026 at 7:51 PM IST
हैदराबाद: व्हाट्सएप में एक नया फीचर आया है, जिसका नाम Smart Text Actions है. इस फीचर को अभी तक कुछ चुनिंदा यूज़र्स के लिए ही शुरू किया गया है, लेकिन जल्द ही ज्यादा यूज़र्स के लिए भी रोलआउट हो सकता है. इसे एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर लेटेस्ट वर्ज़न वाले व्हाट्सएप के साथ रोलआउट किया जा रहा है. हालांकि, इस फीचर के बारे में व्हाट्सएप ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है.
व्हाट्सएप फीचर्स को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म WabetaInfo ने इस फीचर की जानकारी दी है. यह फीचर चैट में लिखे गए खास डिटेल्स को अपने-आप पहचान लेता है. फोन नंबर, तारीख, समय, ईमेल एड्रेस और पते जैसी चीजें अगर मैसेज में हों तो व्हाट्सएप इस नए फीचर की मदद से उन्हें समझ जाता है. पहचाने गए टेक्स्ट के नीचे डॉटेड अंडरलाइन आ जाती है. यूज़र उस अंडरलाइन वाले टेक्स्ट पर टैप करे तो एक पॉप-अप मेनू खुलता है. उस मेनू में सही शॉर्टकट दिखते हैं और ऊपर डिटेक्टेड टेक्स्ट भी दिखता है ताकि यूजर चेक कर सके कि व्हाट्सएप ने सही पहचाना है या नहीं.
WhatsApp is rolling out message text actions on Android and iOS! WhatsApp is introducing a feature that automatically detects phone numbers, dates, addresses, and email addresses. https://t.co/iA6AtCYFpW https://t.co/7VKR1Pl2V3— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 2, 2026
कैसे काम करता है यह फीचर
उदाहरण के तौर पर अगर चैट में आपको फोन नंबर दिखे तो आप उसे कॉपी कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट में सेव कर सकते हैं या डायल भी कर सकते हैं. तारीख और समय पर टैप करने से कैलेंडर में इवेंट बना सकते हैं या सिर्फ कॉपी कर सकते हैं.
अगर किसी का पता हो तो मैप्स ऐप में खोलकर नेविगेशन शुरू कर सकते हैं. ईमेल एड्रेस पर टैप करके डिफॉल्ट ईमेल ऐप में नया मेल खुल जाता है. ये सारी चीजें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों मैसेज में काम करती हैं. ग्रुप चैट और पर्सनल चैट दोनों में यह सुविधा उपलब्ध है.
पुराने तरीकों से बेहतर
इनमें से कुछ काम पहले भी हो जाते थे, लेकिन अब सब कुछ एक ही जगह पर व्यवस्थित रूप में दिखता है और होता है. लॉन्ग प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती. बस अंडरलाइन वाले टेक्स्ट पर टैप करना काफी है. अगर किसी को ये शॉर्टकट पसंद न हो तो वो अंडरलाइन को नजरअंदाज कर सकते हैं. चैट सामान्य तरीके से चलती रहेगी. फीचर यूज करने के बाद व्हाट्सएप फीडबैक भी मांगता है. नीचे एक सेक्शन आता है जहां पूछा जाता है कि सुझाव काम का था या नहीं.
रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक यह फीचर लेटेस्ट व्हाट्सएप वर्जन वाले चुनिंदा यूजर्स को मिल रहा है. एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर टेस्टिंग चल रही है. इसे धीरे-धीरे ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा.