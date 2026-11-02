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WhatsApp में आया Smart Text Actions फीचर, चैट में फोन नंबर और एड्रेस को खुद करेगा ट्रैक: रिपोर्ट

यह नई सुविधा Android और iOS दोनों पर चुनिंदा यूजर्स को मिल रही है और रोलआउट धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. ( Getty Images )

हैदराबाद: व्हाट्सएप में एक नया फीचर आया है, जिसका नाम Smart Text Actions है. इस फीचर को अभी तक कुछ चुनिंदा यूज़र्स के लिए ही शुरू किया गया है, लेकिन जल्द ही ज्यादा यूज़र्स के लिए भी रोलआउट हो सकता है. इसे एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर लेटेस्ट वर्ज़न वाले व्हाट्सएप के साथ रोलआउट किया जा रहा है. हालांकि, इस फीचर के बारे में व्हाट्सएप ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

व्हाट्सएप फीचर्स को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म WabetaInfo ने इस फीचर की जानकारी दी है. यह फीचर चैट में लिखे गए खास डिटेल्स को अपने-आप पहचान लेता है. फोन नंबर, तारीख, समय, ईमेल एड्रेस और पते जैसी चीजें अगर मैसेज में हों तो व्हाट्सएप इस नए फीचर की मदद से उन्हें समझ जाता है. पहचाने गए टेक्स्ट के नीचे डॉटेड अंडरलाइन आ जाती है. यूज़र उस अंडरलाइन वाले टेक्स्ट पर टैप करे तो एक पॉप-अप मेनू खुलता है. उस मेनू में सही शॉर्टकट दिखते हैं और ऊपर डिटेक्टेड टेक्स्ट भी दिखता है ताकि यूजर चेक कर सके कि व्हाट्सएप ने सही पहचाना है या नहीं.

कैसे काम करता है यह फीचर उदाहरण के तौर पर अगर चैट में आपको फोन नंबर दिखे तो आप उसे कॉपी कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट में सेव कर सकते हैं या डायल भी कर सकते हैं. तारीख और समय पर टैप करने से कैलेंडर में इवेंट बना सकते हैं या सिर्फ कॉपी कर सकते हैं.