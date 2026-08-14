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WhatsApp लाया नया Scam Alert फीचर, अब मिलेगी स्कैम मैसेज की चेतावनी

मेटा का दावा है कि मैसेज कंटेंट डिवाइस से बाहर नहीं जाता, जिससे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पूरी तरह सुरक्षित बना रहता है. ( Image Credit: Meta )

व्हाट्सएप ने इस नए स्कैम अलर्ट फीचर का लिमिटेड बीटा रोलआउट शुरू किया है, जिसे 12 अगस्त 2026 से चुनिंदा यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराया गया है. यह एक ऑप्शनल फीचर है, यानी यूज़र्स चाहे तो खुद ऑन या ऑफ कर सकते हैं. इस फीचर की सबसे खास बात है कि यह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़े बिना काम करता है.

हैदराबाद: अगर आप व्हाट्सएप पर होने वाले ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड मैसेज से परेशान हैं, तो व्हाट्सएप ने अब इसके लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है. इस फीचर का नाम 'स्कैम अलर्ट' है.

अगर कोई यूजर इस फीचर को ऑन करता है तो उसके फोन में एक मशीन लर्निंग मॉडल डाउनलोड हो जाता है. यह मॉडल पूरी तरह से डिवाइस पर ही काम करता है और नॉन-कॉन्टैक्ट्स यानी उन लोगों के मैसेज को चेक करता है, जो यूज़र्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं हैं. यह मॉडल उन पैटर्न्स की पहचान भी करता है, जो पहले रिपोर्ट किए गए स्कैम कन्वर्सेशन में देखे गए हैं.

अगर मॉडल को लगता है कि कोई मैसेज स्कैम हो सकता है, तो चैट में यूजर को एक वॉर्निंग दिखाई देगी है, जो सामने वाले व्यक्ति को नहीं दिखती. इसके बाद यूजर तय कर सकता है कि वो उस वक्ति को ब्लॉक करे, रिपोर्ट करे या बातचीत जारी रखे. अगर किसी यूज़र को लगता है कि वॉर्निंग गलत है, तो वो उस चैट को ट्रस्टेड मार्क भी कर सकता है, जिसके बाद दोबारा उस चैट पर चेतावनी नहीं आएगी.

प्राइवेसी के लिए मेटा का दावा

मेटा का कहना है कि मैसेज क्लासिफिकेशन के लिए कोई भी कंटेंट डिवाइस से बाहर नहीं भेजा जाता है यानी वो मैसेज ना ही व्हाट्सएप के पास जाता है, ना ही मेटा के पास और ना ही किसी और के पास. कंपनी ने बताया है कि सिर्फ यह टेस्ट करने के लिए कि फीचर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, बेहद सीमित और एनोनिमस डेटा भेजा जाता है, जिसे कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में प्रोसेस किया जाता है.

मेटा द्वारा 'स्कैम अलर्ट' से प्राइवेसी-सुरक्षित एनालिटिक्स शेयर किए गए. (Image Credit: WhatsApp)

कंपनी यह भी साफ करती है कि किसी खास यूज़र को टागरेट करके अलग मॉडल नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि हर मॉडल वर्जन को डिप्लॉय करने से पहले पब्लिक ट्रांसपेरेंसी लेज़र पब्लिश किया जाता है. इस फीचर को टेस्ट करने के लिए मेटा ने अपने बग बाउंटी प्रोग्राम का दायरा भी बढ़ाया है ताकि बाहर के सिक्योरिटी रिसर्चर्स भी इस सिस्टम को परखकर कमियां बता सकें. यूज़र्स अपनी सेटिंग्स में जाकर स्कैम अलर्ट से जुड़ी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं. फिलहाल, इस फीचर को सिर्फ चुनिंदा यूज़र्स के लिए ही उपलब्ध कराया गया है.