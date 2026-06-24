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WhatsApp लाएगा नया वार्निंग फीचर, स्कैम से मिलेगी सुरक्षा

कंपनी वॉइस नोट विजेट और आईफोन के लिए व्यू-वन्स टेक्स्ट मैसेज फीचर पर भी काम कर रही है. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: आजकल साइबर क्राइम काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए साइबर क्रिमिनल्स व्हाट्सएप का काफी इस्तेमाल करते हैं. इस कारण व्हाट्सएप ने पिछले कुछ महीनों में यूज़र्स को स्कैम और साइबर अटैक से बचाने के लिए कई प्राइवेसी और सिक्योरिटी फीचर्स को ऐप में जोड़ा हैय अब व्हाट्सएप एक नया सेफ्टी फीचर रोलआउट करने की तैयारी में है, जो यूजर्स को रिस्की कन्वर्सेशन यानी खतरों वाली बातचीत पहचानने में मदद करेगा. WABetaInfo ने इस नए वार्निंग मैसेज को स्पॉट किया है, जो किसी अनजान नंबर से आए मैसेज को ओपन करते वक्त दिखाई देगा. रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर एंड्रॉयड और आईओएस दोनों यूज़र्स के लिए उपलब्ध होगा. इस फीचर की मदद से लोग अनजान लोगों से बातचीत शुरू करने से पहले सोच-समझकर फैसला ले सकेंगे. अनजान नंबर्स के लिए नया वार्निंग मैसेज रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप का यह फीचर तब एक्टिव होगा, जब यूज़र्स किसी ऐसे इंसान के साथ चैट की शुरुआत करेगा, जो उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है. आपके फोन में जैसे ही किसी अनसेव्ड नंबर से मैसेज आएगा, व्हाट्सएप चैट बॉक्स ओपन होने से पहले ही स्क्रीन पर एक वॉर्निंग मैसेज दिखाएगा. रिपोर्ट में शामिल स्क्रीनशॉट्स के अनुसार, इस वॉर्निंग में यह भी बताया जाएगा कि वो नंबर किस देश में रजिस्टर्ड है. इसके अलावा व्हाट्सएप का यह सिक्योरिटी फीचर यह भी वेरिफाई करेगा कि वो नंबर यूज़र के कॉन्टैक्ट्स में सेव है या नहीं और दोनों के बीच कोई कॉमन ग्रुप मौजूद है या नहीं.