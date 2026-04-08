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WhatsApp में शुरू हुआ यूज़रनेम फीचर, अब शेयर नहीं करना पड़ेगा फोन नंबर

यूजरनेम मेटा के सभी प्लेटफॉर्म्स पर यूनिक होना चाहिए इसलिए पुराने इंस्टाग्राम नाम को भी आसानी से व्हाट्सएप पर इस्तेमाल किया जा सकता है. ( Image Credit: WhatsApp Blog )

हैदराबाद: WhatsApp बहुत लंबे समय से अपने यूज़र्स के लिए एक नया प्राइवेसी फीचर तैयार कर रहा था. अब यह फीचर धीरे-धीरे रोलआउट होने लगा है. कंपनी ने नवंबर 2025 में बिजनेस अकाउंट होल्डर्स को ईमेल भेजकर 2026 में इस सुविधा के आने की तैयारी करने को कहा था. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाट्सएप कुछ चुनिंदा एंड्रॉयड और आईओएस यूज़र्स को यूनिक यूज़रनेम बनाने की सुविधा दे रहा है. कंपनी जल्द से जल्द इस फीचर को बाकी यूज़र्स तक भी पहुंचाने वाली है. इस फीचर को सबसे बड़ा फायदा प्राइवेसी है. अब यूजर्स अपनी फोन नंबर की बजाय यूजरनेम शेयर करके दूसरों से जुड़ सकेंगे. ठीक वैसे ही जैसे इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर होता है. अगर कोई नया इंसान आपको मैसेज करना चाहे तो वो सिर्फ आपके यूज़रनेम इस्तेमाल कर सकेगा. आपकी फोन नंबर दूसरों को दिखाई नहीं देगी. यह बदलाव उन लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, जो अपना व्हाट्सएप अकाउंट शेयर करने के लिए अपना फोन नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं.