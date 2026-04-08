WhatsApp में शुरू हुआ यूज़रनेम फीचर, अब शेयर नहीं करना पड़ेगा फोन नंबर
व्हाट्सएप का नया यूजरनेम फीचर यूजर्स को अपनी फोन नंबर छिपाकर दूसरों से जुड़ने का आसान और सुरक्षित तरीका दे रहा है.
Published : April 8, 2026 at 7:57 PM IST
हैदराबाद: WhatsApp बहुत लंबे समय से अपने यूज़र्स के लिए एक नया प्राइवेसी फीचर तैयार कर रहा था. अब यह फीचर धीरे-धीरे रोलआउट होने लगा है. कंपनी ने नवंबर 2025 में बिजनेस अकाउंट होल्डर्स को ईमेल भेजकर 2026 में इस सुविधा के आने की तैयारी करने को कहा था. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाट्सएप कुछ चुनिंदा एंड्रॉयड और आईओएस यूज़र्स को यूनिक यूज़रनेम बनाने की सुविधा दे रहा है. कंपनी जल्द से जल्द इस फीचर को बाकी यूज़र्स तक भी पहुंचाने वाली है.
इस फीचर को सबसे बड़ा फायदा प्राइवेसी है. अब यूजर्स अपनी फोन नंबर की बजाय यूजरनेम शेयर करके दूसरों से जुड़ सकेंगे. ठीक वैसे ही जैसे इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर होता है. अगर कोई नया इंसान आपको मैसेज करना चाहे तो वो सिर्फ आपके यूज़रनेम इस्तेमाल कर सकेगा. आपकी फोन नंबर दूसरों को दिखाई नहीं देगी. यह बदलाव उन लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, जो अपना व्हाट्सएप अकाउंट शेयर करने के लिए अपना फोन नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं.
WhatsApp is rolling out the username feature on Android and iOS!— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 8, 2026
With a gradual launch, WhatsApp usernames are now available to a very limited number of users. Discover if you have access and how to claim your username.https://t.co/AJEULwGn67 pic.twitter.com/xMBM1kPRqa
व्हाट्सएप फीचर्स को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म WABetaInfo के अनुसार यह रोलआउट अभी शुरुआती स्टेज में है. आप अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर इस नए फीचर को चेक कर सकते हैं कि यह आपके अकाउंट में अभी तक पहुंचा है या नहीं. अगर आपके व्हाट्सएप अकाउंट में यूज़रनेम फीचर दिख रहा है तो आप अपना यूनिक यूज़रनेम बना सकते हैं. हालांकि, व्हाट्सएप ने यूज़रनेम बनाने के लिए भी कुछ कड़े नियम बनाएं हैं.
व्हाट्सएप यूज़रनेम बनाने के नियम
- यूज़रनेम 3 से 35 अक्षरों का ही हो सकता है.
- इसमें कम से कम एक अक्षर (अल्फाबेट) जरूर होना चाहिए.
- सिर्फ नंबर या स्पेशल कैरेक्टर से यूज़रनेम नहीं बनाया जा सकेगा.
- आप अंडरस्कोर (_), लोअरकेस अक्षर और पीरियड (.) का इस्तेमाल कर सकते हैं.
- यूजरनेम “www.” से शुरू नहीं हो सकता और न ही .com, .in, .net जैसी डोमेन एक्सटेंशन के साथ खत्म हो सकता है.
यूज़रनेम नियमों की खास बात
एक और खास बात यह है कि आपका यूजरनेम मेटा के पूरे प्लेटफॉर्म (व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक) पर यूनिक होना चाहिए. अगर आपका नाम पहले से इंस्टाग्राम पर है तो आप उसी को व्हाट्सएप पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए अकाउंट्स सेंटर के जरिए दोनों अकाउंट्स को लिंक करना होगा. ऐसे में हम कह सकते हैं कि मेटा व्हाट्सएप को और ज्यादा सुरक्षित और यूजर-फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. फोन नंबर की जगह यूजरनेम शेयर करने से प्राइवेसी का लेवल बढ़ेगा और नए कांटेक्ट्स बनाना भी आसान हो जाएगा.