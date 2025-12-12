ETV Bharat / technology

WhatsApp ने छुट्टियों से पहले दिए बड़े अपडेट, Meta AI से लेकर कॉलिंग तक सब कुछ बदला

WhatsApp ने साल के आखिर में कई फीचर्स लॉन्च किए हैं जिनसे कॉलिंग, चैटिंग, Status और Meta AI का इस्तेमाल और आसान हो गया है.

Just before the holidays, WhatsApp launched Meta AI image generation, missed call messages, and new Status tools, which will significantly improve the user experience.
WhatsApp ने छुट्टियों से ठीक पहले Meta AI इमेज, मिस्ड कॉल मैसेज और नए Status टूल्स लॉन्च किए हैं जिससे यूजर एक्सपीरियंस काफी बेहतर होगा. (फोटो क्रेडिट: WhatsApp)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 12, 2025 at 8:53 PM IST

हैदराबाद: इस साल के आखिर में मेटा ने व्हाट्सएप पर Meta ने WhatsApp पर एक ऐसा फीचर पैक रिलीज़ किया है जो चैटिंग और कॉलिंग का पूरा एक्सपीरियंस और स्मूद बनाने वाला है. छुट्टियों में लोग फैमिली और दोस्तों से ज्यादा कनेक्ट रहते हैं, इसलिए कंपनी ने फोकस रखा है कि बात करना और कंटेंट शेयर करना पहले से ज्यादा आसान लगे.

कॉलिंग के नए फीचर्स

WhatsApp पर अब अगर आप किसी को कॉल करते हैं और सामने वाला फौरन रिसीव नहीं कर पाता, तो आपको मिस्ड कॉल के बाद एकदम एक टैप में Voice या Video Note छोड़ने का ऑप्शन मिलेगा. Meta के मुताबिक ये नया तरीका पुराने जमाने वाले वॉइसमेल से कहीं तेज और मॉडर्न फील देगा.

ग्रुप वॉइस चैट में अब रिएक्शन भेजने की सुविधा भी आ गई है. मान लीजिए किसी ने मजेदार बात कही और आप बीच में टोकना नहीं चाहते, तो एक क्विक ‘cheers’ जैसा रिएक्शन भेज देना काफी होगा.

वीडियो कॉल्स में भी Speaker Spotlight नाम का अपडेट आया है, जिसमें जो भी बोल रहा होगा, उसका वीडियो अपने आप प्रायोरिटी पर दिखेगा ताकि बातचीत फॉलो करने में दिक्कत न हो.

Chats में Meta AI की पावर

Meta AI अब WhatsApp पर और स्ट्रॉन्ग हो गया है. कंपनी ने बताया कि Midjourney और Flux जैसे मॉडल अब इस इमेज क्रिएशन में इंटीग्रेट किए गए हैं. अब आप जब भी कोई हॉलिडे ग्रीटिंग या फेस्टिव इमेज बनाएंगे, रिज़ल्ट पहले से काफी बेहतर मिलेगा.

इतना ही नहीं, अब आप किसी भी फोटो को AI की मदद से छोटा सा एनिमेटेड वीडियो भी बना सकते हैं. इसे चैट में भेजना हो या स्टेटस पर डालना हो, दोनों में मजा आ जाएगा.

डेस्कटॉप ऐप पर एक नया मीडिया टैब भी दिया गया है जिसमें डॉक्यूमेंट्स, लिंक और मीडिया एक ही जगह सॉर्ट होकर मिलेंगे. इससे फाइल ढूंढने में टाइम बचेगा. लिंक प्रीव्यू भी अब साफ और क्लीन नजर आएगा ताकि लंबी-चौड़ी URL चैट को बिगाड़े नहीं.

Status और Channels में नए टूल्स

Status पर अब म्यूजिक लिरिक्स, इंटरैक्टिव स्टिकर्स और ‘Questions’ जैसे ऑप्शन मिलते हैं जिन पर लोग रिप्लाई भी कर सकते हैं. चैनल्स में भी एडमिन्स अब सवाल पूछकर ऑडियंस से रियल-टाइम में रिस्पॉन्स ले सकेंगे.

