ETV Bharat / technology

WhatsApp ने छुट्टियों से पहले दिए बड़े अपडेट, Meta AI से लेकर कॉलिंग तक सब कुछ बदला

WhatsApp ने छुट्टियों से ठीक पहले Meta AI इमेज, मिस्ड कॉल मैसेज और नए Status टूल्स लॉन्च किए हैं जिससे यूजर एक्सपीरियंस काफी बेहतर होगा. ( फोटो क्रेडिट: WhatsApp )

हैदराबाद: इस साल के आखिर में मेटा ने व्हाट्सएप पर Meta ने WhatsApp पर एक ऐसा फीचर पैक रिलीज़ किया है जो चैटिंग और कॉलिंग का पूरा एक्सपीरियंस और स्मूद बनाने वाला है. छुट्टियों में लोग फैमिली और दोस्तों से ज्यादा कनेक्ट रहते हैं, इसलिए कंपनी ने फोकस रखा है कि बात करना और कंटेंट शेयर करना पहले से ज्यादा आसान लगे. कॉलिंग के नए फीचर्स WhatsApp पर अब अगर आप किसी को कॉल करते हैं और सामने वाला फौरन रिसीव नहीं कर पाता, तो आपको मिस्ड कॉल के बाद एकदम एक टैप में Voice या Video Note छोड़ने का ऑप्शन मिलेगा. Meta के मुताबिक ये नया तरीका पुराने जमाने वाले वॉइसमेल से कहीं तेज और मॉडर्न फील देगा. ग्रुप वॉइस चैट में अब रिएक्शन भेजने की सुविधा भी आ गई है. मान लीजिए किसी ने मजेदार बात कही और आप बीच में टोकना नहीं चाहते, तो एक क्विक ‘cheers’ जैसा रिएक्शन भेज देना काफी होगा. वीडियो कॉल्स में भी Speaker Spotlight नाम का अपडेट आया है, जिसमें जो भी बोल रहा होगा, उसका वीडियो अपने आप प्रायोरिटी पर दिखेगा ताकि बातचीत फॉलो करने में दिक्कत न हो. Chats में Meta AI की पावर