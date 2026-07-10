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WhatsApp ने प्रस्तावित यूज़रनेम फ़ीचर पर केंद्र के नोटिस का दिया जवाब, सरकार कर रही जांच

खबरों के मुताबिक, WhatsApp ने यूज़रनेम फ़ीचर पर अपना जवाब दाखिल किया है. ( फोटो - WhatsApp )

इस पर कृष्णन ने कहा कि, "अभी थोड़ा और समय है, इसलिए जवाब अभी तक नहीं मिले हैं... हम इस मामले की जांच करेंगे." नोटिस मिलने के बाद, Meta की एक टीम ने पिछले शुक्रवार को IT मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाक़ात भी की थी.

इससे पहले दिन में, IT सेक्रेटरी एस. कृष्णन ने CII GCC बिज़नेस समिट के दौरान कहा था कि यूज़रनेम नोटिस पर WhatsApp का जवाब गुरुवार को आना था. जब उनसे पूछा गया कि क्या दो अन्य मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म - Telegram और Signal - ने 'यूज़रनेम' फ़ीचर पर भेजे गए नोटिस का जवाब दिया है?

सूत्रों ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि WhatsApp का जवाब सच में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को मिल गया है और सरकार इसकी जांच कर रही है. गुरुवार को IT मिनिस्ट्री को दिए गए सबमिशन पर WhatsApp की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है.

इसके बाद, WhatsApp ने 'यूज़रनेम' फ़ीचर पर अपना जवाब देने के लिए कुछ और समय मांगा और सरकार को भरोसा दिलाया कि जब तक बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह इसे भारत में रोल आउट नहीं करेगा.

असल में, यूज़रनेम फ़ीचर लोगों को अपना फ़ोन नंबर शेयर किए बिना मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म पर बातचीत करने की सुविधा देता है. सरकार ने प्लेटफ़ॉर्म को यह भी निर्देश दिया था कि जब तक इस मुद्दे पर बातचीत सरकार की संतुष्टि के अनुसार पूरी न हो जाए, तब तक इस फ़ीचर को लॉन्च न किया जाए.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले बुधवार को Meta को एक नोटिस जारी करके WhatsApp पर प्रस्तावित यूज़रनेम फ़ीचर के बारे में सवाल उठाए थे. सरकार ने चिंता जताई थी कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी, फ़िशिंग, डिजिटल-अरेस्ट स्कैम और किसी और का रूप धरकर किए जाने वाले हमलों (इम्पर्सनेशन अटैक) की घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है.

नई दिल्ली: Meta के मालिकाना हक वाली इंस्टेंटट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने 'Username' फ़ीचर पर सरकार के नोटिस का जवाब दे दिया है और उस जवाब की जांच की जा रही है. यह जानकारी सूत्रों के हवाले से गुरुवार को सामने आई.

नोटिस में सरकार ने मेटा से यह बताने के लिए कहा था कि WhatsApp के उस नए फ़ीचर के लिए IT एक्ट और नियमों के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए, जिससे साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ सकती हैं. सरकार ने Meta को यह भी याद दिलाया कि एक अहम सोशल-मीडिया इंटरमीडियरी होने के नाते, WhatsApp IT एक्ट और नियमों के तहत ज़रूरी सावधानी बरतने (ड्यू-डिलिजेंस) की ज़िम्मेदारियों से बंधा हुआ है.

WhatsApp के एक प्रवक्ता ने पिछले हफ़्ते कहा था कि यूज़रनेम इस्तेमाल करने का फीचर अभी शुरू नहीं हुआ है और इसे इस साल के आखिर में धीरे-धीरे रोल आउट किया जाएगा.

प्रवक्ता ने कहा था कि, "किसी और के नाम का इस्तेमाल करके धोखा देने से बचाने के लिए, हमने सबसे ज़्यादा मशहूर लोगों के नाम – जैसे मशहूर हस्तियां, सरकारी संस्थाएं, सेलिब्रिटी, वेरिफ़ाइड Meta अकाउंट – रिज़र्व करके रखे हैं, ताकि उन्हें सिर्फ़ उनके असली मालिक ही क्लेम कर सकें. साथ ही, जाने-माने नामों से मिलते-जुलते नाम भी रिज़र्व करके रखे गए हैं."

कंपनी ने कहा था कि WhatsApp इस्तेमाल करने के लिए यूज़र्स को अभी भी फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है और उसने यूज़रनेम से जुड़े स्कैम से बचने के लिए सुरक्षा के कई स्तर बनाए हैं.

कंपनी ने कहा था कि, "दूसरे यूज़र्स को आपको मैसेज करने के लिए सही यूज़रनेम पता होना चाहिए. हम यह सीमित करेंगे कि कोई अकाउंट कितने नए लोगों से संपर्क कर सकता है, किसी के यूज़रनेम का अंदाज़ा लगाने की बार-बार की कोशिशों को रोकेंगे, और हमारे पास ऐसी गतिविधियां पहचानने और हटाने के लिए सिस्टम होंगे, जो दूसरों की नकल करने (इम्पर्सोनेशन) और गलत इस्तेमाल (अब्यूज़) के पैटर्न दिखाते हैं."

WhatsApp यूज़र्स के जवाब देने से पहले यह दिखाएगा कि पहली बार मैसेज भेजने वाला व्यक्ति नया अकाउंट है, आपका कॉन्टैक्ट है, किसी कॉमन ग्रुप का सदस्य है या किसी दूसरे देश से है.

WhatsApp ने कहा था कि, "जब यह फ़ीचर उपलब्ध हो जाएगा और कोई आपके यूज़रनेम के ज़रिए पहली बार मैसेज भेजेगा, तो हम आपको दिखाएंगे कि क्या वे नया अकाउंट हैं, क्या वे आपके कॉन्टैक्ट हैं, क्या आपके कोई कॉमन ग्रुप हैं और क्या वे किसी दूसरे देश से हैं, ताकि आप तय कर सकें कि जवाब देना है या नहीं."

WhatsApp को नोटिस भेजने के बाद, IT मिनिस्ट्री ने Telegram और Signal को भी नोटिस भेजे. इनमें उनके मौजूदा 'यूज़रनेम' फ़ीचर पर सवाल उठाए गए और पूछा गया कि ये प्लेटफ़ॉर्म धोखाधड़ी और किसी और का रूप धरने के जोखिमों से जुड़ी चिंताओं को कैसे दूर कर रहे हैं. जहां भारत में WhatsApp के 50 करोड़ यूज़र्स हैं, वहीं Telegram की पहुंच उससे बहुत कम है.

पिछले कुछ दिनों में, Meta और Telegram को दूसरे मुद्दों पर भी रेगुलेटरी जांच का सामना करना पड़ा है. जहां शनिवार को सरकार ने Instagram विज्ञापनों में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को लेकर Meta को सख्त नोटिस जारी किया, वहीं Telegram को भी एक नोटिस भेजा गया. इसमें उसे अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए पायरेटेड फ़िल्मों, OTT कंटेंट और दूसरे ऑडियो-विज़ुअल मटीरियल के 'बड़े पैमाने पर प्रसार' पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया.