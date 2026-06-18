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WhatsApp का पेड वर्ज़न भारत में सभी यूज़र्स के लिए शुरू, कीमत - 79 रुपये

व्हाट्सएप प्लस में एक्सक्लूसिव स्टीकर्स, कस्टम आइकन और 20 चैट्स पिन करने जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: मेटा ने आखिरकार भारत में भी व्हाट्सएप प्लस (WhatsApp Plus) सब्सक्रिप्शन को सभी यूज़र्स के लिए रोलआउट कर दिया है. कुछ हफ्ते पहले इसे सीमित देशों में सीमित यूज़र्स के लिए शुरू किया गया था. अब इस फीचर को भारत के भी सभी यूज़र्स के लिए रोलआउट करना शुरू कर दिया गया है. अगर आपके व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाने के बाद सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर में जाकर अपने व्हाट्सएप को अपडेट करें. उसके बाद फिर से व्हाट्सएप खोलें और सेटिंग्स में जाएं, वहां पर आपको एक नया सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई देगा. अगर फिर भी आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन ना दिखाई दें तो आप कुछ दिनों का इंतजार करके फिर से व्हाट्सएप अपडेट करके चेक करें. व्हाट्सएप ने एंड्रॉयड और आईओएस दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर व्हाट्सएप प्लस यानी सब्सक्रिप्शन सर्विस को शुरू कर दिया है, जैसा कि आप हमारे द्वारा अटैच किए गए स्क्रीनशॉट्स में भी देख सकते हैं. व्हाट्सएप ऐप के अंदर सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई देगा. उसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन सर्विस के फीचर्स और कीमत की जानकारी भी दिखाई देगी. व्हाट्सएप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 79 रुपये प्रति महीना खर्च करना पड़ेगा. हालांकि, व्हाट्सएप पहले महीने के लिए फ्री ट्रायल ऑफर कर रही है. इस पिक्चर में बाईं ओर एंड्रॉयड डिवाइस का स्क्रीनशॉट है और बीच में तथा दाईं ओर एप्पल डिवाइस का स्क्रीनशॉट है. (Image Credit: ETV Bharat) WhatsApp Plus में क्या मिलेगा?