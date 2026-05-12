iOS यूज़र्स के लिए पेश हुआ WhatsApp Plus प्रीमियम प्लान, मिलेंगे कई कस्टमाइज़ेशन फ़ीचर्स
WABetaInfo की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि WhatsApp अपने Plus प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लिमिटेड iOS यूज़र्स के लिए पेश किया गया है.
Published : May 12, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: WhatsApp ट्रैकिंग पोर्टल WABetaInfo से मिली जानकारी के अनुसार, WhatsApp अपना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन टियर, WhatsApp Plus, कुछ iOS यूज़र्स के लिए पेश कर रहा है, जबकि पहले इसे Android के लिए रोलआउट किया गया था. जानकारी के अनुसार, आने वाले हफ़्तों में प्रीमियम प्लान के ज़्यादा लोगों के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है.
क्या है WhatsApp Plus?
WhatsApp Plus एक ऑप्शनल पेड प्लान है, जो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के मेन मैसेजिंग एक्सपीरियंस को बनाए रखते हुए, एक छोटी मंथली फीस पर कई तरह के पर्सनलाइज़ेशन और बेहतर फीचर्स देता है. WABetaInfo ने बताया कि पेड प्लान सिर्फ WhatsApp Messenger में ही अवेलेबल है और WhatsApp Business के लिए उपलब्ध नहीं है.
जो यूज़र्स सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उन्हें बिना किसी रोक-टोक के सभी स्टैंडर्ड मैसेजिंग, कॉलिंग और मौजूदा फीचर्स का पूरा एक्सेस मिलता रहेगा. जो लोग पेमेंट करना चुनते हैं, उनके लिए यह प्लान स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस के ऊपर एक्स्ट्रा कस्टमाइज़ेशन और कंट्रोल ऑप्शन देता है.
WhatsApp Plus की कीमत
WhatsApp ट्रैकिंग पोर्टल पर बताया गया कि WhatsApp Plus प्लान की कीमत इलाकों के हिसाब से अलग-अलग है. यूरोप में, सब्सक्रिप्शन की कीमत 2.49 यूरो प्रति महीना है, जबकि पाकिस्तान में यूज़र्स से 229.00 पाकिस्तानी रुपये और मेक्सिको में यूज़र्स से 29.00 डॉलर प्रति महीना चार्ज किया जाता है. प्लान लेने से पहले एलिजिबल यूज़र्स को एक महीने तक का फ्री ट्रायल पीरियड भी मिल सकता है.
इसका सब्सक्रिप्शन हर महीने अपने आप रिन्यू हो जाता है और आगे के चार्ज से बचने के लिए अगली बिलिंग डेट से कम से कम 24 घंटे पहले इसे कैंसल करना होगा. यूज़र्स सीधे ऐप स्टोर से अपना सब्सक्रिप्शन मैनेज या कैंसल कर सकते हैं. WhatsApp Plus अभी ऐप के लेटेस्ट वर्जन पर iOS यूज़र्स के एक लिमिटेड ग्रुप के लिए अवेलेबल है, और आने वाले हफ़्तों में इसके और ज़्यादा अवेलेबल होने की उम्मीद है.
WhatsApp Plus के फीचर्स
WABetaInfo ने बताया है कि प्रीमियम प्लान में अभी छह नए फ़ीचर शामिल किए गए हैं, और भविष्य में अपडेट के लिए और भी फ़ीचर प्लान किए गए हैं. सब्सक्राइबर WhatsApp स्टिकर स्टोर के ज़रिए एनिमेटेड ओवरले इफ़ेक्ट वाले प्रीमियम स्टिकर का एक्सेस पा सकते हैं.
ये पैक डाउनलोड करने के लिए ऑप्शनल हैं, और जो सब्सक्राइबर नहीं हैं, वे भी प्रीमियम स्टिकर देख सकते हैं, जब उन्हें बातचीत में शेयर किया जाता है. प्रीमियम प्लान में एक खास चीज़ ऐप थीम है. सब्सक्राइबर 18 एक्सेंट कलर में से चुन सकते हैं, जिसमें वाइब्रेंट ब्लू, रॉयल पर्पल, कोरल ऑरेंज और फॉरेस्ट ग्रीन शामिल हैं, जो पूरे इंटरफ़ेस में एक जैसे लगते हैं, और डिफ़ॉल्ट ग्रीन स्कीम की जगह ले लेते हैं.
WhatsApp Plus 14 दूसरे ऐप आइकन भी देता है, जिनमें क्लासिक डिज़ाइन से लेकर ज़्यादा स्टाइलिश और सजावटी डिज़ाइन शामिल हैं, जिसमें ग्लिटर-इफ़ेक्ट और ब्लैक-एंड-व्हाइट ऑप्शन शामिल हैं. जो यूज़र्स कई बातचीत मैनेज करते हैं, उनके लिए यह प्लान पिन की गई चैट की लिमिट 3 से बढ़ाकर 20 कर देता है, जिससे चैट लिस्ट में सबसे ऊपर ज़्यादा कॉन्टैक्ट और ग्रुप बातचीत आसानी से मिल जाती हैं.
सब्सक्राइबर्स के लिए चैट लिस्ट मैनेजमेंट को भी बेहतर बनाया गया है, जो एक ही थीम, शेयर्ड अलर्ट टोन और यूनिफाइड रिंगटोन को एक ही लिस्ट में सभी बातचीत में एक साथ लागू कर सकते हैं. इस प्लान में 10 नई कॉल रिंगटोन भी जोड़ी गई हैं, जिनमें फ़्लटर, टेम्पो, रिपल, मीडो और कार्निवल शामिल हैं, जिन्हें WhatsApp कॉल को नोटिफ़िकेशन से ज़्यादा अलग दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.