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iOS यूज़र्स के लिए पेश हुआ WhatsApp Plus प्रीमियम प्लान, मिलेंगे कई कस्टमाइज़ेशन फ़ीचर्स

हैदराबाद: WhatsApp ट्रैकिंग पोर्टल WABetaInfo से मिली जानकारी के अनुसार, WhatsApp अपना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन टियर, WhatsApp Plus, कुछ iOS यूज़र्स के लिए पेश कर रहा है, जबकि पहले इसे Android के लिए रोलआउट किया गया था. जानकारी के अनुसार, आने वाले हफ़्तों में प्रीमियम प्लान के ज़्यादा लोगों के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है.

क्या है WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus एक ऑप्शनल पेड प्लान है, जो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के मेन मैसेजिंग एक्सपीरियंस को बनाए रखते हुए, एक छोटी मंथली फीस पर कई तरह के पर्सनलाइज़ेशन और बेहतर फीचर्स देता है. WABetaInfo ने बताया कि पेड प्लान सिर्फ WhatsApp Messenger में ही अवेलेबल है और WhatsApp Business के लिए उपलब्ध नहीं है.

जो यूज़र्स सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उन्हें बिना किसी रोक-टोक के सभी स्टैंडर्ड मैसेजिंग, कॉलिंग और मौजूदा फीचर्स का पूरा एक्सेस मिलता रहेगा. जो लोग पेमेंट करना चुनते हैं, उनके लिए यह प्लान स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस के ऊपर एक्स्ट्रा कस्टमाइज़ेशन और कंट्रोल ऑप्शन देता है.

WhatsApp Plus की कीमत

WhatsApp ट्रैकिंग पोर्टल पर बताया गया कि WhatsApp Plus प्लान की कीमत इलाकों के हिसाब से अलग-अलग है. यूरोप में, सब्सक्रिप्शन की कीमत 2.49 यूरो प्रति महीना है, जबकि पाकिस्तान में यूज़र्स से 229.00 पाकिस्तानी रुपये और मेक्सिको में यूज़र्स से 29.00 डॉलर प्रति महीना चार्ज किया जाता है. प्लान लेने से पहले एलिजिबल यूज़र्स को एक महीने तक का फ्री ट्रायल पीरियड भी मिल सकता है.

इसका सब्सक्रिप्शन हर महीने अपने आप रिन्यू हो जाता है और आगे के चार्ज से बचने के लिए अगली बिलिंग डेट से कम से कम 24 घंटे पहले इसे कैंसल करना होगा. यूज़र्स सीधे ऐप स्टोर से अपना सब्सक्रिप्शन मैनेज या कैंसल कर सकते हैं. WhatsApp Plus अभी ऐप के लेटेस्ट वर्जन पर iOS यूज़र्स के एक लिमिटेड ग्रुप के लिए अवेलेबल है, और आने वाले हफ़्तों में इसके और ज़्यादा अवेलेबल होने की उम्मीद है.