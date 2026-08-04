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WhatsApp ने कई यूजर्स के अकाउंट को 24 घंटे के लिए रिव्यू पर डाला, संदिग्ध दुरुपयोग को बताया कारण

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो क्रेडिट - AFP )

नई दिल्ली: भारत समेत कई WhatsApp यूज़र्स को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि Meta के इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म ने सर्विस की शर्तों के उल्लंघन के शक में उनके अकाउंट्स को 24 घंटे के लिए "रिव्यू" में डाल दिया. ऐप ने ऐसे अकाउंट्स के सभी फ़ीचर्स ब्लॉक कर दिए, जिसके बाद यूज़र्स ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया. सोमवार को रात करीब 8:00 बजे (IST) यह समस्या तब सामने आई जब यूज़र्स ने बताया कि Meta की ओर से बिना किसी पूर्व चेतावनी के उनके WhatsApp अकाउंट को रिव्यू के लिए डाल दिया गया था. प्रभावित यूज़र्स के अनुसार, WhatsApp ऐप पर यह मैसेज दिखाई दिया: "अकाउंट की समीक्षा की जा रही है. अनुरोध की तारीख: 3 अगस्त 2026. आपके अकाउंट की गतिविधि और डिवाइस की जानकारी की जांच की जा रही है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि यह हमारी सेवा की शर्तों का पालन करता है. हम आम तौर पर 24 घंटे के अंदर आपको नतीजे के बारे में बता देंगे." इन बातों के नीचे, ऐप में अकाउंट से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानने के लिए दो लिंक दिए गए हैं: "WhatsApp का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे करें. गाइडेंस देखें" और "चोरी हुए फ़ोन और अकाउंट के बारे में".