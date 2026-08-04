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WhatsApp ने कई यूजर्स के अकाउंट को 24 घंटे के लिए रिव्यू पर डाला, संदिग्ध दुरुपयोग को बताया कारण

सर्विस की शर्तों के उल्लंघन के शक में कई WhatsApp यूज़र्स के अकाउंट को 24 घंटे के रिव्यू के दायरे में रखा गया.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो क्रेडिट - AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 11:29 AM IST

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नई दिल्ली: भारत समेत कई WhatsApp यूज़र्स को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि Meta के इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म ने सर्विस की शर्तों के उल्लंघन के शक में उनके अकाउंट्स को 24 घंटे के लिए "रिव्यू" में डाल दिया. ऐप ने ऐसे अकाउंट्स के सभी फ़ीचर्स ब्लॉक कर दिए, जिसके बाद यूज़र्स ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया.

सोमवार को रात करीब 8:00 बजे (IST) यह समस्या तब सामने आई जब यूज़र्स ने बताया कि Meta की ओर से बिना किसी पूर्व चेतावनी के उनके WhatsApp अकाउंट को रिव्यू के लिए डाल दिया गया था. प्रभावित यूज़र्स के अनुसार, WhatsApp ऐप पर यह मैसेज दिखाई दिया:

"अकाउंट की समीक्षा की जा रही है. अनुरोध की तारीख: 3 अगस्त 2026. आपके अकाउंट की गतिविधि और डिवाइस की जानकारी की जांच की जा रही है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि यह हमारी सेवा की शर्तों का पालन करता है. हम आम तौर पर 24 घंटे के अंदर आपको नतीजे के बारे में बता देंगे."

इन बातों के नीचे, ऐप में अकाउंट से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानने के लिए दो लिंक दिए गए हैं: "WhatsApp का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे करें. गाइडेंस देखें" और "चोरी हुए फ़ोन और अकाउंट के बारे में".

एक प्रभावित यूज़र ने सोशल मीडिया पर मदद मांगी और लिखा, "मेरा WhatsApp अकाउंट बिना किसी वजह के डिसेबल कर दिया गया है. मैंने अपील तो कर दी है, लेकिन रिव्यू पेज पर बस एक आम मैसेज दिख रहा है कि इसे आम तौर पर 24 घंटे के अंदर रिव्यू किया जाएगा."

एक और यूज़र ने पोस्ट किया कि, "मेरा WhatsApp अकाउंट अचानक बिना किसी चेतावनी के डिसेबल कर दिया गया. मैं सिर्फ़ ऑफ़िशियल ऐप का इस्तेमाल करता हूं और मेरा काम WhatsApp पर ही निर्भर है. प्लीज़ मदद करें. ऐसा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था."

WhatsApp के एक प्रवक्ता ने रिव्यू की कार्रवाई की बात मानी और कहा कि, "हम हमेशा उन लोगों से आगे रहने की कोशिश करते हैं जो हमारी सर्विस का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे यूज़र्स को सुरक्षित रखने के लिए अकाउंट्स को बैन करते हैं. कभी-कभी हमसे गलती हो जाती है, और अगर ऐसा होता है, तो हम उसे जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग फिर से चैटिंग कर सकें."

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