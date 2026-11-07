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WhatsApp का नया नंबर प्राइवेसी फीचर: भारतीय नियमों और सरकारी चिंताओं के बीच फंसेगा पेंच

यह नया प्राइवेसी ऑप्शन अभी सिर्फ एंड्रॉइड बीटा में टेस्ट हो रहा है और जल्द सभी को मिल सकता है. ( Getty Images )

हैदराबाद: व्हाट्सएप अब यूज़रनेम इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए फोन नंबर की प्राइवेसी और मजबूत बनाने पर काम कर रहा है. अभी जब कोई इंसान अपना यूज़रनेम सेट करता है तो उसका फोन नंबर उन लोगों से छुप जाता है, जिनके पास वो नंबर सेव नहीं होता, लेकिन जल्द ही यूज़र्स खुद तय कर सकेंगे कि उनका नंबर किसे दिखना चाहिए और किसे नहीं.

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप एंड्रॉइड बीटा वर्जन 2.26.45.1 में यह नया सेटिंग तैयार कर रहा है. यह ऑप्शन प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर आएगा, जहां पहले से लास्ट सीन और प्रोफाइल फोटो जैसे फीचर्स को कंट्रोल करने का ऑप्शन मौजूद है. फोन नंबर दिखाने या न दिखाने के लिए यूज़र्स को चार विकल्प मिलेंगे.