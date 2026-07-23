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WhatsApp पर अब बिना डाउनलोड किए खुलेंगे PDF, चैट में ही होगी हाइलाइटिंग और एडिटिंग.

WhatsApp ने Adobe Acrobat के साथ मिलकर नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे चैट में बिना डाउनलोड किए PDF फाइल्स देख और एडिट कर सकेंगे.

The feature is currently available globally on WhatsApp Web and the Windows desktop app, and also supports password-protected files.
यह फीचर फिलहाल WhatsApp Web और Windows डेस्कटॉप ऐप पर ग्लोबली उपलब्ध है, साथ ही पासवर्ड-प्रोटेक्टेड फाइल्स भी सपोर्ट करता है. (Image Credit: Adobe)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 2:31 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: WhatsApp ने अपने यूज़र्स के लिए बड़ा फीचर रोलआउट किया है, जिसके जरिए अब यूज़र्स चैट के अंदर ही पीडीएफ फाइल्स को डाउनलोड किए बिना भी देख पाएंगे और एडिट भी कर पाएंगे. इस नए फीचर के लिए व्हाट्सएप ने Adobe Acrobat के साथ पार्टनरशिप की है और फिलहाल इसे WhatsApp Web और Windows डेस्कटॉप ऐप पर ग्लोबली उपलब्ध करा दिया गया है.

अभी तक व्हाट्सएप पर किसी भी पीडीएफ फाइल को खोलने के लिए पहले उसे डाउनलोड करना पड़ता था और फिर किसी दूसरी ऐप में खोलना पड़ता था. अब इस नए इंटीग्रेशन के साथ यह पूरा प्रोसेस चैट के अंदर ही हो जाएगा.

यूज़र्स फुल-स्क्रीन में डॉक्यूमेंट देख सकेंगे, स्क्रॉल और ज़ूम भी कर सकेंगे और व्हाट्सएप के अंदर ही पीडीएफ में हाइलाइटिंग, अंडरलाइनिंग और स्ट्राइकथ्रू जैसे बेसिक मार्कअप टूल्स का इस्तेमाल भी कर पाएंगे. व्हाट्सएप के दुनियाभर में तीन अरब से ज्यादा यूज़र्स हैं और इनमें से बहुत सारे लोग रोज़ाना इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्म जैसे डॉक्यूमेंट्स शेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं.

एडवांस एडिटिंग की सुविधा

इस नए फीचर की खास बात यह है कि पासवर्ड-प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल्स भी सीधे चैट के अंदर ही खोली जा सकती हैं. हालांकि, उन फाइल्स को एक्सेस करने के लिए सही पासवर्ड डालना होगा. कंपनी का कहना है कि चैट के अंदर डॉक्यूमेंट देखने पर भी व्हाट्सएप की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पूरी तरह बरकरार रहती है, यानी सिर्फ चैट में मौजूद लोग ही उस फाइल को देख सकते हैं.

इसके अलावा जिन यूज़र्स को पीडीएफ में ज्यादा एडवांस्ड एडिटिंग की जरूरत होती है, उनके लिए एक नया "Edit in Acrobat" ऑप्शन भी दिया गया है. इसे सिलेक्ट करने पर डॉक्यूमेंट सीधे Adobe Acrobat के वेब वर्जन में ट्रांसफर हो जाता है, जहां टेक्स्ट और इमेज एडिट करने, डॉक्यूमेंट को JPG या Word फॉर्मेट में बदलने, फाइल कंप्रेस करने, कई फाइल्स को कंबाइन करने, पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाने, पेजेज को व्यवस्थित करने और डॉक्यूमेंट पर साइन करने जैसे फीचर्स मिलते हैं.

हालांकि, इनमें से ज्यादातर एडवांस फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको Acrobat Pro सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा. एडिट करने के बाद यूज़र्स फाइल को उसी व्हाट्सएप चैट में वापस भी भेज सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है ये फुल Acrobat एक्सटेंशन वाला एडवांस फीचर फिलहाल सिर्फ WhatsApp Web पर ही काम करता है.

iPad साइन-अप, CarPlay अपडेट और म्यूजिक शेयरिंग

व्हाट्सएप ने Acrobat फीचर्स के अलावा भी कई नए फीचर्स रोलआउट किए हैं, जिनमें iPad साइन-अप, CarPlay अपडेट और म्यूजिक शेयरिंग शामिल हैं. अब यूज़र्स सीधे iPad ऐप पर ही नया व्हाट्सएप अकाउंट बना सकेंगे, जबकि पहले इसके लिए स्मार्टफोन से लिंक करना जरूरी होता था.

कंपनी ने एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के एक्सपीरियंस को भी पूरी तरह से रिवैंप किया है, जिसके बाद यूज़र्स बिना हाथ लगाए मैसेज सुन और रिप्लाई कर सकेंगे, कॉल कर सकेंगे और कॉल हिस्ट्री भी देख सकेंगे. इसके अलावा व्हाट्सएप में एक नया म्यूज़िक शेयरिंग फीचर्स भी आया है, जिससे यूज़र्स Apple Music या Spotify से सीधे कोई गाना अपने व्हाट्सएप स्टेट्स पर शेयर कर सकते हैं.

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