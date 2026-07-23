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WhatsApp पर अब बिना डाउनलोड किए खुलेंगे PDF, चैट में ही होगी हाइलाइटिंग और एडिटिंग.

यह फीचर फिलहाल WhatsApp Web और Windows डेस्कटॉप ऐप पर ग्लोबली उपलब्ध है, साथ ही पासवर्ड-प्रोटेक्टेड फाइल्स भी सपोर्ट करता है. ( Image Credit: Adobe )

हैदराबाद: WhatsApp ने अपने यूज़र्स के लिए बड़ा फीचर रोलआउट किया है, जिसके जरिए अब यूज़र्स चैट के अंदर ही पीडीएफ फाइल्स को डाउनलोड किए बिना भी देख पाएंगे और एडिट भी कर पाएंगे. इस नए फीचर के लिए व्हाट्सएप ने Adobe Acrobat के साथ पार्टनरशिप की है और फिलहाल इसे WhatsApp Web और Windows डेस्कटॉप ऐप पर ग्लोबली उपलब्ध करा दिया गया है. अभी तक व्हाट्सएप पर किसी भी पीडीएफ फाइल को खोलने के लिए पहले उसे डाउनलोड करना पड़ता था और फिर किसी दूसरी ऐप में खोलना पड़ता था. अब इस नए इंटीग्रेशन के साथ यह पूरा प्रोसेस चैट के अंदर ही हो जाएगा. यूज़र्स फुल-स्क्रीन में डॉक्यूमेंट देख सकेंगे, स्क्रॉल और ज़ूम भी कर सकेंगे और व्हाट्सएप के अंदर ही पीडीएफ में हाइलाइटिंग, अंडरलाइनिंग और स्ट्राइकथ्रू जैसे बेसिक मार्कअप टूल्स का इस्तेमाल भी कर पाएंगे. व्हाट्सएप के दुनियाभर में तीन अरब से ज्यादा यूज़र्स हैं और इनमें से बहुत सारे लोग रोज़ाना इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्म जैसे डॉक्यूमेंट्स शेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. एडवांस एडिटिंग की सुविधा इस नए फीचर की खास बात यह है कि पासवर्ड-प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल्स भी सीधे चैट के अंदर ही खोली जा सकती हैं. हालांकि, उन फाइल्स को एक्सेस करने के लिए सही पासवर्ड डालना होगा. कंपनी का कहना है कि चैट के अंदर डॉक्यूमेंट देखने पर भी व्हाट्सएप की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पूरी तरह बरकरार रहती है, यानी सिर्फ चैट में मौजूद लोग ही उस फाइल को देख सकते हैं.