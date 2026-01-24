WhatsApp पैरेंटल कंट्रोल फीचर, अब बच्चों के लिए होगा सेकेंडरी अकाउंट और PIN सिस्टम
January 24, 2026
हैदराबाद: व्हाट्सएप बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी अपने पैरेंटल कंट्रोल और सेकेंडरी अकाउंट फीचर पर लगातार काम कर रही है ताकि हर पैरेंट्स अपने बच्चों की निगरानी कर सके और उनकी सुरक्षा कर सके. हाल ही में Android के WhatsApp बीटा वर्जन 2.26.3.6 में इससे जुड़े कई नए संकेत मिले हैं, जिनसे साफ होता है कि यह सिस्टम कैसे काम करेगा. इस नए फीचर के तहत माता-पिता अपने बच्चों के लिए एक सेकेंडरी व्हाट्सएप अकाउंट बना सकेंगे.
यह अकाउंट खासतौर पर उन बच्चों के लिए होगा, जो व्हाट्सएप की न्यूनतम उम्र पूरी नहीं करते या जिनके लिए सीमित एक्सेस ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. इन अकाउंट में बच्चों सिर्फ सेव किए गए कॉन्टैक्ट्स से ही बात कर पाएंगे. बच्चों को अनजान नंबर्स से चैट कॉल करने की अनुमति नहीं होगी.
कैसे काम करेगा सिस्टम?
इस सिस्टम को सेटअप करने के दौरान बच्चे का अकाउंट माता-पिता के व्हाट्सएप अकाउंट से QR कोड के जरिए स्कैन करके लिंक किया जाएगा. इसके बाद पैरेंट को एक छह अंकों का प्राइमरी PIN सेट करना होगा. यह PIN किसी भी जरूरी बदलाव को मंजूरी देने के लिए इस्तेमाल होगा, जिससे बच्चा अपने आप सेटिंग्स में बदलाव नहीं कर पाएगा.
रिपोर्ट के मुताबिक, इन सेकेंडरी अकाउंट्स में कई फीचर्स बंद रहेंगे. बच्चों को अपडेट्स टैब नहीं मिलेगा. इसका मतलब है कि वो चैनल्स या ब्रॉडकास्ट कंटेंट नहीं देख पाएंगे. इसके अलावा Chat Lock फीचर भी उपलब्ध नहीं होगा, ताकि किसी भी चैट को छुपाया न जा सके और पैरेंट्स के लिए निगरानी करना आसान हो.
हालांकि, व्हाट्सएप ने साफ किया है कि मैसेज और कॉल्स की प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. माता-पिता मैसेज का कंटेंट नहीं देख पाएंगे, लेकिन उन्हें यह जानकारी मिल सकती है कि नया कॉन्टैक्ट कब जोड़ा गया. यह सेकेंडरी अकाउंट तब तक पैरेंट अकाउंट से जुड़ा रहेगा, जब तक उसे मैन्युअली हटाया न जाए या बच्चा व्हाट्सएप की न्यूनतम की तय उम्र पूरी न कर ले. उम्र पूरी होने के बाद अकाउंट को नॉर्मल व्हाट्सएप प्रोफाइल में बदला जा सकेगा. हालांकि, उसके लिए नए नियमों को स्वीकार भी करना होगा.
डेवलपमेंट स्टेज में फीचर
व्हाट्सएप का यह पैरेंटल कंट्रोल फीचर फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज में है और बीटा यूज़र्स के लिए भी अभी उपलब्ध नहीं है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले नए अपडेट्स के जरिए इस नए फीचर को व्हाट्सएप में शामिल किया जाएगा.
हालांकि, Wabetainfo की रिपोर्ट में व्हाट्सएप के इस अपकमिंग फीचर में बच्चों की उम्र की पहचान या वेरिफिकेशन कैसे होगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. अगर कोई बच्चा अपने माता-पिता की अनुमति लिए बिना गलत उम्र मेंशन करके अकाउंट बना लेता है, तो उस केस में व्हाट्सएप बच्चों की एज वेरिफिकेशन कैसे करेगा? व्हाट्सएप ने अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.