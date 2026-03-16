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WhatsApp ने लॉन्च किया Guest Chat फीचर, अकाउंट बनाए बिना भी होगी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट!

इस फीचर को व्हाट्सएप के नए और अपकमिंग फीचर्स को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म WABetaInfo ने सबसे पहले ट्रैक किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप गेस्ट चैट फीचर एंड्रॉयड और आईओएस के लेटेस्ट बीटा वर्जन में कुछ यूजर्स को मिल रहा है और जल्द ही सभी के लिए रोल आउट होने वाला है. गेस्ट चैट्स में मेहमान (गेस्ट) व्यक्ति लिंक पर क्लिक करके ब्राउज़र में चैट विंडो खोल सकता है. यह व्हाट्सएप वेब जैसा इंटरफेस होता है, जहां सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेजे और पढ़े जा सकते हैं.

हैदराबाद: WhatsApp ने एक नया फीचर रोलआउट करना शुरू किया है, जिसका नाम Guest Chat है. इसकी मदद से आप उन लोगों से भी चैट कर सकते हैं, जिनके पास व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है. इस कारण इस फीचर का नाम गेस्ट चैट्स रखा गया है. यह फीचर उन लोगों के लिए काफी काम का साबित हो सकता है, जो व्हाटस्एप इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कभी-कभी उन्हें किसी इंसान से चैट करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने की जरूरत पड़ती है. अब उन्हें इसके लिए ऐप डाउनलोड करने या अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब उन्हें सिर्फ एक सुरक्षित वेब लिंक शेयर करना होगा और फिर चैट शुरू हो जाएगी.

व्हाट्सएप यूज़र को 'इनवाइट ए फ्रेंड' सेक्शन या कॉन्टैक्ट लिस्ट के नीचे से एक लिंक जेनरेट करना होता है. इस लिंक को एसएमएस, ईमेल, किसी दूसरे मैसेजिंग ऐप या सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया जा सकता है. जब गेस्ट व्यक्ति लिंक खोलता है, तो वह अपना नाम डाल सकता है और चैट में शामिल हो सकता है. इस चैट में 'गेस्ट' लेबल दिखाई देगा, जिससे पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति व्हाट्सएप का रजिस्टर्ड यूज़र नहीं है. कंपनी का दावा है कि उन्होंने इस फीचर को शुरू करने के साथ-साथ यूज़र्स की प्राइवेसी की सुरक्षा का खास ख्याल रखा है.

गेस्ट चैट्स भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन रहता है. जब गेस्ट जॉइन करता है, तो व्हाट्सएप वेब एक यूनिक आइडेंटिफायर बनाता है, जिससे एन्क्रिप्शन की जाती है. मतलब मैसेज सिर्फ आप और गेस्ट ही पढ़ सकते हैं, व्हाट्सएप या कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता. अगर जरूरत पड़े तो व्हाट्सएप यूज़र्स गेस्ट को ब्लॉक भी कर सकते हैं. यह ठीक वैसे ही काम करता है, जैसे कि नॉर्मल व्हाट्सएप अकाउंट में करता है.

ग्रुप चैट्स फीचर में यूज़र्स को काफी सीमित सुविधाएं मिलती हैं. इसमें ग्रुप चैट नहीं बन सकता, मीडिया शेयरिंग (फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, जीआईएफ या स्टिकर्स) नहीं हो सकती. इसमें वॉयस या वीडियो कॉल्स भी नहीं की जा सकती है. इसमें सिर्फ टेक्स्ट मैसेजिंग ही की जा सकती है. इसके अलावा अगर 10 दिनों तक गेस्ट अकाउंट से कोई मैसेज न आए तो चैट ऑटोमैटिकली ही एक्सपायर हो जाती है. उसके बाद यूजर को गेस्ट चैट करने के लिए फिर से नया लिंक जनरेट करना होगा. व्हाट्सएप का यह नया फीचर पहले से ज्यादा यूज़र-फ्रेंडली है. यह खासकर उन परिवारों या दोस्तों के लिए अच्छा है, जहां कुछ लोग आज भी व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते.