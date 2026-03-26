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WhatsApp में आए नए फीचर्स: iPhone पर दो अकाउंट, स्टोरेज मैनेज, चैट ट्रांसफर, AI फोटो एडिटिंग और बहुत कुछ

iOS यूजर्स अब एक ही फोन पर दो अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे जिससे वर्क और पर्सनल चैट्स को अलग रखना आसान हो गया है. ( Image Credit: Meta )

हैदराबाद: WhatsApp ने अपने यूज़र्स के लिए कई नए फीचर्स लाने का ऐलान किया है, जो चैटिंग एक्सपीरियंस को आसान और इंटरेस्टिंग और बेहतर बनाने वाले हैं. अब आप अपनी खास चैट्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, फिर चाहे वो परिवार से की गई बातें हो या दोस्तों के साथ की गई मस्ती भरी बातें हो या फिर ऑफिस कलीग्स के साथ की गई महत्वपूर्ण चर्चा हो. कंपनी ने इन अपेडट्स को धीरे-धीरे सभी यूज़र्स तक पहुंचाने का प्लान बनाया है. नए फीचर्स की लिस्ट