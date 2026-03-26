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WhatsApp में आए नए फीचर्स: iPhone पर दो अकाउंट, स्टोरेज मैनेज, चैट ट्रांसफर, AI फोटो एडिटिंग और बहुत कुछ

व्हाट्सएप की नई स्टोरेज मैनेजमेंट सुविधा यूजर्स को बड़ी फाइल्स को आसानी से ढूंढकर डिलीट करने का मौका देती है बिना पूरी चैट हटाए.

iOS users will now be able to use two accounts on one phone, making it easier to keep work and personal chats separate.
iOS यूजर्स अब एक ही फोन पर दो अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे जिससे वर्क और पर्सनल चैट्स को अलग रखना आसान हो गया है. (Image Credit: Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 26, 2026 at 8:44 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: WhatsApp ने अपने यूज़र्स के लिए कई नए फीचर्स लाने का ऐलान किया है, जो चैटिंग एक्सपीरियंस को आसान और इंटरेस्टिंग और बेहतर बनाने वाले हैं. अब आप अपनी खास चैट्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, फिर चाहे वो परिवार से की गई बातें हो या दोस्तों के साथ की गई मस्ती भरी बातें हो या फिर ऑफिस कलीग्स के साथ की गई महत्वपूर्ण चर्चा हो. कंपनी ने इन अपेडट्स को धीरे-धीरे सभी यूज़र्स तक पहुंचाने का प्लान बनाया है.

नए फीचर्स की लिस्ट

  • स्टोरेज मैनेज करने वाला फीचर: व्हाट्सएप ने सबसे पहले स्टोरेज की समस्या को बेहतर करने का सॉल्यूशन ढूंढा है. अब किसी भी चैट को खोलकर उसके नाम पर टैप करने के बाद Manage Storage का ऑप्शन मिलेगा. यहां से आप बड़े-बड़े फाइल्स, वीडियो या फोटोज को आसानी से ढूंढकर डिलीट कर सकते हैं, बिना पूरी चैट को डिलीट किए. साथ ही जब चैट क्लियर करते हैं, तो सिर्फ मीडिया फाइल्स हटाने का भी विकल्प दिया गया है, जिससे चैट हिस्ट्री सुरक्षित रहती है.
  • क्रॉस-प्लेटफॉर्म चैट ट्रांसफर: फोन बदलने वालों के लिए एक अच्छी ख़बर है. अब क्रॉस-प्लेटफॉर्म चैट ट्रांसफर और आसान हो गया है. अगर आप iOS से Android पर जा रहे हैं, तो अपनी सारी चैट्स, फोटोज और वीडियोज को आसानी से नए फोन में ले जा सकते हैं. बस कुछ टैप्स में पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा.
  • iOS पर दो व्हाट्सएप अकाउंट: एंड्रॉयड के बाद अब आईओएस यूज़र्स भी एक ही डिवाइस में दो व्हाट्सएप अकाउंट यूज़ कर पाएंगे. वर्क और पर्सनल चैट्स को अलग-अलग रखना अब और सुविधाजनक हो गया है. जब भी आप अकाउंट स्विच करेंगे, तो नीचे वाले टैब में आपकी प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देगी, जिससे पता चल जाएगा कि आप किस अकाउंट में हैं.
  • स्मार्ट स्टिकर्स: स्टिकर्स का इस्तेमाल अब और भी मजेदार होने वाला है. जब आप इमोजी टाइप करेंगे, तो व्हाट्सएप खुद ही मैचिंग स्टिकर्स सजेस्ट करेगा. बस एक टैप में इमोजी को स्टिकर में बदल सकते हैं, जो आपकी फीलिंग्स को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करेगा.
  • एआई फोटो एडिटिंग: फोटो एडिटिंग के लिए Meta AI का नया टूल भी आ गया है. अब चैट के अंदर ही फोटो को टच-अप कर सकते हैं - अनचाहे बैकग्राउंड को हटा सकते हैं, नया बैकग्राउंड लगा सकते हैं या कोई मजेदार स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि, यह फीचर अभी सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है.

कब से रोलआउट होंगे नए फीचर्स?

AI राइटिंग हेल्प को भी अब व्हाट्सएप ने पहले से ज्यादा बेहतर बना दिया है. अब यह आपके पिछले संवाद को देखकर सुझाव दे सकता है कि क्या जवाब लिखना बेहतर होगा. इससे मैसेज सही और सटीक बन जाता है, और सारी बातचीत पूरी तरह प्राइवेट रहती है. ये सभी नई सुविधाएं अभी रोलआउट हो रही हैं और जल्द ही सभी यूजर्स को मिल जाएंगी. व्हाट्सएप लगातार छोटी-छोटी लेकिन उपयोगी बदलावों के जरिए ऐप को और बेहतर बना रहा है. इन अपडेट्स से रोजाना की चैटिंग का अनुभव ज्यादा क्लीन, आसान और एंजॉयेबल हो जाएगा.

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