WhatsApp का नया अपडेट: कम्युनिटीज की जगह दिखेगा कॉन्टैक्ट्स टैब, जानें क्या बदला
WhatsApp का नया Contacts Tab यूजर्स को online लोगों को जल्दी ढूंढने और बात शुरू करने में बहुत मदद करेगा.
Published : November 9, 2026 at 2:16 PM IST
हैदराबाद: व्हाट्सएप ने एंड्रॉयड बीटा यूज़र्स के लिए एक नया कॉन्टैक्ट्स टैब लॉन्च किया है. अब बॉटम नेविगेटर बार में Communities की जगह यह नया टैब आने वाला है. इससे यूज़र्स अपने कॉन्टैक्ट्स को आसानी से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन ऑनलाइन है और कौन नहीं. इस टैब के ऊपर Favorites सेक्शन होता है, जहां वो कॉन्टैक्ट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें यूज़र ने पिन किया होता है.
WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार इनसे बात शुरू करना बहुत आसान हो जाता है. नीचे पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट रहता है. यूज़र्स इसे तीन तरीके से Sort यानी छांट सकते हैं. अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बर्थडे या एक्टिविटीज़ के हिसाब से. एक्टिविटी चुनने पर जो लोग ऑनलाइन होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं और उनके नाम के साथ ग्रीन डॉट दिखाई देता है. जो ऑनलाइन नहीं होते, उनके लास्ट सीन के हिसाब से लिस्ट बनती है. ये जानकारी तभी दिखाई देती है, जब कॉन्टैक्ट अपना लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेट्स शेयर करते हैं.
Meta AI और invite के विकल्प
इस लिस्ट के सबसे नीचे मेटा एआई से बात करने का शॉर्टकट ऑप्शन भी है. मेटा एआई हमेशा ऑनलाइन रहता है, इसलिए उसके आइकन पर ग्रीन डॉट लगा रहता है. इसके साथ ही दूसरे ऐप्स में इनवाइट लिंक शेयर करने के ऑप्शन्स भी दिए गए हैं. इसमें इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को भी व्हाट्सएप पर इनवाइट करने का तरीका शामिल है.
WhatsApp is rolling out a new Contacts tab on Android beta! WhatsApp is finally introducing a new tab to see online contacts from the bottom navigation bar on Android. https://t.co/KQb5KLQ7da https://t.co/0LxAE4ORL6— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 9, 2026
स्क्रीन के नीचे दाईं ओर फ्लोटिंग एक्शन बटन दबाकर नया कॉन्टैक्ट जोड़ा जा सकता है. इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़रनेम और फोन नंबर भरना होता है. फोन नंबर वाले कॉन्टैक्ट्स को फोन की एड्रेस बुक में सिंक भी किया जा सकता है.
Communities Tab क्यों बदला
व्हाट्सएप ने चैट लिस्ट में कम्युनिटिज़ का फिल्टर पहले ही जोड़ दिया था. इससे अलग Communities tab की जरूरत खत्म हो गई. अब उसकी जगह कॉन्टैक्ट टैब आ गया है ताकि यूज़र्स बिना हर चैट खोले जल्दी से ऑनलाइन लोगों को ढूंढ सकें.
व्हाट्सएप अलग-अलग कॉन्फिगेरेशन्स टेस्ट कर रहा है. कुछ यूज़र्स के पास मेटा एआई वाला टैब है, तो वहां कॉन्टैक्ट टैब अलग तरीके से आ सकता है. यह सुविधा अभी तक सिर्फ कुछ बीटा टेस्टर्स को मिल रही है. हालांकि, कुछ टाइम के बाद इसे नए अपडेट के साथ सभी यूज़र्स के लिए रोलआउट किया जाएगा और फिर लोग गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को अपडेट करके इस नए फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे. व्हाट्सएप ने अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी है कि इसे सभी यूज़र्स के लिए कब तक रोलआउट किया जाएगा.