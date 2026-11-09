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WhatsApp का नया अपडेट: कम्युनिटीज की जगह दिखेगा कॉन्टैक्ट्स टैब, जानें क्या बदला

अब Communities Tab हटाकर Contacts जोड़ने से रोज के इस्तेमाल में समय की बचत होगी. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: व्हाट्सएप ने एंड्रॉयड बीटा यूज़र्स के लिए एक नया कॉन्टैक्ट्स टैब लॉन्च किया है. अब बॉटम नेविगेटर बार में Communities की जगह यह नया टैब आने वाला है. इससे यूज़र्स अपने कॉन्टैक्ट्स को आसानी से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन ऑनलाइन है और कौन नहीं. इस टैब के ऊपर Favorites सेक्शन होता है, जहां वो कॉन्टैक्ट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें यूज़र ने पिन किया होता है.

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार इनसे बात शुरू करना बहुत आसान हो जाता है. नीचे पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट रहता है. यूज़र्स इसे तीन तरीके से Sort यानी छांट सकते हैं. अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बर्थडे या एक्टिविटीज़ के हिसाब से. एक्टिविटी चुनने पर जो लोग ऑनलाइन होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं और उनके नाम के साथ ग्रीन डॉट दिखाई देता है. जो ऑनलाइन नहीं होते, उनके लास्ट सीन के हिसाब से लिस्ट बनती है. ये जानकारी तभी दिखाई देती है, जब कॉन्टैक्ट अपना लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेट्स शेयर करते हैं.

Meta AI और invite के विकल्प इस लिस्ट के सबसे नीचे मेटा एआई से बात करने का शॉर्टकट ऑप्शन भी है. मेटा एआई हमेशा ऑनलाइन रहता है, इसलिए उसके आइकन पर ग्रीन डॉट लगा रहता है. इसके साथ ही दूसरे ऐप्स में इनवाइट लिंक शेयर करने के ऑप्शन्स भी दिए गए हैं. इसमें इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को भी व्हाट्सएप पर इनवाइट करने का तरीका शामिल है.