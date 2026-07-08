ETV Bharat / technology

WhatsApp पर लॉन्च हुआ Meta Business Agent, अब AI ही संभालेगी कस्टमर सपोर्ट

स्विगी, मधुलिका एंटरप्राइजेज और कैज़न एडवेंचर्स जैसी कंपनियां पहले से ही इस AI प्लेटफॉर्म को अपने ऑपरेशन्स में इस्तेमाल कर रही हैं. ( Image Credit: WhatsApp Blog )

इसके अलावा यह बातचीत की समरी, कस्टमर इनसाइट्स और मिस्ड इंटरैक्शन्स के अपडेट भी देता है. जरूरत पड़ने पर बिज़नेस इस AI एजेंट को कॉन्फिगर कर सकते हैं कि बातचीत को ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव के पास ट्रांसफर किया जाए.

मेटा के मुताबिक , यह एआई असिस्टेंट बिजनेस को 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट देने में मदद करेगा. यह कस्टमर के सवालों के जवाब दे सकता है. मर्चेंट के कैटलॉग से प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकता है, अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, लीड्स को क्वालिफाई कर सकता है और सेल्स कन्वर्सेशन में मदद कर सकता है.

इसकी मदद से बिसनेसमेन कस्टमर इंटरैक्शन, सेल्स और रोज़मर्रा के ऑपरेशन्स को ऑटोमेट कर सकते हैं यानी उनकी जगह एआई ही कस्टमर सपोर्ट का काम करेगा. इसके अलावा कंपनी ने बड़े एंटरप्राइज़ेज़ के लिए मेटा बिजनेस एजेंट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है और नए बिजनेस डिस्कवरी फीचर्स भी पेश किए हैं.

हैदराबाद: मेटा ने बुधवार यानी आज, 8 जुलाई 2026 को मुंबई में अपने तीसरे एनुअल बिज़नेस समिट में भारत के लिए Meta Business Agent को लॉन्च किया है. यह एक एआई-पावर्ड सर्विस है, जिसे खासतौ पर बिजनेस करने वाले यूज़र्स के लिए तैयार किया गया है.

मेटा इंडिया हेड ने क्या कहा

मेटा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और कंट्री हेड अरुण श्रीनिवास ने इस रोलआउट पर कहा कि एआई बिजनेस ऑपरेशन्स के तरीके को बदल रहा है और मेटा बिजनेस एजेंट उसी क्रम का एक हिस्सा है. यह बिजनेस को कस्टमर रिलेशनशिप मजबूत करने, एफिशिएंसी बढ़ाने और ग्रोथ हासिल करने में मदद करता है.

मेटा बिजनेस एजेंट प्लेटफॉर्म खासतौर पर बड़े एंटरप्राइज़ेज़ के लिए है, जो अपने खुद के AI-पावर्ड बिज़नेस एजेंट को बड़े स्तर पर बनाना, कस्टमाइज़ करना और डिप्लॉय करना चाहते हैं. इसके बारे में कंपनी ने कहा कि यह Shopify, Zendesk और Shopee जैसे मौजूदा बिज़नेस सिस्टम्स के साथ जुड़ा होता है और व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम करता है.

मेटा ने स्विगी, मधुलिका एंटरप्राइजेज और कैज़न एडवेंचर्स जैसी कंपनियों का उदाहरण भी दिया, जो पहले से ही इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कस्टमर सपोर्ट, लीड मैनेजमेंट और ऑपरेशनल वर्कफ्लो के लिए कर रही हैं.

बिजनेस डिस्कवरी फीचर्स भी होंगे शामिल

एआई से जुड़े इन घोषणाओं के साथ ही व्हाट्सएप ने नए डिस्कवरी फीचर्स भी पेश किए हैं, जिनकी मदद से यूज़र्स व्हाट्सएप सर्च में सीधे बिजनेस का नाम सर्च कर पाएंगे. इसके अलावा बिजनेस यूज़र्स अपने दोस्तों और रिस्तेदारों के साथ भी बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स शेयर कर पाएंगे.

मेटा का कनहा है कि इसका मकसद यूज़र्स के लिए मैसेजिंग ऐप छोड़े बिना ही मर्चेंट्स को ढूंढने के काम को आसान बनाना है. गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में कंपनी ने व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म के लिए टोकन-बेस्ड प्राइसिंग मॉडल भी पेश किया था.