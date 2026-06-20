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WhatsApp में वापस आया मैसेज बबल एनिमेशन फीचर, जानें इसके फायदे

यूज़र्स अब Settings में जाकर इस नए एनिमेशन फीचर को अपनी पसंद के अनुसार बंद भी कर सकेंगे. ( Image Credit: Meta )

इस बार यह पिछली बार जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस बार व्हाट्सएप ने इसके साथ एक अलग कंट्रोल ऑप्शन भी जोड़ा है, जिससे यूज़र्स चाहें तो इस एनिमेशन को बंद भी कर सकते हैं.

अब तक मैसेज बबल्स स्क्रीन पर एक ही झटके में दिख जाते थे, लेकिन इस नए बदलाव के बाद मैसेज पहले धीरे-धीरे फेड-इन होंगे और थोड़ा बड़ा होते हुए सेटल होंगे. इस बदलाव का मकसद है कि चैट्स देखने में ज़्यादा फ्लुइड और पॉलिश्ड महसूस हों.

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, इस नए अपडेट में एक रीडिज़ाइन किया गया एनिमेशन इफेक्ट जोड़ा गया है, जिससे चैट में आने वाले और भेजे जाने वाले मैसेज पहले से ज़्यादा स्मूद तरीके से नज़र आएंगे.

हैदराबाद: व्हाट्सएप एक बार फिर से उस फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जिसे कुछ समय पहले तक अपडेट में हटा दिया गया था. यह फीचर मैसेज बबल्स के एनिमेशन से जुड़ा है और इसे फिलहाल आईफोन के लेटेस्ट बीटा वर्ज़न में देखा गया है, जो एप्पल के टेस्टफ्लाइट प्रोग्राम के जरिए उपलब्ध है.

इसकी सेटिंग को सेट करने के लिए आपको व्हाट्सएप की सेटिंग्स के अंदर जाकर चैट्स ऑप्शन और फिर उसके अंदर अनिमेशन (Animations) सेक्शन में जाना होगा. यहां से यूज़र्स अलग-अलग तरह के एनिमेशन इफेक्ट्स को मैनेज कर सकेंगे.

एंड्रॉयड के बाद अब आईफोन पर भी टेस्टिंग शुरू

यह नया एनिमेशन कंट्रोल पहले से मौजूद एनिमेटेड इमोजी, स्टिकर्स और जीआईएफ की सेटिंग्स के साथ जोड़ा गया है, जिससे यूज़र्स को व्हाट्सएप के बिहेवियर पर पहले की तुलना में ज्यादा कंट्रोल मिलेगा.

इसमें दिलचस्प बात यह है कि यह फीचर सबसे पहले पिछले हफ्ते एंड्रॉयड के बीटा वर्ज़न में देखा गया था और अब इसे आईफोन पर भी टेस्ट किया जा रहा है. इसका मतलब साफ है कि मेटा इस एक्सपीरियंस को दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम वाले प्लेटफॉर्म्स पर लाने की तैयारी कर रहा है.

WABetaInfo के मुताबिक, फिलहाल यह नया एनिमेशन सिर्फ कुछ चुने हुए बीटा टेस्टर्स के लिए ही उपलब्ध है. व्हाट्सएप के बीटा फीचर्स के साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि पब्लिक रोलआउट से पहले इसकी टेस्टिंग का दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है.

अभी तक इस फीचर के पब्लिक लॉन्च के बारे में कंपनी की ओर से कोई टाइमलाइन सामने नहीं आया है. हालांकि, जिस तरह से एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है, उससे उम्मीद है कि आने वाले किसी अपडेट में यह फीचर सभी यूज़र्स के लिए उपलब्ध हो सकता है.