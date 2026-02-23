ETV Bharat / technology

iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp नए फीचर पर कर रहा है काम, जानें क्या है खास

WhatsApp ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp, Google Messages जैसे शेड्यूल मैसेज फ़ीचर पर काम कर रहा है. WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp एक नए शेड्यूल मैसेज फ़ीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूज़र्स मैसेज लिख सकेंगे और उसे ऑटोमैटिकली भेजने के लिए एक खास तारीख और समय के लिए शेड्यूल कर सकेंगे. इस रिपोर्ट की माने तो यह फ़ीचर TestFlight के ज़रिए रिलीज़ हुए लेटेस्ट iOS बीटा अपडेट (वर्जन 26.7.10.72) में देखा गया था. शेड्यूलिंग मैसेज फ़ीचर रिमाइंडर, ग्रीटिंग्स या दूसरे ज़रूरी अपडेट सेट करने के लिए काम का हो सकता है. WhatsApp शेड्यूल मैसेज फ़ीचर कैसे करेगा काम

इस फीचर की बात करें तो WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, यूज़र्स मैसेज टाइप कर पाएंगे और फिर डिलीवरी के लिए सही समय और तारीख चुन पाएंगे. भेजने वाला चैट इन्फ़ो स्क्रीन के अंदर एक खास सेक्शन में शेड्यूल किए गए मैसेज को देख और मैनेज भी कर पाएगा. यूज़र्स किसी भी शेड्यूल किए गए मैसेज को भेजने से पहले, रिसीवर को बताए बिना डिलीट भी कर पाएंगे.