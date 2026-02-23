iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp नए फीचर पर कर रहा है काम, जानें क्या है खास
WhatsApp शेड्यूल मैसेज फ़ीचर पर काम कर रहा है. इस फीचर की मदद से किसी तारीख और समय के लिए मैसेज शेड्यूल कर सकेंगे.
Published : February 23, 2026 at 12:10 PM IST
हैदराबाद: इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp, Google Messages जैसे शेड्यूल मैसेज फ़ीचर पर काम कर रहा है. WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp एक नए शेड्यूल मैसेज फ़ीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूज़र्स मैसेज लिख सकेंगे और उसे ऑटोमैटिकली भेजने के लिए एक खास तारीख और समय के लिए शेड्यूल कर सकेंगे.
इस रिपोर्ट की माने तो यह फ़ीचर TestFlight के ज़रिए रिलीज़ हुए लेटेस्ट iOS बीटा अपडेट (वर्जन 26.7.10.72) में देखा गया था. शेड्यूलिंग मैसेज फ़ीचर रिमाइंडर, ग्रीटिंग्स या दूसरे ज़रूरी अपडेट सेट करने के लिए काम का हो सकता है.
WhatsApp शेड्यूल मैसेज फ़ीचर कैसे करेगा काम
इस फीचर की बात करें तो WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, यूज़र्स मैसेज टाइप कर पाएंगे और फिर डिलीवरी के लिए सही समय और तारीख चुन पाएंगे. भेजने वाला चैट इन्फ़ो स्क्रीन के अंदर एक खास सेक्शन में शेड्यूल किए गए मैसेज को देख और मैनेज भी कर पाएगा. यूज़र्स किसी भी शेड्यूल किए गए मैसेज को भेजने से पहले, रिसीवर को बताए बिना डिलीट भी कर पाएंगे.
संभावना जताई जा रही है कि यह फ़ीचर इंडिविजुअल चैट और ग्रुप चैट दोनों में काम करेगा, जिससे यह रिमाइंडर, ग्रीटिंग या काम से जुड़े अपडेट के लिए काम आएगा. रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि "WhatsApp के शेड्यूल्ड मैसेज को सपोर्ट करने से, यूज़र्स के पास इस बात पर ज़्यादा कंट्रोल होगा कि उनके मैसेज कब भेजे जाएं. यूज़र्स को यह याद नहीं रखना होगा कि ज़रूरी मैसेज कब और किस समय भेजे जाएं."
WhatsApp का ग्रुप मैसेज हिस्ट्री फीचर भी हुआ लॉन्च
बता दें कि हाल ही में, WhatsApp ने ग्रुप मैसेज हिस्ट्री फ़ीचर को पेश किया है, जिससे एडमिन और मेंबर ग्रुप में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ हाल के चैट मैसेज शेयर कर सकते हैं. यूज़र नए मेंबर को 25 से 100 पुराने मैसेज भेज सकते हैं.
इससे उन्हें बैकस्क्रॉल में जाए बिना ही बातचीत में शामिल होने के लिए बस इतना कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है. यह फ़ीचर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है, जो WhatsApp के बड़े मैसेजिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ों को प्राइवेट रखता है. इसका मतलब है कि कोई कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, किसी को अपडेट करने के लिए कोई अजीब कॉपी-पेस्ट थ्रेड नहीं होता है.