भारत में यूज़र्स के लिए SIM बाइंडिंग फ़ीचर डेवलप कर रहा WhatsApp, DoT ने दिए थे निर्देश

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - Meta )

हैदराबाद: इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp भारतीय फ़ोन नंबर वाले यूज़र्स के लिए SIM बाइंडिंग का सपोर्ट जोड़ने वाले फीचर पर काम कर रहा है. यह जानकारी एक फ़ीचर ट्रैकर के माध्यम से सामने आई है. जानकारी के अनुसार, Meta के मालिकाना हक वाली कंपनी, टेलीकम्युनिकेशन (टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी) रूल्स (2024) के तहत पिछले साल डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकॉम (DoT) के जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए काम कर रही है. इन निर्देशों के तहत मैसेजिंग एप्लिकेशन के लिए एक्टिव SIM कार्ड का वेरिफ़िकेशन ज़रूरी है. इस फ़ीचर का एक स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर सामने आया है, जो बताता है कि यह फीचर अभी डेवलपमेंट फेज में है, और यह फीचर ऐप यूज़र्स को बताएगा कि रेगुलेटरी ज़रूरतों का पालन करने के लिए उसे यह चेक करना होगा कि उनके स्मार्टफ़ोन में उनका SIM कार्ड है या नहीं. WhatsApp का SIM बाइंडिंग फ़ीचर कैसे करेगा काम

फ़ीचर ट्रैकर WABetaInfo ने एक नए पॉपअप का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि, "भारत में रेगुलेटरी ज़रूरतों के कारण, WhatsApp को यह चेक करना होगा कि आपका SIM कार्ड आपके डिवाइस में है या नहीं." इसे Android 2.26.8.6 अपडेट के लिए WhatsApp Beta पर देखा गया था, लेकिन यह फ़ंक्शनैलिटी जल्द ही उपलब्ध होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यह अभी भी डेवलपमेंट में है. बता दें कि Meta, DoT के नवंबर 2025 में जारी किए गए एक निर्देश का पालन करने के लिए काम कर रहा है, जो मैसेजिंग ऐप्स के लिए SIM-बेस्ड लॉगिन वेरिफिकेशन को ज़रूरी बनाता है. यह नियम WhatsApp, Signal, Telegram और दूसरे मैसेजिंग ऐप्स पर लागू होता है, जो यूज़र्स को फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके अकाउंट बनाने की इजाज़त देते हैं. इन ऐप्स का एक्सेस सिर्फ़ भारत में यूज़र्स को तब तक मिलेगा, जब तक उनके स्मार्टफ़ोन में रजिस्टर्ड SIM मौजूद है.