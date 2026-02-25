भारत में यूज़र्स के लिए SIM बाइंडिंग फ़ीचर डेवलप कर रहा WhatsApp, DoT ने दिए थे निर्देश
DoT द्वारा जारी निर्देशों के बाद WhatsApp भारतीय फ़ोन नंबर यूज़र्स के लिए SIM बाइंडिंग का सपोर्ट जोड़ने वाले फीचर पर काम कर रहा है.
Published : February 25, 2026 at 11:48 AM IST
हैदराबाद: इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp भारतीय फ़ोन नंबर वाले यूज़र्स के लिए SIM बाइंडिंग का सपोर्ट जोड़ने वाले फीचर पर काम कर रहा है. यह जानकारी एक फ़ीचर ट्रैकर के माध्यम से सामने आई है. जानकारी के अनुसार, Meta के मालिकाना हक वाली कंपनी, टेलीकम्युनिकेशन (टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी) रूल्स (2024) के तहत पिछले साल डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकॉम (DoT) के जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए काम कर रही है.
इन निर्देशों के तहत मैसेजिंग एप्लिकेशन के लिए एक्टिव SIM कार्ड का वेरिफ़िकेशन ज़रूरी है. इस फ़ीचर का एक स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर सामने आया है, जो बताता है कि यह फीचर अभी डेवलपमेंट फेज में है, और यह फीचर ऐप यूज़र्स को बताएगा कि रेगुलेटरी ज़रूरतों का पालन करने के लिए उसे यह चेक करना होगा कि उनके स्मार्टफ़ोन में उनका SIM कार्ड है या नहीं.
WhatsApp का SIM बाइंडिंग फ़ीचर कैसे करेगा काम
फ़ीचर ट्रैकर WABetaInfo ने एक नए पॉपअप का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि, "भारत में रेगुलेटरी ज़रूरतों के कारण, WhatsApp को यह चेक करना होगा कि आपका SIM कार्ड आपके डिवाइस में है या नहीं." इसे Android 2.26.8.6 अपडेट के लिए WhatsApp Beta पर देखा गया था, लेकिन यह फ़ंक्शनैलिटी जल्द ही उपलब्ध होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यह अभी भी डेवलपमेंट में है.
बता दें कि Meta, DoT के नवंबर 2025 में जारी किए गए एक निर्देश का पालन करने के लिए काम कर रहा है, जो मैसेजिंग ऐप्स के लिए SIM-बेस्ड लॉगिन वेरिफिकेशन को ज़रूरी बनाता है. यह नियम WhatsApp, Signal, Telegram और दूसरे मैसेजिंग ऐप्स पर लागू होता है, जो यूज़र्स को फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके अकाउंट बनाने की इजाज़त देते हैं. इन ऐप्स का एक्सेस सिर्फ़ भारत में यूज़र्स को तब तक मिलेगा, जब तक उनके स्मार्टफ़ोन में रजिस्टर्ड SIM मौजूद है.
फीचर ट्रैकर की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp समय-समय पर यूज़र के अकाउंट सेशन को रिन्यू करेगा, इसके लिए एक ऑपरेशन किया जाएगा, जिससे यह वेरिफ़ाई होगा कि यूज़र के हैंडसेट में डाला गया SIM वही है, जिसका इस्तेमाल WhatsApp के लिए साइन अप करते समय किया गया था. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ़ भारतीय (+91) फ़ोन नंबर से रजिस्टर्ड अकाउंट के लिए ही किया जाएगा.
ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई अकाउंट SIM बाइंडिंग वेरिफिकेशन टेस्ट में फेल हो जाता है, तो WhatsApp 'वैलिडेशन ठीक होने तक' एक्सेस लिमिट कर दिया जाएगा, जबकि वेरिफिकेशन प्रोसेस फेल होने से पहले मिले चैट और मैसेज को सेव रखेगा. DoT का यह निर्देश नवंबर 2025 में जारी किया गया था, और देश में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए बनाया गया है.
क्या थे DoT के निर्देश
DoT के निर्देशों के अनुसार, WhatsApp के लिए हर छह घंटे में वेब-बेस्ड या डेस्कटॉप क्लाइंट को ऑटोमैटिकली लॉग आउट करना भी ज़रूरी होगा, और यूज़र्स को लिंक्ड डिवाइस पर QR कोड का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा. हालांकि, यह फीचर अभी WhatsApp के डेवलपमेंट वर्जन में नहीं आया है, और यह साफ़ नहीं है कि प्लेटफॉर्म इसे कब जोड़ेगा.
पिछले साल नवंबर में निर्देश जारी होने के बाद, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने DoT से अपने SIM बाइंडिंग मैंडेट को वापस लेने की अपील की थी और इस कदम से जुड़ी दिक्कतों को भी बताया, जिसे भारत में टेलीकॉम ऑपरेटरों की लॉबिंग के बाद लाया गया था.
इस ग्रुप ने SIM डैमेज या ट्रैवलिंग के दौरान अपने चैट ऐप्स को चालू रखने के लिए इंटरनेशनल पैक खरीदने की ज़रूरत जैसी दिक्कतों की वजह से ऐप फंक्शनैलिटी में होने वाली दिक्कतों का भी ज़िक्र किया था.