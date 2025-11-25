ETV Bharat / technology

WhatsApp ला रहा नया फीचर्स, यूज़र्स को देगा सुरक्षित और जिम्मेदार मैसेंजिंग की सलाह

WhatsApp एक नया सेफ्टी फीचर टेस्ट कर रहा है जो सस्पेंड यूज़र्स को रिव्यू के दौरान बताएगा कि कौन सी गलती से अकाउंट बैन हुआ. ( फोटो क्रेडिट: Meta )

हैदराबाद: व्हाट्सएप दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक है. व्हाट्सएप अपने यूज़र्स को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार नए फीचर्स पर काम करता रहता है और उन्हें लॉन्च भी करता रहता है. इस बार भी व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसका नाम सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल मैसेजिंग सजेशन है. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं.

2022 में व्हाट्सएप ने एक फीचर लॉन्च किया था, जिसमें अगर किसी यूज़र का अकाउंट बैन हो जाता है तो वह सीधे ऐप के अंदर ही रिव्यू रिक्वेस्ट भेज सकता है. इस रिव्यू को WhatsApp की ह्यूमन मॉडरेशन टीम चेक करती है और अगर बैन गलत पाया जाता है तो अकाउंट वापस एक्टिव कर दिया जाता है, लेकिन अगर बैन सही होता है, उस केस को दोबारा रिव्यू नहीं किया जा सकता है.

व्हाट्सएप का अपकमिंग फीचर

अब व्हाट्सएप ने अपने इस फीचर के मामले में एक और कदम आगे बढ़ाया है. एक लेटेस्ट व्हाट्सएप बीटा फॉर Android 2.25.35.7 में एक नया फीचर देखा गया है, जो उन यूज़र्स को गाइड करेगा जिनका अकाउंट सस्पेंशन में फंसा है. अब व्हाट्सएप सिर्फ बैन का कारण बताने तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि आपको यह भी समझाएगा कि ऐसी गलती दोबारा कैसे ना हो.

व्हाट्सएप द्वारा दिए जाने वाले गाइडेंस में उन बातों पर भी फोकस किया जाएगा, जिनकी वजह से ज्यादातर अकाउंट बैन होते हैं. कई लोग व्हाट्सएप की टर्म्स ऑफ सर्विस को ठीक से पढ़ते नहीं है, इसलिए उन्हें पता नही नहीं चलता कि व्हाट्सएप किन बिहेवियर्स को नियमों का उल्लंघन मानता है. इसी कमी को पूरा करने के लिए नए सुझाव लाए जा रहे हैं.