WhatsApp ला रहा नया फीचर्स, यूज़र्स को देगा सुरक्षित और जिम्मेदार मैसेंजिंग की सलाह
WhatsApp अब सस्पेंड हुए यूज़र्स को रिव्यू प्रोसेस के दौरान बताएगा कि गलती कहां हुई और आगे कैसे बैन से बचा जा सकता है.
Published : November 25, 2025 at 5:08 PM IST
हैदराबाद: व्हाट्सएप दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक है. व्हाट्सएप अपने यूज़र्स को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार नए फीचर्स पर काम करता रहता है और उन्हें लॉन्च भी करता रहता है. इस बार भी व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसका नाम सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल मैसेजिंग सजेशन है. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं.
2022 में व्हाट्सएप ने एक फीचर लॉन्च किया था, जिसमें अगर किसी यूज़र का अकाउंट बैन हो जाता है तो वह सीधे ऐप के अंदर ही रिव्यू रिक्वेस्ट भेज सकता है. इस रिव्यू को WhatsApp की ह्यूमन मॉडरेशन टीम चेक करती है और अगर बैन गलत पाया जाता है तो अकाउंट वापस एक्टिव कर दिया जाता है, लेकिन अगर बैन सही होता है, उस केस को दोबारा रिव्यू नहीं किया जा सकता है.
व्हाट्सएप का अपकमिंग फीचर
अब व्हाट्सएप ने अपने इस फीचर के मामले में एक और कदम आगे बढ़ाया है. एक लेटेस्ट व्हाट्सएप बीटा फॉर Android 2.25.35.7 में एक नया फीचर देखा गया है, जो उन यूज़र्स को गाइड करेगा जिनका अकाउंट सस्पेंशन में फंसा है. अब व्हाट्सएप सिर्फ बैन का कारण बताने तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि आपको यह भी समझाएगा कि ऐसी गलती दोबारा कैसे ना हो.
व्हाट्सएप द्वारा दिए जाने वाले गाइडेंस में उन बातों पर भी फोकस किया जाएगा, जिनकी वजह से ज्यादातर अकाउंट बैन होते हैं. कई लोग व्हाट्सएप की टर्म्स ऑफ सर्विस को ठीक से पढ़ते नहीं है, इसलिए उन्हें पता नही नहीं चलता कि व्हाट्सएप किन बिहेवियर्स को नियमों का उल्लंघन मानता है. इसी कमी को पूरा करने के लिए नए सुझाव लाए जा रहे हैं.
नए फीचर के जरिए व्हाट्सएप पर दिखने वाले सस्पेंशन रिव्यू में यूज़र्स को स्क्रीन पर छोटे लेकिन साफ मेसेज दिखेंगे जो बताएंगे कि यूज़र ने कहां गलती की और आगे क्या ध्यान रखना है. इससे यूज़र को एक दूसरा चांस भी मिलेगा और बार बार बैन होने का खतरा भी कम होगा.
किन बातों पर अकाउंट बैन होता है
WhatsApp के मुताबिक इन तीन बड़ी गलतियां सबसे ज्यादा यूज़र्स को बैन कराती हैं:
- बहुत तेज़ी से और बहुत सारे मैसेज भेजना, खासकर उन लोगों को जिन्होंने आपसे बात करने की परमिशन नहीं दी है.
- थर्ड पार्टी ऑटोमेशन टूल्स इस्तेमाल करना जैसे ऑटो मैसेज, ऑटो डायल या स्क्रिप्ट्स.
- अनजान नंबर या खरीदी हुई नंबर लिस्ट पर अनचाहे यानी अनसोलिसिटेड मैसेज भेजना.
WhatsApp इन चीजों को पकड़ने के लिए किसी का चैट कंटेंट नहीं पढ़ता है. चैट्स एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहती हैं. सिस्टम सिर्फ यूज़र के बिहेवियर को देखता है जैसे मेसेज भेजने की स्पीड, रीच आउट पैटर्न या ऑटोमैटिक एक्टिविटीज जैसी मूवमेंट और इन्हीं चीजों को देखकर वो तय करता है कि उस यूज़र्स का मैसेंजिंग बिहेवियर वॉयलेंट है या नहीं.
सही तरीके क्या हैं
अगर आप कई लोगों तक एक साथ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप आपको Broadcast List, Status Updates या चैनल जैसे ऑफिशियल ऑप्शंस देता है. बिजनेस यूज़र्स के लिए WhatsApp Business Cloud API है जो ऑटोमेशन को पूरी तरह से वैध और सेफ तरीके से सपोर्ट करता है. WhatsApp का ये नया एजुकेशनल फीचर अभी डेवलपमेंट में है और आगे आने वाले अपडेट में धीरे धीरे सभी यूज़र्स तक पहुंचेगा.