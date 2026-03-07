ETV Bharat / technology

WhatsApp iOS अपडेट में आया नया फीचर, अब इमोजी टाइप करते ही मिलेंगे स्टिकर सजेशन

WhatsApp के नए iOS अपडेट में अब इमोजी टाइप करते ही मिलेंगे रिलेटेड स्टिकर, जिससे चैटिंग पहले से तेज और आसान होगी. ( Image Credit: Meta )

हैदराबाद: WhatsApp अपने यूज़र्स के लिए लगातार नए फीचर्स लाता रहता है ताकि चैटिंग का एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा आसान और मजेदार बन सके. इस बार कंपनी ने आईफोन यूज़र्स के लिए एक नया फीचर पेश किया है, जिसकी मदद से चैट करते समय स्टिकर भेजना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा. व्हाट्सएप के आईओएस ऐप के नए अपडेट में ऐसा फीचर जोड़ा गया है, जो यूज़र के द्वारा टाइप किए गए इमोजी के आधार पर स्टिकर सजेस्ट करेगा. इसका मतलब है कि अगर कोई यूज़र चैट बॉक्स में इमोजी टाइप करता है, तो उसी से जुड़े स्टिकर अपने-आप दिखाई देने लगेंगे. इससे यूज़र्स को अलग से स्टिकर कीबोर्ड खोलने या अलग-अलग स्टिकर पैक्स में स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह नया फीचर व्हाट्सएप के iOS वर्जन 26.8.76 में शामिल किया गया है. मेटा के अंदर काम करने वाली यह मैसेंजिंग कंपनी अपने इस नए अपडेट को धीरे-धीरे आईफोन यूज़र्स तक पहुंचा रहा है. कंपनी के मुताबिक, आने वाले कुछ हफ्तों में यह फीचर सभी यूज़र्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा. इमोजी टाइप करते ही आएगा स्टिकर इस फीचर की जानकारी सबसे पहले फीचर ट्रैकर WABetaInfo ने दी थी. उन्होंने बताया था कि व्हाट्सएप के आईओएस वर्ज़न 26.8.75 में भी यह फीचर देखा गया था. हालांकि, बाद में कंपनी ने इसे आधिकारिक तौर पर अगले अपडेट 26.8.76 के चेंजलॉग में शामिल किया. कई यूज़र्स ने ऐप अपडेट करने के बाद इस फीचर को काम करते हुए भी देखा है.