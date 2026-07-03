ETV Bharat / technology

अब आईपैड बन सकेगा आपका मेन व्हाट्सऐप डिवाइस, फोन की जरूरत होगी खत्म

व्हाट्सऐप जल्द ही आईपैड यूजर्स को अपने टैबलेट को प्राइमरी डिवाइस बनाने का ऑप्शन देगा, जिससे फोन कनेक्ट करने की जरूरत खत्म हो जाएगी.

WhatsApp is also testing a new setup screen for Android tablet users, which will ease the registration process.
एंड्रॉइड टैबलेट यूजर्स के लिए भी व्हाट्सऐप नया सेटअप स्क्रीन टेस्ट कर रहा है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाएगा. (Image Credit: WABetaInfo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 3, 2026 at 7:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: WhatsApp ने टैबलेट यूज़र्स के लिए दो बड़े बदलाव किए हैं, जो उनके लिए ऐप के इस्तेमाल को आसान बना सकते हैं. एक तरफ आईपैड यूज़र्स को अपने टैबलेट को प्राइमरी डिवाइस के तौर पर सेटअप करने का ऑप्शन मिल सकता है तो वहीं दूसरी तरफ एंड्रॉयड टैबलेट यूज़र्स के लिए अकाउंट रजिस्ट्रेशन का पूरा इंटरफेस ही नए सिरे से डिज़ाइन किया जा रहा है. दोनों ही फीचर्स को फिलहाल कुछ चुनिंदा यूज़र्स के लिए धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है.

आईपैड को प्राइमरी डिवाइस

WABetaInfo की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप फॉर आईपैडओएस के वर्ज़न 26.25.74 में एक नया रजिस्ट्रेशन तरीका जोड़ा गया है, जिसकी मदद से एलिजिबल यूजर्स सीधे आईपैड पर भी व्हाट्सऐप एक्टिवेट कर सकेंगे. अभी तक इसके लिए फोन नंबर से क्यूआर कोड स्कैन करके टैबलेट को लिंक करना पड़ता था, लेकिन अब यूज़र्स सीधे अपने फोन नंबर और छह अंकों के वेरिफिकेशन कोड से आईपैड पर अकाउंट रजिस्टर कर पाएंगे. वेरिफिकेशन कोड की जगह पहले से सेव की गई पासकी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर टेस्टफ्लाइट के लेटेस्ट बिल्ड में भी मौजूद है. पहले आईपैड ऐप सिर्फ कंपेनियन मोड में ही काम करता था, जिसमें लाइव लोकेशन शेयरिंग, ब्रॉडकास्ट लिस्ट और बिजनेस फ्लोज़ जैसे फीचर्स नहीं मिल पाते थे. इसके अलावा अगर प्राइमरी फोन पर 14 दिनों तक लगातार व्हाट्सएप इनएक्टिव रहता था तो लिंक्ड आईपैड अपने-आप लॉगआउट हो जाता था. अब आईपैड को प्राइमरी डिवाइस बनाने के बाद से ये सभी दिक्कतें और लिमिटेशन्स खत्म हो जाएंगी.

एंड्रॉइड टैबलेट्स के लिए भी क्या?

इसके अलावा WABetaInfo ने अपनी एक दूसरी रिपोर्ट में बताया कि व्हाट्सएप एंड्रॉयड टैबलेट्स के लिए भी एक नया सेटअप स्क्रीन टेस्ट कर रहा है. कुछ बीटा टेस्टर्स को अब सेटअप के दौरान दो ऑप्शन दिख रहे हैं. पहला - मौजूदा अकाउंट को लिंक करना और दूसरा - अकाउंट को टैबलेट पर प्राइमरी डिवाइस के तौर पर ट्रांसफर करना.

एंड्रॉयड टैबलेट्स पहले से ही व्हाट्सएप के लिए प्राइमरी रजिस्ट्रेशन सपोर्ट करते हैं, लेकिन नया इंटरफेस दोनों तरीकों को एक ही स्क्रीन पर ले आता है. ट्रांसफर ऑप्शन चुनने पर फोन नंबर और वेरिफिकेशन कोड से स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होती है और वेरिफिकेशन के बाद गूगल ड्राइव से चैट हिस्ट्री भी रिस्टोर की जा सकती है.

चूंकि व्हाट्सएप एक अकाउंट पर सिर्फ एक ही प्राइमरी डिवाइस सपोर्ट करता है, इसलिए पुरानी प्राइमरी फोन अपने-आप लॉगलआउट हो जाता है. हालांकि, बाद में उसे कंपनियन डिवाइस के तौर पर दोबारा लिंक किया जा सकता है. फिलहाल, इस फीचर को सिर्फ कुछ चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए ही रोलआउट किया गया है, लेकिन कंपनी इसे स्टेप-वाइज़ धीरे-धीरे रोलआउट कर रही है. कंपनी ने अभी तक इसके स्टेबल वर्जन में आने की कोई टाइमलाइन नहीं बताई है.

TAGGED:

WHATSAPP IPAD PRIMARY DEVICE
WHATSAPP ANDROID TABLET SETUP
WHATSAPP TABLET UPDATE
WHATSAPP FOR IPAD NEW FEATURE
WHATSAPP IN IPAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.