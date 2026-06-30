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WhatsApp पर चैट के लिए नहीं देना होगा नंबर, यूजरनेम का फीचर हुआ पेश, अपना करें रिजर्व

WhatsApp ने यूज़र्स को फ़ोन नंबर बताए बिना कनेक्ट करने के लिए यूज़रनेम लॉन्च किया है. आने वाले महीनों में यह पूरी तरह रोलआउट होगा.

WhatsApp Usernames Let You Chat Without Sharing Numbers
WhatsApp यूज़रनेम से आप बिना नंबर शेयर किए चैट कर सकते हैं (फोटो - WhatsApp)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 30, 2026 at 10:18 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने प्राइवेसी को बढ़ावा देते हुए यूज़र्स के लिए एक नया यूजरनेम का फीचर रोलआउट किया है. इसके जरिए यूजर्स बिना अपना फ़ोन नंबर बताए किसी से भी कनेक्ट हो पाएंगे. बता दें कि इस साल के अंत में कंपनी ने एक बड़ा अपडेट प्लान किया है, लेकिन इससे पहले मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म ने यूज़रनेम रिज़र्वेशन शुरू कर दिया है, जिससे लोग फ़ीचर के बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने से पहले एक यूनिक हैंडल क्लेम कर सकते हैं.

यह कदम WhatsApp के सबसे बड़े प्राइवेसी-फोकस्ड बदलावों में से एक है, जिससे यूज़र्स को अपना मोबाइल नंबर शेयर करने के बजाय यूज़रनेम का इस्तेमाल करके बातचीत शुरू करने का ऑप्शन मिलेगा. WhatsApp की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने सोमवार को एक ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट में इस फीचर की घोषणा की और कहा कि यह आने वाले महीनों में धीरे-धीरे रोलआउट होगा.

यूजर्स रिजर्व कर सकते हैं यूजरनेम
WhatsApp ने घोषणा की है कि यूज़र्स पहले से ही अपने यूज़रनेम को रिज़र्व कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी पसंद का हैंडल पाने का बेहतर मौका मिलेगा. कंपनी ने कहा कि यह जल्दी रिज़र्वेशन प्रोसेस ज़रूरी है, क्योंकि अब इस प्लेटफ़ॉर्म के दुनिया भर में तीन अरब से ज़्यादा यूज़र्स हो चुके हैं. हालांकि यह फ़ीचर ऑप्शनल है और आखिर में यूज़र्स को किसी को पहली बार मैसेज करते समय अपना फ़ोन नंबर यूज़रनेम से बदलने देगा, बशर्ते फोन नंबर सक्रिय होना चाहिए.

Android users can reserve username this way
Android यूजर्स इस तरह से यूजरनेम रिजर्व कर सकते हैं (फोटो - WhatsApp)

कैसे रिजर्व करें अपना WhatsApp यूजरनेम
WhatsApp से मिली जानकारी के अनुसार, यूज़र्स अपने यूजरनेम को मोबाइल ऐप के लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर सकते हैं. हालांकि जैसा कि हमने बताया कि यह धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है, इसलिए फिलहाल यह भारत में iOS पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड यूजर्स रिजर्वेशन कर सकते हैं. इस के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

यूजर्स को WhatsApp खोलकर Settings में जाना होगा, यहां Account और फिर Username में जाकर अपना पसंदीदा यूजरनेम चेक कर सकते हैं, कि यह उपलब्ध है या नहीं. कंपनी ने कहा कि जैसे ही यह फ़ीचर उनके देश में अवेलेबल होगा, यूज़र्स को इन-ऐप नोटिफिकेशन मिल जाएगा. अगर कोई पसंदीदा यूज़रनेम पहले ही ले लिया गया है, तो WhatsApp एक बिल्ट-इन यूज़रनेम जनरेटर देगा जो दूसरे यूनिक हैंडल सजेस्ट करेगा.

iOS users can reserve a username this way
iOS यूजर्स इस तरह से यूजरनेम रिजर्व कर सकते हैं (फोटो - WhatsApp)

प्राइवेसी पर ध्यान देना और अनचाहे मैसेज कम करना
कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अलग, WhatsApp का कहना है कि वह सर्च करने लायक यूज़रनेम डायरेक्टरी नहीं लाएगा. इसके बजाय, लोग किसी से तभी कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, जब उन्हें पहले से उसका सही यूज़रनेम पता हो.

कंपनी ने इस फीचर को लेकर कहा कि यह तरीका स्पैम और अनचाहे मैसेज को कम करने के लिए बनाया गया है. इसके साथ ही यूज़र्स को इस बात पर ज़्यादा कंट्रोल दिया जाता है कि कौन उन तक पहुंच सकता है.

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