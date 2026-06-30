ETV Bharat / technology

WhatsApp पर चैट के लिए नहीं देना होगा नंबर, यूजरनेम का फीचर हुआ पेश, अपना करें रिजर्व

WhatsApp यूज़रनेम से आप बिना नंबर शेयर किए चैट कर सकते हैं ( फोटो - WhatsApp )

हैदराबाद: इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने प्राइवेसी को बढ़ावा देते हुए यूज़र्स के लिए एक नया यूजरनेम का फीचर रोलआउट किया है. इसके जरिए यूजर्स बिना अपना फ़ोन नंबर बताए किसी से भी कनेक्ट हो पाएंगे. बता दें कि इस साल के अंत में कंपनी ने एक बड़ा अपडेट प्लान किया है, लेकिन इससे पहले मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म ने यूज़रनेम रिज़र्वेशन शुरू कर दिया है, जिससे लोग फ़ीचर के बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने से पहले एक यूनिक हैंडल क्लेम कर सकते हैं. यह कदम WhatsApp के सबसे बड़े प्राइवेसी-फोकस्ड बदलावों में से एक है, जिससे यूज़र्स को अपना मोबाइल नंबर शेयर करने के बजाय यूज़रनेम का इस्तेमाल करके बातचीत शुरू करने का ऑप्शन मिलेगा. WhatsApp की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने सोमवार को एक ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट में इस फीचर की घोषणा की और कहा कि यह आने वाले महीनों में धीरे-धीरे रोलआउट होगा. यूजर्स रिजर्व कर सकते हैं यूजरनेम

WhatsApp ने घोषणा की है कि यूज़र्स पहले से ही अपने यूज़रनेम को रिज़र्व कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी पसंद का हैंडल पाने का बेहतर मौका मिलेगा. कंपनी ने कहा कि यह जल्दी रिज़र्वेशन प्रोसेस ज़रूरी है, क्योंकि अब इस प्लेटफ़ॉर्म के दुनिया भर में तीन अरब से ज़्यादा यूज़र्स हो चुके हैं. हालांकि यह फ़ीचर ऑप्शनल है और आखिर में यूज़र्स को किसी को पहली बार मैसेज करते समय अपना फ़ोन नंबर यूज़रनेम से बदलने देगा, बशर्ते फोन नंबर सक्रिय होना चाहिए.