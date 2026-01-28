ETV Bharat / technology

WhatsApp ने लॉन्च किया Strict Account Settings फीचर, साइबर हमलों से मिलेगी हाई-लेवल सिक्योरिटी!

WhatsApp ने Strict Account Settings लॉन्च किया, जो हाई-रिस्क यूज़र्स को स्पाइवेयर, साइबर अटैक और अनजान फाइल्स से सुरक्षित रखेगा.

WhatsApp's new Strict Account Settings feature will completely block dangerous attachments from unknown contacts.
WhatsApp का नया Strict Account Settings फीचर अनजान कॉन्टैक्ट्स से आने वाले खतरनाक अटैचमेंट्स को पूरी तरह ब्लॉक करेगा. (WhatsApp)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 28, 2026 at 4:49 PM IST

हैदराबाद: व्हाट्सएप ने अपनी सिक्योरिटी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बीते सोमवार को एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम Strict Account Settings है. इस फीचर को खासतौर पर उन लोगों के लिए लाया गया है, जो साइबर अटैक्स और स्पाइवेयर के खतरों में ज्यादा रहते हैं. उदाहरण के तौर पर पत्रकार, सोशल वर्कर या पब्लिक फीगर्स आदि.

व्हाट्सएप ने अपने इस फीचर के बारे में कहा है कि स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स को ऑन करने के बाद यूज़र का अकाउंट सबसे ज्यादा यानी हाई-लेवल सिक्योरिटी मोड में चला जाता है. इस मोड में अनजान नंबरों से आने वाले अटैचमेंट, मीडिया फाइल्स और दूसरे रिस्की कंटेंट अपने-आप ब्लॉक हो जाते हैं. इसका मकसद यूज़र को ऐसे खतरनाक फाइल्स से बचाना है, जिनके जरिए उनके फोन में स्पाइवेयर या मैलवेयर डाला जा सकता है.

कैसे इस्तेमाल करें नया सिक्योरिटी फीचर?

व्हाट्सएप के इस सिक्योरिटी फीचर का इस्तेमाल करना काफी आसान है. इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1: सबसे पहले व्हाट्सएप खोलें

स्टेप 2: व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएं

स्टेप 3: अब प्राइवेसी के ऑप्शन पर टैप करें

स्टेप 4: अब एडवांस्ड के ऑप्शन को टैप करें

स्टेप 5: अब आपको Strict Account Setting नाम का ऑप्शन दिखेगा, उसे एक्टिव करें.

इसे ऑन करने के बाद यूज़र के व्हाट्सएप अकाउंट पर हाई-लेवल साइबर सिक्योरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी. व्हाट्सएप ने जानकारी दी है कि इस फीचर को धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है और आने वाले हफ्तों में इसे सभी यूज़र्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा. कंपनी के मुताबिक, यह कदम व्हाट्सएप की उस बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसके तहत वह प्लेटफॉर्म को और ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहता है.

आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने पिछले कुछ सालों में अपने मैसेंजिंग प्लेटफॉर्म को सिक्योर करने के लिए बहुत सारे फीचर्स को जोड़ा है. जैसे- मजबूत मेमोरी प्रोटेक्शन, सुरक्षित एपीआई, डेवलपर्स के लिए खास ट्रेनिंग और सिक्योरिटी ऑडिट आदि. कंपनी के अनुसार सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी परेशानी को तय समय में ठीक करने के लिए काफी कड़े नियम बनाए गए हैं. इसका मतलब साफ है कि व्हाट्सएप अपने यूज़र्स को साइबर अटैक्स से बचाने और उनके प्राइवेसी की पूरी सुरक्षा करना का काफी ख्याल रखता है.

