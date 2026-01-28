ETV Bharat / technology

WhatsApp ने लॉन्च किया Strict Account Settings फीचर, साइबर हमलों से मिलेगी हाई-लेवल सिक्योरिटी!

WhatsApp का नया Strict Account Settings फीचर अनजान कॉन्टैक्ट्स से आने वाले खतरनाक अटैचमेंट्स को पूरी तरह ब्लॉक करेगा. ( WhatsApp )

हैदराबाद: व्हाट्सएप ने अपनी सिक्योरिटी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बीते सोमवार को एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम Strict Account Settings है. इस फीचर को खासतौर पर उन लोगों के लिए लाया गया है, जो साइबर अटैक्स और स्पाइवेयर के खतरों में ज्यादा रहते हैं. उदाहरण के तौर पर पत्रकार, सोशल वर्कर या पब्लिक फीगर्स आदि. व्हाट्सएप ने अपने इस फीचर के बारे में कहा है कि स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स को ऑन करने के बाद यूज़र का अकाउंट सबसे ज्यादा यानी हाई-लेवल सिक्योरिटी मोड में चला जाता है. इस मोड में अनजान नंबरों से आने वाले अटैचमेंट, मीडिया फाइल्स और दूसरे रिस्की कंटेंट अपने-आप ब्लॉक हो जाते हैं. इसका मकसद यूज़र को ऐसे खतरनाक फाइल्स से बचाना है, जिनके जरिए उनके फोन में स्पाइवेयर या मैलवेयर डाला जा सकता है. कैसे इस्तेमाल करें नया सिक्योरिटी फीचर? व्हाट्सएप के इस सिक्योरिटी फीचर का इस्तेमाल करना काफी आसान है. इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं: स्टेप 1: सबसे पहले व्हाट्सएप खोलें