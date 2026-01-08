ETV Bharat / technology

नए साल में WhatsApp का नया अपडेट, ग्रुप चैट्स के लिए आए Member Tags और Event Reminders

मेटा ने नए टूल्स के साथ WhatsApp ग्रुप चैट्स को बेहतर बनाया है. ( Image Credits: WhatsApp Blog )

WhatsApp का नया अपडेट खासतौर पर ग्रुप चैट्स को ज्यादा पर्सनल और ऑर्गनाइज़्ड बनाने पर फोकस करता है. आइए हम आपको एक-एक करके नए फीचर्स की कुछ खास डिटेल्स बताते हैं.

आजकल व्हाट्सएप सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं, बल्कि दोस्तों, परिवार और काम से जुड़े लोगों से जुड़े रहने का सबसे आसान जरिया बन चुका है. चाहे नए साल के रिज़ॉल्यूशन शेयर करने हों, किसी खास फंक्शन की प्लानिंग करनी हो या फिर दोस्तों के साथ फुटबॉल लीग जीतने की रणनीति बनानी हो, ग्रुप चैट हर जगह काम आता है.

हैदराबाद: व्हाट्सएप अपने यूज़र्स के लिए हमेशा किसी ना किसी नए फीचर्स को पेश करते रहता है, ताकि उनके यूज़र्स पुराने फीचर्स से बोर ना हो जाए. अब नए साल की शुरुआत हो गई है और इस नए साल के साथ व्हाट्सएप ने भी नए फीचर्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया है. इस बार व्हाट्सएप ने कुछ खास फीचर्स को रोलआउट करना शुरू किया है, जिससे यूज़र्स व्हाट्सएप में अपने ग्रुप चैट एक्सपीरियंस को और बेहतर बना पाएंगे.

व्हाट्सएप के नए फीचर्स की लिस्ट

Member Tags: अब यूज़र खुद को किसी भी ग्रुप में एक खास टैग दे सकते हैं, जो उस ग्रुप में उनकी भूमिका को दिखाएगा. जैसे किसी फैमिली ग्रुप में आप “अन्ना के पापा” हो सकते हैं, वहीं स्पोर्ट्स ग्रुप में “गोलकीपर”. यह टैग हर ग्रुप के लिए अलग-अलग सेट किया जा सकता है, जिससे पहचान और बातचीत दोनों आसान हो जाती हैं.

Text Stickers: अब सिर्फ इमोजी या पहले से बने स्टिकर नहीं, बल्कि आप अपने मनचाहे शब्दों को स्टिकर में बदल सकते हैं. Sticker Search में टेक्स्ट टाइप करते ही वह एक स्टिकर बन जाएगा. इसकी खास बात यह है कि अब इन नए बने स्टिकर्स को बिना पहले किसी चैट में भेजे, सीधे अपने स्टिकर पैक में भी जोड़ा जा सकता है.

Event Reminders: अब ग्रुप में बनाए गए किसी भी इवेंट के लिए कस्टम रिमाइंडर सेट किए जा सकते हैं. इससे पार्टी हो, मीटिंग हो या ऑनलाइन कॉल, सभी लोगों को समय से पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कोई भी जरूरी प्लान मिस नहीं होगा.

इन नए फीचर्स के अलावा व्हाट्सएप पहले से ही बड़े फाइल शेयरिंग, HD मीडिया, स्क्रीन शेयरिंग और वॉइस चैट जैसे कई उपयोगी टूल्स देता आ रहा है. कंपनी का कहना है कि वह ग्रुप चैट एक्सपीरियंस को सबसे बेहतर बनाने के लिए लगातार नए बदलाव करती रहेगी, ताकि लोग और करीब आ सकें.