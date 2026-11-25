WhatsApp में आ रहा Dual Camera Mode, आगे और पीछे दोनों कैमरे एक साथ रिकॉर्ड करेंगे वीडियो!
WhatsApp अब Android यूजर्स को Dual Camera Mode दे रहा है जिसमें आगे और पीछे दोनों कैमरे एक साथ काम करते हैं.
Published : November 25, 2026 at 1:41 PM IST
हैदराबाद: WhatsApp अपने कैमरा को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है. इसी कोशिश में अब कंपनी एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए डुअल कैमरा मोड लेकर आई है. इस फीचर की मदद से आप एक ही टाइम पर आगे और पीछे दोनों कैमरों से फोटो या वीडियो ले सकते हैं. एक कैमरा पूरी स्क्रीन पर दिखता है और दूसरे छोटे फ्रेम में दिखाई देता है. इससे आप कोई सीन कैप्चर करते हुए अपनी रिएक्शन को भी दिखा सकते हैं.
व्हाट्सएप के इस नए फीचर की जानकारी WABetaInfo ने दी है. उन्होंने व्हाट्सएप बीटा फॉर एंड्रॉयड 2.26.46.9 अपडेट से इस फीचर को स्पॉट किया है. इसे अभी तक कुछ चुनिंदा बीटा टेस्टर्स को उपलब्ध कराया जा रहा है और आने वाले कुछ वक्त में इसका स्टेबल वर्ज़न तमाम एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए रोलआउट किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. गूगल प्ले स्टोर से लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल करने वाले कुछ यूजर्स को यह विकल्प दिख रहा है.
डुअल कैमरा मोड कैसे काम करता है?
व्हाट्सएप स्क्रीन खोलते ही कैमरा ऊपर एक बटन के रूप में दिखता है. उस पर टैप करते ही डुअल मोड चालू हो जाता है. ज्यादातर मामलों में पीछे वाला कैमरा पूरी स्क्रीन पर आता है और आगे वाला कैमरा ऊपर दाईं ओर छोटे आयताकार फ्रेम में दिखता है. आप रोटेट बटन दबाकर दोनों को स्विच भी कर सकते हैं. स्विच करने पर आगे वाला कैमरा पूरी स्क्रीन पर आ जाता है और पीछे वाला छोटे फ्रेम में चला जाता है.
छोटा फ्रेम एक जगह स्टक यानी फंसा हुआ नहीं रहता. उसे आप वीडियो कॉल की तरह स्क्रीन पर कहीं पर भी खींचकर ले जा सकते हैं. फोटो लेने पर दोनों कैमरों का व्यू एक ही इमेज़ में जुड़ जाता है. वीडियो रिकॉर्ड करने पर दोनों कैमरे एक साथ आगे और पीछे दोनों तरफ को रिकॉर्ड करते हैं और फिर वो एक ही क्लिप बन जाती है.
व्हाट्सएप डुअल कैमरा मोड से क्लिक की गई फोटो या वीडियो को आप चैट, ग्रुप, चैनल या स्टेटस कभीं पर भी भेज सकते हैं. आप कैमरा जहां पर भी खोलेंगे, डुअल कैमरा मोड हमेशा उपलब्ध रहेगा. फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आप कैप्शन भी लिख सकते हैं, ड्रॉइंग एडिटर में एडिट कर सकते हैं या सीधे भेज सकते हैं.
अभी यह फीचर चुनिंदा बीटा यूज़र्स के लिए रोल-आउट किया जा रहा है, इसलिए हरेक बीटा यूज़र्स को नहीं मिलेगा. आने वाले कुछ हफ्तों में इस फीचर की सुविधा और भी ज्यादा अकाउंट्स पर मिल सकती है. हालांकि, व्हाट्सएप ने अभी तक यह नहीं बताया है कि इसे सभी यूज़र्स के लिए कब तक लॉन्च किया जाएगा.