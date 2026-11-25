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WhatsApp में आ रहा Dual Camera Mode, आगे और पीछे दोनों कैमरे एक साथ रिकॉर्ड करेंगे वीडियो!

यह फीचर अभी सिर्फ कुछ बीटा टेस्टर्स को मिल रहा है और धीरे-धीरे और लोगों तक पहुंचेगा. ( Getty Images )

हैदराबाद: WhatsApp अपने कैमरा को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है. इसी कोशिश में अब कंपनी एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए डुअल कैमरा मोड लेकर आई है. इस फीचर की मदद से आप एक ही टाइम पर आगे और पीछे दोनों कैमरों से फोटो या वीडियो ले सकते हैं. एक कैमरा पूरी स्क्रीन पर दिखता है और दूसरे छोटे फ्रेम में दिखाई देता है. इससे आप कोई सीन कैप्चर करते हुए अपनी रिएक्शन को भी दिखा सकते हैं.

व्हाट्सएप के इस नए फीचर की जानकारी WABetaInfo ने दी है. उन्होंने व्हाट्सएप बीटा फॉर एंड्रॉयड 2.26.46.9 अपडेट से इस फीचर को स्पॉट किया है. इसे अभी तक कुछ चुनिंदा बीटा टेस्टर्स को उपलब्ध कराया जा रहा है और आने वाले कुछ वक्त में इसका स्टेबल वर्ज़न तमाम एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए रोलआउट किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. गूगल प्ले स्टोर से लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल करने वाले कुछ यूजर्स को यह विकल्प दिख रहा है.

डुअल कैमरा मोड कैसे काम करता है? व्हाट्सएप स्क्रीन खोलते ही कैमरा ऊपर एक बटन के रूप में दिखता है. उस पर टैप करते ही डुअल मोड चालू हो जाता है. ज्यादातर मामलों में पीछे वाला कैमरा पूरी स्क्रीन पर आता है और आगे वाला कैमरा ऊपर दाईं ओर छोटे आयताकार फ्रेम में दिखता है. आप रोटेट बटन दबाकर दोनों को स्विच भी कर सकते हैं. स्विच करने पर आगे वाला कैमरा पूरी स्क्रीन पर आ जाता है और पीछे वाला छोटे फ्रेम में चला जाता है.