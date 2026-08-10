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दुनिया भर में WhatsApp हुआ डाउन, यूज़र्स को मीडिया शेयरिंग में हुई दिक्कतें

WhatsApp के यूज़र्स ने मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म में दिक्कतों की शिकायत की. सोमवार सुबह-सुबह ही इसकी शिकायतें दर्ज की गईं.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 11:44 AM IST

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नई दिल्ली: Meta के मालिकाना हक वाले WhatsApp के यूज़र्स ने सोमवार को मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म में दिक्कतों की शिकायत की. इस रुकावट की वजह से कई देशों में फ़ोटो, वीडियो, स्टिकर, GIF और दूसरी मीडिया फ़ाइलों को शेयर करने में परेशानी हुई. आउटेज को ट्रैक करने वाले प्लेटफ़ॉर्म Downdetector के मुताबिक, यूज़र्स ने सोमवार सुबह-सुबह ही इसकी शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी थीं.

ट्रैकिंग प्लेटफ़ॉर्म के अनुसार, बताई गई समस्याओं में से 41 प्रतिशत मैसेजिंग से, 40 प्रतिशत खुद ऐप से और 13 प्रतिशत नोटिफ़िकेशन से जुड़ी थीं. हालांकि कुछ यूज़र्स के लिए टेक्स्ट मैसेजिंग काम करती रही, लेकिन बताया गया कि मल्टीमीडिया कंटेंट को भेजने में ज़्यादा समय लग रहा था या अपलोड होने की प्रक्रिया के दौरान वह अटक रहा था.

कई यूज़र्स के मुताबिक, वे टेक्स्ट मैसेज भेज और पा रहे थे, लेकिन चैट में फ़ोटो और वीडियो अपलोड करने में उन्हें दिक्कत आ रही थी. कुछ मामलों में, बातचीत में इमेज दिख रही थीं, लेकिन अपलोड करते समय अटकी रहीं, जबकि दूसरों ने बताया कि लोडिंग आइकन या एक्शन को फिर से ट्राई करने के लिए कहने वाले प्रॉम्प्ट दिखे.

खबर है कि स्टिकर्स और GIFs पर भी असर पड़ा, जिससे कई यूज़र्स को लगा कि यह रुकावट खास तौर पर WhatsApp की मल्टीमीडिया सर्विस से जुड़ी है. कुछ लोगों के लिए, बड़ी मीडिया फ़ाइलें अपलोड नहीं हो पाईं या उनमें काफ़ी देरी हुई.

यह समस्या भारत, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ब्राज़ील, कनाडा, मैक्सिको, स्पेन और कोलंबिया समेत कई देशों में देखी गई, जिससे पता चलता है कि यह रुकावट किसी एक इलाके तक सीमित नहीं थी.

शिकायतों के भौगोलिक दायरे से संकेत मिला कि यह समस्या किसी खास इलाके के नेटवर्क या डिवाइस की दिक्कत से कहीं ज़्यादा बड़ी हो सकती है. हालांकि, रुकावट का सही दायरा और प्रभावित यूज़र्स की संख्या तुरंत पता नहीं चल पाई.

इस बीच, यूज़र्स ने समस्या को ठीक करने के आम तरीके अपनाए, जैसे कि अपने स्मार्टफ़ोन को रीस्टार्ट करना, वाई-फ़ाई और मोबाइल डेटा कनेक्शन के बीच स्विच करना और ऐप को दोबारा इंस्टॉल करना. कई यूज़र्स ने कहा कि इन तरीकों से समस्या हल नहीं हुई, खासकर तब जब वे फ़ोटो और वीडियो भेजने की कोशिश कर रहे थे.

आउटेज ट्रैकर के अनुसार, रविवार को WhatsApp की सर्विस में भी दिक्कतें आने की खबरें मिली थीं. इसके अलावा, WhatsApp ने इस तरह की रुकावट के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया था.

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