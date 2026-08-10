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दुनिया भर में WhatsApp हुआ डाउन, यूज़र्स को मीडिया शेयरिंग में हुई दिक्कतें

नई दिल्ली: Meta के मालिकाना हक वाले WhatsApp के यूज़र्स ने सोमवार को मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म में दिक्कतों की शिकायत की. इस रुकावट की वजह से कई देशों में फ़ोटो, वीडियो, स्टिकर, GIF और दूसरी मीडिया फ़ाइलों को शेयर करने में परेशानी हुई. आउटेज को ट्रैक करने वाले प्लेटफ़ॉर्म Downdetector के मुताबिक, यूज़र्स ने सोमवार सुबह-सुबह ही इसकी शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी थीं.

ट्रैकिंग प्लेटफ़ॉर्म के अनुसार, बताई गई समस्याओं में से 41 प्रतिशत मैसेजिंग से, 40 प्रतिशत खुद ऐप से और 13 प्रतिशत नोटिफ़िकेशन से जुड़ी थीं. हालांकि कुछ यूज़र्स के लिए टेक्स्ट मैसेजिंग काम करती रही, लेकिन बताया गया कि मल्टीमीडिया कंटेंट को भेजने में ज़्यादा समय लग रहा था या अपलोड होने की प्रक्रिया के दौरान वह अटक रहा था.

कई यूज़र्स के मुताबिक, वे टेक्स्ट मैसेज भेज और पा रहे थे, लेकिन चैट में फ़ोटो और वीडियो अपलोड करने में उन्हें दिक्कत आ रही थी. कुछ मामलों में, बातचीत में इमेज दिख रही थीं, लेकिन अपलोड करते समय अटकी रहीं, जबकि दूसरों ने बताया कि लोडिंग आइकन या एक्शन को फिर से ट्राई करने के लिए कहने वाले प्रॉम्प्ट दिखे.

खबर है कि स्टिकर्स और GIFs पर भी असर पड़ा, जिससे कई यूज़र्स को लगा कि यह रुकावट खास तौर पर WhatsApp की मल्टीमीडिया सर्विस से जुड़ी है. कुछ लोगों के लिए, बड़ी मीडिया फ़ाइलें अपलोड नहीं हो पाईं या उनमें काफ़ी देरी हुई.