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WhatsApp ला रहा iCloud का विकल्प, iPhone यूज़र्स को मिलेगा नया बैकअप ऑप्शन

यह सर्विस बाय-डिफॉल्ट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होगी और शुरुआत में 2GB फ्री स्टोरेज के साथ उपलब्ध होगी. ( Image Credit: Meta )

WABetaInfo की एक पोस्ट के मुताबिक, यह अपकमिंग फीचर WhatsApp बीटा फॉर iOS वर्जन 26.28.10.16 में स्पॉट किया गया है, जो TestFlight के जरिए उपलब्ध है. रिपोर्ट के मुताबिक, आईफोन यूज़र्स को चैट बैकअप सेटअप करते समय iCloud और WhatsApp की बैकअप सर्विस, दोनों में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन मिलेगा.

फिलहाल, यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में हैं और अभी बीटा टेस्टर्स को भी इस नए फीचर का एक्सेस नहीं मिला है. इससे पहले रिपोर्ट आई थीं कि व्हाट्सएप एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए भी ऐसा ही बैकअप सर्विस तैयार कर रहा है.

हैदराबाद: व्हाट्सएप एक ऐसे नए क्लाउड बैकअप फीचर पर काम कर रहे हैं, जो आईफोन यूज़र्स के लिए एपल के iCloud पर निर्भरता को कम कर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फीचर के जरिए यूज़र्स अपने चैट बैकअप को iCloud की बजाय व्हाट्सएप के अपने सर्वर्स पर स्टोर कर सकेंगे, वो भी बाय-डिफॉल्ट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ.

हालांकि, iCloud डिफॉल्ट बैकअप ऑप्शन बना रहेगा, लेकिन यूज़र्स कभी भी व्हाट्सएप की सर्विस पर स्विच कर सकेंगे और वापस iCloud पर भी लौट सकेंगे. व्हाट्सएप इस सर्विस के लिए 2GB फ्री क्लाउड स्टोरेज ऑफर करेगा, जिससे यूज़र्स अपनी iCloud स्टोरेज को फोटोज़, फाइल्स, डिवाइस बैकअप और दूसरे ऐप्स के लिए बचाकर रख सकेंगे.

iCloud से कैसे अलग होगी यह सर्विस

बता दें, एपल फिलहाल 5GB फ्री iCloud स्टोरेज देता है, जो फोटोज़, फाइल्स, डिवाइस बैकअप और ऐप्स के बीच में शेयर होती है. बड़े व्हाट्सएप बैकअप्स काफी जल्द ही इस स्पेस को भर देते हैं, जिससे यूज़र्स को या तो पुराना डेटा हटाना पड़ता है या फिर पेड iCloud स्टोरेज प्लान लेना पड़ता है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के अपने बैकअप प्लेटफॉर्म पर स्टोर होने वाला हर बैकअप बाय-डिफॉल्ट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होगा, जबकि iCloud पर एन्क्रिप्टेड व्हाट्सएप बैकअप को मैन्युअली इनेबल करना पड़ता है.

व्हाट्सएप बैकअप को सिक्योर करने के लिए पासकी को रिकमेंड करेगा, लेकिन यूज़र्स पासवर्ड या 64-डिजिट एन्क्रिप्शन की का भी इस्तेमाल कर सकेंगे. इस बैकअप को सिर्फ अकाउंट ओनर ही एक्सेस कर पाएगा यानी व्हाट्सएप या मेटा भी इसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे.

रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप एंड्रॉयड के लिए भी यह फर्स्ट-पार्टी बैकअप सर्विस डेवलप कर रहा है, जो गूगल ड्राइव के अल्टरनेटिव के तौर पर काम करेगी. इसमें भी 2GB फ्री स्टोरेज के साथ मैंडेटरी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड बैकअप मिलेगा. इसके अलावा कंपनी पेड स्टोरेज ऑप्शन्स पर भी काम कर रही है.

ऐसा बताया जा रहा है कि 50GB प्लान की कीमत करीब $0.99 यानी लगभग 95 रुपये प्रति माह हो सकती है, वहीं 1TB का ऑप्शन भी टेस्ट किया जा रहा है. हालांकि, स्टोरेज टियर्स और प्राइसिंग अभी डेवलपमेंट स्टेज में हैं और आम लोगों के लिए रिलीज़ करने से पहले इनमें कई बदलाव भी हो सकते हैं.