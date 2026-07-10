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WhatsApp पर आ रहा नया फीचर, अब आप कभी भूल नहीं पाओगे दोस्तों का बर्थडे!

ये फीचर सिर्फ उन्हीं कॉन्टैक्ट्स के लिए काम करेगा जिन्होंने अपनी बर्थडेट पहले से WhatsApp के साथ शेयर की हो. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: व्हाट्सएप में एक नया फीचर आने वाला है, जिसकी मदद से आप अपने परिवार, रिश्तेदार या दोस्तों का बर्थडे यानी जन्मदिन कभी नहीं भूलेंगे. दरअसल, व्हाट्सएप अपने यूज़र्स के लिए इस नए फीचर को टेस्ट कर रहा है, जिसकी मदद से अब कोई आसानी से कॉन्टैक्ट्स में मौजूद लोगों के बर्थडे नहीं भूल पाएगा. आइए हम आपको इस नए फीचर के बारे में बताते हैं. व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर्स को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म WABetaInfo की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, इस फीचर को व्हाट्सएप के एंड्रॉयड बीटा वर्ज़न में स्पॉट किया गया है और इसके जरिए कंपनी यूज़र को इन-ऐप नोटिफिकेशन भेजकर उनके कॉन्टैक्ट्स के बर्थडे की याद दिलाती रहेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, इस फीचर को व्हाट्सएप के लेटेस्ट एंड्रॉइड बीटा वर्ज़न 2.26.27.3 में स्पॉट किया गया है. हालांकि, ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में ही है और बीटा टेस्टर्स के लिए भी उपलब्ध नहीं है. कंपनी इस फीचर के जरिए व्हाट्सएप में एक नया डेडिकेटेड सेक्शन जोड़ सकती है, जिसमें यूज़र के कॉन्टैक्ट्स के आने वाले सभी बर्थडे की लिस्ट दिखाई देगी और जिस दिन कॉन्टैक्ट्स में मौजूद किसी यूज़र का बर्थडे होगा, उस दिन व्हाट्सएप एक इन-ऐप नोटिफिकेशन भेज सकता है, जिससे यूज़र्स सीधे उस कॉन्टैक्ट की चैट विंडो में जाकर विश कर पाएंगे.