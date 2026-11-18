WhatsApp ने अपने सर्वर पर चैट बैकअप की टेस्टिंग की शुरू, जानें यूज़र्स के लिए क्या खास
WhatsApp फिलहाल Android पर Google Drive और iPhone पर iCloud के ज़रिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट बैकअप को सपोर्ट करता है.
Published : November 18, 2026 at 3:53 PM IST
हैदराबाद: WhatsApp ने आखिरकार अपने यूज़र्स की चैट के लिए थर्ड-पार्टी क्लाउड बैकअप का इस्तेमाल बंद करने और इसके बजाय अपने खुद के सर्वर का उपयोग करने का फैसला किया है. Meta के स्वामित्व वाले इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने अपने लेटेस्ट वर्ज़न पर कुछ चुनिंदा एंड्रॉइड और iOS बीटा यूज़र्स के लिए अपना खुद का क्लाउड बैकअप रोल आउट करना शुरू कर दिया है.
इसका मतलब यह है कि अब यूज़र्स को अपने WhatsApp चैट बैकअप को स्टोर करने के लिए Google Drive या iCloud स्टोरेज पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
पहले, WhatsApp चैट बैकअप के लिए ड्राइव या iCloud पर स्टोरेज स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती थी. लेकिन, कुछ समय पहले ही इसमें बदलाव कर दिया गया है.
चूंकि Google 15 GB और Apple 5 GB तक का फ्री स्टोरेज स्पेस देते हैं, इसलिए WhatsApp चैट बैकअप ने इन दोनों प्लेटफॉर्म पर मौजूद स्पेस को बहुत जल्दी भर दिया. इस वजह से, अपनी चैट हिस्ट्री, फोटो, वीडियो और अन्य मीडिया का बैकअप लेने के लिए यूजर्स को अब पेड सब्सक्रिप्शन प्लान लेने पड़ रहे हैं.
WhatsApp फीचर ट्रैकर WABetaInfo के अनुसार, WhatsApp का अपना चैट बैकअप भी इस सीमा से अछूता नहीं है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म अपने सर्वर पर चैट के लिए केवल 2 GB फ्री बैकअप स्टोरेज देता है.
जिन यूज़र्स को ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है, उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाकर लगभग 100 GB करने के लिए 'WhatsApp Plus' का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, या फिर 4 TB तक के स्टोरेज के लिए 'मेटा वन' सब्सक्रिप्शन चुनना होगा.
अगर कोई यूज़र अपना सब्सक्रिप्शन खत्म कर देता है, तो WhatsApp चार महीने तक सबसे हालिया बैकअप को अपने पास रखेगा. इससे यूज़र्स को बैकअप की गई चैट्स के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करने का मौका मिलेगा, जिसके बाद इसे हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा.
WhatsApp के सर्वर पर मौजूद चैट बैकअप में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा होती है, ठीक वैसे ही जैसे Google Drive या iCloud बैकअप में होती है. यूजर पहले बैकअप से पहले पासकी, पासवर्ड या एन्क्रिप्शन की का इस्तेमाल करके एन्क्रिप्शन को इनेबल कर सकते हैं.
फिलहाल, Google Drive और iCloud पर अपलोड किए गए WhatsApp चैट बैकअप को अलग-अलग प्लेटफॉर्म के बीच रीस्टोर नहीं किया जा सकता है. हालांकि उम्मीद थी कि फर्स्ट-पार्टी बैकअप से यह समस्या हल हो जाएगी, लेकिन अभी इसमें यह सुविधा मौजूद नहीं है. इसका मतलब यह है कि iPhone और एंड्रॉइड के बीच स्विच करते समय, उपयोगकर्ताओं को अभी भी फोन-टू-फोन ट्रांसफर टूल का ही इस्तेमाल करना होगा.
आगे चलकर इसमें बदलाव भी आ सकता है, क्योंकि यह फीचर अभी Beta चरण में है. हो सकता है कि WhatsApp इसे पूरी तरह से हटा दे या फिर बैकअप के लिए क्रॉस-प्लेटफॉर्म सपोर्ट जोड़ दे.