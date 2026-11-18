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WhatsApp ने अपने सर्वर पर चैट बैकअप की टेस्टिंग की शुरू, जानें यूज़र्स के लिए क्या खास

नया WhatsApp फीचर फिलहाल कुछ चुनिंदा बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है. ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: WhatsApp ने आखिरकार अपने यूज़र्स की चैट के लिए थर्ड-पार्टी क्लाउड बैकअप का इस्तेमाल बंद करने और इसके बजाय अपने खुद के सर्वर का उपयोग करने का फैसला किया है. Meta के स्वामित्व वाले इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने अपने लेटेस्ट वर्ज़न पर कुछ चुनिंदा एंड्रॉइड और iOS बीटा यूज़र्स के लिए अपना खुद का क्लाउड बैकअप रोल आउट करना शुरू कर दिया है.

इसका मतलब यह है कि अब यूज़र्स को अपने WhatsApp चैट बैकअप को स्टोर करने के लिए Google Drive या iCloud स्टोरेज पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.

पहले, WhatsApp चैट बैकअप के लिए ड्राइव या iCloud पर स्टोरेज स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती थी. लेकिन, कुछ समय पहले ही इसमें बदलाव कर दिया गया है. चूंकि Google 15 GB और Apple 5 GB तक का फ्री स्टोरेज स्पेस देते हैं, इसलिए WhatsApp चैट बैकअप ने इन दोनों प्लेटफॉर्म पर मौजूद स्पेस को बहुत जल्दी भर दिया. इस वजह से, अपनी चैट हिस्ट्री, फोटो, वीडियो और अन्य मीडिया का बैकअप लेने के लिए यूजर्स को अब पेड सब्सक्रिप्शन प्लान लेने पड़ रहे हैं. WhatsApp फीचर ट्रैकर WABetaInfo के अनुसार, WhatsApp का अपना चैट बैकअप भी इस सीमा से अछूता नहीं है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म अपने सर्वर पर चैट के लिए केवल 2 GB फ्री बैकअप स्टोरेज देता है. WhatsApp अपना खुद का बैकअप प्रोवाइडर ला रहा है (फोटो - WABetaInfo)