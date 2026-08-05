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WhatsApp लाया ग्रुप चैट के लिए तीन जबरदस्त नए फीचर्स, अब एक झटके में सबको करें अलर्ट

32 से ज्यादा मेंबर्स वाले ग्रुप्स में @all मेंशन सिर्फ एडमिन इस्तेमाल कर सकेंगे, बाकी में सभी मेंबर्स को यह सुविधा मिलेगी. ( Image Credit: WhatsApp )

कंपनी के मुताबिक, यह फीचर खासतौर पर अर्जेंट और टाइम-सेंसिटिव मैसेज जैसे स्कूल या ऑफिस बंद होने, इवेंट डेडलाइन या लास्ट-मिनट प्लान चेंज के लिए काम आएगा. इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर किसी मेंबर ने ग्रुप को म्यूट भी कर रखा हो, तब भी @all मेंशन का नोटिफिकेशन उसके पास पहुंच जाएगा.

अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी एक सदस्य को टैग करने के लिए उसका नाम मेंशन करना पड़ता था, लेकिन अब नए अपडेट के बाद @all टाइप करके पूरे ग्रुप को एक साथ अलर्ट किया जा सकेगा. यह फीचर स्लैक जैसे प्लेटफॉर्म्स में पहले से ही मौजूद है और अब व्हाट्सएप भी इसे अपने यूज़र्स के लिए ला रहा है.

हैदराबाद: मेटा के मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूज़र्स के लिए ग्रुप चैट का एक्सपीरियंस बेहतर करना चाह रहा है और उसके लिए कंपनी ने तीन नए फीचर्स लॉन्च किए हैं. व्हाट्सएप में ग्रुप चैट के लिए आए तीन नए फीचर्स में @all मेंशन, पोल्स में सुधार और एक्सिस्टिंग ग्रुप से नया साइड-चैट बनाने वाला फीचर शामिल है. इनमें से कुछ फीचर्स पहले से एंड्रॉयड, आईओएस, डेस्कटॉप या वेब पर सीमित यूज़र्स के लिए उपलब्ध थे, लेकिन अब कंपनी इन्हें सभी यूज़र्स के लिए धीरे-धीरे रोलआउट कर रही है.

हालांकि, जिन लोगों को यह फीचर पसंद नहीं, वो नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाकर @all को अलग से म्यूट कर सकते हैं. इसके अलावा व्हाट्सएप ने बड़े ग्रुप के लिए एक नियम भी बनाया है ताकि इस फीचर का दुरुपयोग न किया जा सके. अगर किसी ग्रुप में 32 से ज्यादा लोग हैं तो सिर्फ उस ग्रुप का एडमिन ही @all मेंशन फीचर यूज़ कर पाएगा.

पोल्स और साइड-चैट फीचर

व्हाट्सएप ग्रुप पोल्स में भी तीन नए बदलाव किए गए हैं. अब पोल बनाने वाला यूज़र एक एंड टाइम सेट कर सकेगा, जिसके बाद वोटिंग अपने-आप लॉक हो जाएगी. इसके अलावा, अब पोल में वोटर्स के नाम नहीं दिखेंगे, यानी वोटिंग पूरी तरह से एनोनिमस हो जाएगी, जिससे लोग बिना झिझक के अपनी राय दे पाएंगे.

पहले कई लोग किसी पोल पर इसलिए वोट नहीं करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका वोट किसी अन्य इंसान को दिखे. ऐसे में ये नया फीचर पोल करने के लिहाज से काफी अहम हो सकता है. इसके अलावा अगर पोल क्वेश्चन में कोई टाइपो हो या कुछ क्लैरिफिकेशन जोड़ना हो, तो यूज़र्स अब पोल पोस्ट करने के 15 मिनट के भीतर उसे एडिट भी कर सकेंगे.

व्हाट्सएप ने एक और नया फीचर जोड़ा है, जिसके जरिए अब किसी भी पुराने ग्रुप से नया साइट-चैट बनाया जा सकेगा. इससे यूज़र्स किसी बड़े ग्रुप में मौजूद कुछ खास लोगों के साथ एक टैप में नया ग्रुप शुरू कर पाएंगे. इस फीचर की मदद से आप किसी ग्रुप में कुछ मेंबर्स के साथ अलग से ग्रुप बनाकर चैट कर पाएंगे और ये सिर्फ एक टैप में हो जाएगा. व्हाट्सएप ने इस फीचर का नाम साइड-चैट रखा है. WhatsApp पहले भी इस साल ग्रुप मैसेज हिस्ट्री, मेंबर टैग्स और इवेंट रिमाइंडर्स जैसे फीचर्स ला चुका है, और यह अपडेट उसी सिलसिले की अगली कड़ी है.