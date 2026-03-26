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WhatsApp में आ रहा नया फीचर, अब पढ़ते ही 15 मिनट बाद गायब होंगे मैसेज!

रीड रिसीट्स बंद होने के बावजूद यह टाइमर बिना रुकावट काम करेगा जो प्राइवेसी को और मजबूत बनाएगा. ( Image Credit: Meta )

व्हाट्सएप के मौजूदा डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर में यूज़र्स को 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन का वक्त चुनने को मिलता है, लेकिन अब नई ऑफ्टर रीडिंग सेटिंग पहले की तुलना में ज्यादा अलग होगी और यूज़र्स को फ्लेक्सिबल कंट्रोल देगी.

व्हाट्सएप में आने वाले नए फीचर्स का लेखा-जोखा रखने वाले प्लेटफॉर्म WABetaInfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप में यह नया ऑप्शन एंड्रॉयड के लेटेस्ट बीटा वर्ज़न 2.26.12.2 में देखा गया है. यह अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन आने वाले अपडेट के जरिए आम यूज़र्स भी इस फीचर का यूज़ कर पाएंगे. व्हाट्सएप के इस नए फीचर का नाम ऑफ्टर रीडिंग (After Reading) बताया जा रहा है.

हैदराबाद: WhatsApp अपने यूज़र्स को और भी ज्यादा प्राइवेसी देने के लिए एक नए फीचर पर काम कर रहा है. आने वाले कुछ वक्त में व्हाट्सएप में एक ऐसा फीचर आने वाला है, जिसके जरिए मैसेज पढ़ने के बाद खुद-ब-खुद गायब हो जाएंगे. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी होगा, जो संवेदनशील जानकारी, पासवर्ड या कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं, जो सिर्फ एक बार ही करनी होती है यानी वन-टाइम टॉक.

यह फीचर कैसे काम करेगा?

अगर कोई यूजर इस ऑप्शन को चालू करता है, तो मैसेज भेजने वाले के फोन से 15 मिनट बाद खुद ही डिलीट हो जाएगा, चाहे रिसीवर ने उसे पढ़ा हो या नहीं। रिसीवर की तरफ से अगर मैसेज खोला जाता है, तो 15 मिनट बाद वह दोनों तरफ से गायब हो जाएगा. अगर मैसेज कभी खोला ही नहीं गया, तो 24 घंटे बाद ऑटोमैटिक डिलीट हो जाएगा. इस तरह दोनों पक्षों को मैसेज की कॉपी नहीं रहती.

यह सेटिंग किसी खास चैट के लिए या सभी चैट्स पर लागू की जा सकती है. खास बात यह है कि यह फीचर रीड रिसीट्स बंद होने पर भी बिना किसी समस्या के काम करेगा. सिस्टम मैसेज खुलने का समय ट्रैक करके टाइमर शुरू कर देगा, जिससे प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी. यह नई सुविधा उन स्थितियों के लिए अच्छी साबित हो सकती है, जहां यूज़र जानकारी को लंबे समय तक रखना नहीं चाहते, जैसे - कोई OTP शेयर करना, क्विक अपडेट देना या निजी डिटेल्स बताना इत्यादि. इससे चैट्स क्लीन रहेंगी और अनचाहे मैसेजेस का स्टोरेज भी नहीं बढ़ेगा.

व्हाट्सएप इस फीचर को और बेहतर बनाने में लगा है. अभी बीटा टेस्टर्स के लिए भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्द ही रोलआउट की उम्मीद है. प्राइवेसी को लेकर कंपनी लगातार नए कदम उठा रही है, जो यूजर्स के लिए राहत की बात है. कुल मिलाकर, यह अपडेट व्हाट्सएप को और ज्यादा सुरक्षित और यूजर-फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक अच्छा प्रयास लगता है.