Explainer: Character.AI में आखिर क्या गलत हुआ? दिवालिया होने से लेकर नीलामी तक की पूरी कहानी
काफी ज्यादा खर्च, बच्चों की सुरक्षा के मुकदमे और कॉपीराइट विवाद ने Character.AI को सिर्फ पाँच साल में ही बैंकरप्सी तक पहुँचा दिया.
Published : October 14, 2026 at 8:27 PM IST
हैदराबाद: अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी के फैन हैं तो आपने Character.AI के बारे में जरूर सुना होगा. Character.AI एआई चैटबॉट रोलप्ले की दुनिया का एक चर्चित नाम रही है, लेकिन आज बैंकरप्सी के कारण कोर्ट में खड़ी है.
कंपनी ने बीते सोमवार देर रात अमेरिका में दिवालियापन की अर्जी दी और मंगलवार को को डेलावेयर के विल्मिंगटन की कोर्ट में कागज़ात जमा किए. अब डिज़्नी (Disney) कंपनी Character.AI के आइडियाज़, टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने का अधिकार खरीदने के लिए सबसे पहले 20 मिलियन डॉलर की बोली लगा रही है.
Character.AI क्या है और क्यों चर्चा में रही
यह एक एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म है, जहां यूज़र अपने पसंदीदा कैरेक्टर्स के साथ चैट और रोलप्ले करते हैं. इसकी शुरुआत 2021 में गूगल के दो पुराने कर्मचारियों ने मिलकर की थी. इसकी खास टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर की बड़ी-बड़ी कंपनियों का ध्यान खींचा. फाइनेंशियल टाइम्स ने मई 2024 में बताया था कि मेटा और एक्सएआई (xAI) के बीच में होड़ लगी है कि कौन कैरेक्टर.एआई के साथ पार्टनरशिप करेगा, लेकिन उसके बाद एलन मस्क ने खुद कंफर्म कर दिया था कि एक्सएआई कैरेक्टर.एआई को नहीं खरीदेगी. उसी साल गूगल ने इस कंपनी की टेक्नोलॉजी का लाइसेंस लिया और दोनों संस्थापकों को वापस अपने पास बुला लिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह डील करीब 2.7 अरब डॉलर की थी.
पहली दिक्कत: कमाई से ज़्यादा खर्च
इस वक्त कंपनी के पास करीब 1.2 करोड़ एक्टिव यूज़र्स हैं, लेकिन फिर भी कंपनी घाटे में चल रही है. कोर्ट में कागज़ात के मुताबिक, कंप्यूटिंग पावर और एआई टैलेंट रखने की लागत बहुत ज्यादा है. इस कारण कंपनी को हर महीने करीब 8 से 9 मिलियन डॉलर का घाटा हो रहा है. 2025 की एक रिपोर्ट में अनुसार, कैरेक्टर.एआई का मंथली यूज़र्स खर्च दो करोड़ रुपये थे. लिहाजा, मौजूदा दौर में कंपनी को मुनाफा तो बिल्कुल नहीं बल्कि घाटा बहुत ज्यादा हो रहा है.
दूसरी दिक्कत: बच्चों की सुरक्षा और मुकदमे
कैरेक्टर.एआई की सबसे बड़ी दिक्कत कानूनी मुकदमों की है. कंपनी बैंकरप्सी के जरिए अपने खिलाफ सभी दावों का एक साथ ग्लोबल रिजॉल्यूशन भी चाहती है. इनमें अमेरिकी राज्यों और अंतरराष्ट्रीय नियामकों की जांच भी शामिल है. इनके अलावा इस कंपनी के खिलाफ वो मुकदमे भी चल रहे हैं, जिनमें आरोप है कि कंपनी के चैटबॉट्स ने बच्चों को आत्महत्या और खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर किया या धकेला.
अमेरिकी राज्यों ने भी कंपनी पर कई बार मुकदमे किए हैं. केंटकी का आरोप है कि चैटबॉट्स ने यूज़र्स को खुद को काटने, भूखा रहने या जान देने के लिए उकसाया. इसके अलावा पेंसिल्वेनिया ने आरोप लगाया है कि इसके चैटबॉट्स खुद को डॉक्टर बताते थे. हालांकि, ये सभी अभी तक सिर्फ आरोप हीं है, लेकिन कोर्ट में इन पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
AI unicorn math is broken: https://t.co/IvXaNDSe1K files Chapter 11 just weeks after its CEO jumped to Disney — who immediately opened the bidding at $20M for a license to key IP. From a $2.7B Google check in 2024 to selling assets against a $50-100M base. Chat-first AI gold rush is cooling. 🎢— Keith Tsang (@kidtsang) October 14, 2026
जनवरी 2026 में कंपनी ने पांच निजी मुकदमों में समझौते भी किए थे, लेकिन उनकी शर्तों को सार्वजनिक नहीं किया गया था. इसके बारे में लेटेस्ट कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, ये समझौते अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं और न ही इनका भुगतान हुआ है. कंपनी पहले कह चुकी है कि उसने यूज़र की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की कोशिश की है. हालांकि, मंगलवार को कंपनी ने इस बात पर कमेंट करने से मना कर दिया कि बैंकरप्सी का उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे पर क्या असर पड़ेगा.
तीसरी दिक्कत: कॉपीराइट का विवाद
सितंबर 2025 में डिज़्नी ने Character.AI को नोटिस भेजा था. इस नोटिस में डिज़्नी ने कैरेक्टर.एआई से कहा था कि वो डिज़्नी के कॉपीराइट कैरेक्टर का बिना परमिशन इस्तेमाल करना बंद कर दे. हालांकि, कंपनी का कहना है कि उसने कॉपीराइट वाले कैरेक्टर्स को हटा दिए हैं.
अब वही डिज़्नी कैरेक्टर.एआई की बौद्धिक संपदा यानी उनके आइडियाज़, टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने लाइसेंस पाने के लिए सबसे पहले बोली लगाने जा रही है. डिज़्नी ने इसी महीने की शुरुआत में कंपनी के पूर्व सीईओ करनदीप आनंद को अपना चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया है. इसके अलावा डिज़्नी ने कहा था कि वो कंपनी के कई टेक्निकल कर्मचारियों को हायर कर रही है.
अब आगे क्या होगा
डिज़्नी इस प्रोसेस में काफी बड़ी बोली लगाने वाला है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि डिज़्नी ही कैरेक्टर. एआई को खरीदने की सबसे बड़ी उम्मीदवार है. डिज़्नी कंपनी के बौद्धिक संपदा के नॉन-एक्सक्लूसिव और परपेचुअल लाइसेंस के लिए बोली लगा सकती है. यहां नॉन-एक्सक्लूसिव का मतलब है कि यही अधिकार दूसरों को भी दिए जा सकते हैं. कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, दूसरे बोलीदार डिज़्नी से भी बड़ी रकम वाली बोली लगा सकते हैं, इसलिए उनकी 20 मिलियन डॉलर का सौदा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है.
कंपनी को उम्मीद है कि सभी संपत्तियों की बिक्री नवंबर के आखिर या दिसंबर की शुरुआत तक पूरी हो जाएगी. हालांकि, इस बैंकरप्सी की समस्या के दौरान पर कैरेक्टर.एआई ऐप चलता रहेगा, लेकिन अगर कोई खरीदार नहीं मिला तो कंपनी को बंद भी किया जा सकता है. इस कंपनी के अमेरिकी मालिक कैरेक्टर टेक्नोलॉज़ीस ने अपनी संपत्ति और देनदारी 50 से 100 मिलियन डॉलर के बीच बताई है.
यूज़र्स के लिए इसका मतलब
यह ऐप अभी भी काम कर रहा है. आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका भविष्य नए खरीदार के मिलने पर टिका हुआ है. कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार, अगर कंपनी बिकती है तो यूज़र्स के चैट और दूसरा डेटा नए मालिक को दिया जा सकता है. ऐसे में जिन यूज़र्स को अपने डेटा की चिंता हो रही है. वो इस ऐप या वेबसाइट से अपना डेटा डाउनलोड कर सकते हैं या अपना अकाउंट भी डिलीट कर सकते हैं.