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Explainer: Character.AI में आखिर क्या गलत हुआ? दिवालिया होने से लेकर नीलामी तक की पूरी कहानी

यह ऐप चालू है, लेकिन पर कंपनी बिकी तो चैट डेटा नए मालिक को मिल सकता है. हालांकि, यूज़र्स चाहें तो डिलीट करें. ( Character.ai )

हैदराबाद: अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी के फैन हैं तो आपने Character.AI के बारे में जरूर सुना होगा. Character.AI एआई चैटबॉट रोलप्ले की दुनिया का एक चर्चित नाम रही है, लेकिन आज बैंकरप्सी के कारण कोर्ट में खड़ी है.

कंपनी ने बीते सोमवार देर रात अमेरिका में दिवालियापन की अर्जी दी और मंगलवार को को डेलावेयर के विल्मिंगटन की कोर्ट में कागज़ात जमा किए. अब डिज़्नी (Disney) कंपनी Character.AI के आइडियाज़, टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने का अधिकार खरीदने के लिए सबसे पहले 20 मिलियन डॉलर की बोली लगा रही है.

Character.AI क्या है और क्यों चर्चा में रही यह एक एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म है, जहां यूज़र अपने पसंदीदा कैरेक्टर्स के साथ चैट और रोलप्ले करते हैं. इसकी शुरुआत 2021 में गूगल के दो पुराने कर्मचारियों ने मिलकर की थी. इसकी खास टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर की बड़ी-बड़ी कंपनियों का ध्यान खींचा. फाइनेंशियल टाइम्स ने मई 2024 में बताया था कि मेटा और एक्सएआई (xAI) के बीच में होड़ लगी है कि कौन कैरेक्टर.एआई के साथ पार्टनरशिप करेगा, लेकिन उसके बाद एलन मस्क ने खुद कंफर्म कर दिया था कि एक्सएआई कैरेक्टर.एआई को नहीं खरीदेगी. उसी साल गूगल ने इस कंपनी की टेक्नोलॉजी का लाइसेंस लिया और दोनों संस्थापकों को वापस अपने पास बुला लिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह डील करीब 2.7 अरब डॉलर की थी. इस वक्त कंपनी के पास करीब 1.2 करोड़ एक्टिव यूज़र्स हैं, लेकिन फिर भी कंपनी घाटे में चल रही है. (Character.ai) पहली दिक्कत: कमाई से ज़्यादा खर्च इस वक्त कंपनी के पास करीब 1.2 करोड़ एक्टिव यूज़र्स हैं, लेकिन फिर भी कंपनी घाटे में चल रही है. कोर्ट में कागज़ात के मुताबिक, कंप्यूटिंग पावर और एआई टैलेंट रखने की लागत बहुत ज्यादा है. इस कारण कंपनी को हर महीने करीब 8 से 9 मिलियन डॉलर का घाटा हो रहा है. 2025 की एक रिपोर्ट में अनुसार, कैरेक्टर.एआई का मंथली यूज़र्स खर्च दो करोड़ रुपये थे. लिहाजा, मौजूदा दौर में कंपनी को मुनाफा तो बिल्कुल नहीं बल्कि घाटा बहुत ज्यादा हो रहा है. दूसरी दिक्कत: बच्चों की सुरक्षा और मुकदमे कैरेक्टर.एआई की सबसे बड़ी दिक्कत कानूनी मुकदमों की है. कंपनी बैंकरप्सी के जरिए अपने खिलाफ सभी दावों का एक साथ ग्लोबल रिजॉल्यूशन भी चाहती है. इनमें अमेरिकी राज्यों और अंतरराष्ट्रीय नियामकों की जांच भी शामिल है. इनके अलावा इस कंपनी के खिलाफ वो मुकदमे भी चल रहे हैं, जिनमें आरोप है कि कंपनी के चैटबॉट्स ने बच्चों को आत्महत्या और खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर किया या धकेला. अमेरिकी राज्यों ने भी कंपनी पर कई बार मुकदमे किए हैं. केंटकी का आरोप है कि चैटबॉट्स ने यूज़र्स को खुद को काटने, भूखा रहने या जान देने के लिए उकसाया. इसके अलावा पेंसिल्वेनिया ने आरोप लगाया है कि इसके चैटबॉट्स खुद को डॉक्टर बताते थे. हालांकि, ये सभी अभी तक सिर्फ आरोप हीं है, लेकिन कोर्ट में इन पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है.