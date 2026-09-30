OpenAI ने लॉन्च किए Dots, ऐसे एआई एजेंट जो आपकी तरफ से 24 घंटे करेंगे काम
ओपनएआई ने डॉट्स नाम के हमेशा चालू रहने वाले एआई एजेंट पेश किए हैं, जो अपने क्लाउड कंप्यूटर पर काम संभालते हैं.
Published : September 30, 2026 at 6:04 PM IST
हैदराबाद: OpenAI ने 29 सितंबर को डॉट्स (Dots) नाम का एक नया एआई एजेंट लॉन्च किया है. कंपनी ने बताया है कि उनका यह एआई एजेंट हमेशा काम करते रहता है. यह आपके कहने का इंतजार किए बिना भी काम में लगे रहते हैं. इसे आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसा डिजिटल दोस्त है, जो सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि आपकी जगह काम भी निपटा देता है. ये एआई एजेंट कंपनी के नए मॉडल GPT-6 Astra पर चलते हैं.
डॉट्स कैसे काम करता है
हर डॉट के पास अपना अलग क्लाउड कंप्यूटर और अपना ब्राउज़र होता है. इसका मतलब है कि डॉट्स आपके फोन या लैपटॉप पर निर्भर नहीं रहता. आप जब चाहें उसका कंप्यूटर खोलकर देख सकते हैं कि उसने क्या किया. अगर आप परमिशन देते हैं, तो यह एआई एजेंट आपके लैपटॉप से जुड़कर आपके साथ भी काम कर सकता है. वो प्लगइन के जरिए 4,000 से ज्यादा ऐप्स से जुड़ सकता है. एक डॉट कई प्रोजेक्ट एक-साथ संभाल सकता है. इस कारण हर काम के लिए अलग चैट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती.
Introducing dots, powered by GPT-6 Astra.— OpenAI (@OpenAI) September 29, 2026
Remarkably capable, always-on agents built to handle everything. pic.twitter.com/inY5BZj3Kz
डॉट्स आपसे अलग-अलग चीजों को सीखता भी है. आप उसके साथ जितना काम करेंगे, वो उतना समझता जाएगा कि आपको क्या पसंद है, कैसे पसंद है और आपकी नज़र में अच्छा काम क्या है. आप उसे चैटजीपीटी (ChatGPT) के डेस्कटॉप, वेब और मोबाइल पर मैसेज या वॉयस कॉल कर सकते हैं.
Slack और Teams पर भी उससे बात हो सकती है. हालांकि, कंपनी ने कहा है कि इसमें टेक्स्ट मैसेज का सपोर्ट भी जल्द ही आने वाला है. आप अपने पहले डॉट को नाम भी दे सकते हैं. ओपनएआई का कहना है कि भविष्य में कई डॉट्स की पूरी टीम आपके लिए काम करेगी.
किन कामों में मिलेगी मदद
कंपनी ने ऐसे कई उदाहरण पेश किए हैं, जिनसे आप समझ सकते हैं कि उनका यह नया एआई एजेंट डॉट्स किन-किन कामों में आपकी मदद कर सकता है. डेवलपर के लिए डॉट ग्राहकों का फीडबैक देखकर छोटे बग ठीक करता है और रिव्यू के लिए तैयार कोड लाता है. वैज्ञानिक के लिए नया डेटा आने पर वो दोबारा एनालिसिस करता है और रिसर्च पेपर के ग्राफ अपडेट करता है. वो सेल्स लीड के लिए प्रपोजल अपडेट करता है और कंटेंट क्रिएटर के लिए इंटरव्यू से क्लिप्स, शो नोट्स और सोशल पोस्ट के ड्राफ्ट बनाता है.
Dots are here!— Sam Altman (@sama) September 29, 2026
A new way to use AI that works 24/7 for you; get more of your time and attention back to work at a higher level.https://t.co/Kp4fPSGUTT
इसका इस्तेमाल ओपनएआई के अंदर भी हो रहा है. स्लैक में कोई बग आते ही डॉट्स जांच शुरू कर देते हैं और नया डिज़ाइन आने पर उसे चलने वाले ऐप में बदल देते हैं. एक शुरुआती टेस्टर के डॉट ने देखा कि वो एक पब्लिकेशन को इनवॉइस भेजना भूल गया है. डॉट ने इनवॉइस बनाया और टेस्टर की मंजूरी के बाद भेज दिया.
सुरक्षा और कंट्रोल
कंपनी के मुताबिक, जब तक आप खुद डॉट को अपने कंप्यूटर से नहीं जोड़ते, तब तक वो आपके कंप्यूटर से अलग रहता है. वेबसाइट पर लॉगिन के लिए डॉट सेव पासवर्ड इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो एआई मॉडल को दिखाई नहीं देते. जब आप डॉट्स के साथ एक्टिव नहीं होते, तब वो बैकग्राउंड में 'प्रोएक्टिव रिसर्च' करता है, लेकिन सिर्फ रीड-ओलनी टूल से. इसका मतलब है कि डॉट्स मैसेज नहीं भेज सकता और ऐप का कंटेंट नहीं बदल सकता.
आप तय कर सकते हैं कि डॉट किन ऐप्स का एक्सेस कर सकते हैं. कस्टम रूल्स की मदद से आप डॉट्स को कुछ कामों की छूट भी दे सकते हैं, कुछ में अप्रुवल मांग सकते हैं या उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं. डॉट्स की एक्टिविटी व्यू में बैकग्राउंड काम भी दिखता है. पासवर्ड बदलने जैसे संवेदनशील कामों को हमेशा यूजर को खुद ही करना पड़ता है. अगर कोई खतरा दिखता है तो सिस्टम डॉट का काम रोक भी सकता है. हालांकि, इतना सबकुछ क्लेम करने के बाद भी कंपनी का कहना है कि डॉट्स गलती कर सकते हैं, इसलिए यूज़र्स को जरूरी कामों की जांच खुद करनी चाहिए.
Your dot is ready to meet you. pic.twitter.com/HyC9ZAztOm— OpenAI (@OpenAI) September 29, 2026
कौन इस्तेमाल कर सकता है और कीमत क्या है
डॉट्स का रोलआउट चुनिंदा मार्केट में चैटजीपीटी के प्रो और बिजनेस प्रीमियम यूज़र्स के लिए शुरू हुआ है. एंटरप्राइज (Edu और हेल्थकेयर समेत) यूजर्स बीटा तब आजमा सकते हैं, जब उनके वर्कस्पेस का एडमिन इसे चालू करे. पहला डॉट प्लान में बिना किसी एक्सट्रा कीमत के शामिल किया गया है और गहरे काम के लिए एक अलग एलाउंस मिलता है, जो पहले महीने ज्यादा है. डॉट से बातचीत करने में चैटजीपीटी की यूसेज लिमिट में नहीं गिनी जाती, लेकिन Codex या ChatGPT Work में शुरू कराए टास्क गिने जाते हैं. इसमें आगे और भी डॉट्स को जोड़ने का ऑप्शन आएगा.
कंपनियों के लिए 'स्पेशलिस्ट डॉट्स' का प्रीव्यू भी दिखाया गया है. इनकी अपनी पहचान और क्रेडेंशियल होंगे और ये खरीद, इनवॉइस, ईमेल मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट जैसे काम संभालेंगे. इसके लिए ओपनएआई माइक्रोसॉफ्ट एजेंट 365 के साथ भी काम कर रही है. OpenAI के इस नए एआई एजेंट Dots का मुकाबला, हाल ही में लॉन्च हुए Meta के एआई एजेंट Muse से होगा.