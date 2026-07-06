Omega ब्लॉक की चपेट में यूरोप, WHO ने बताई 1,300 मौतों की खौफनाक सच्चाई
यूरोप में ओमेगा-ब्लॉक नाम के मौसमी पैटर्न ने भीषण हीटवेव पैदा की है, जिससे WHO के मुताबिक 1,300 से ज़्यादा मौतें दर्ज हो चुकी हैं.
Published : July 6, 2026 at 8:29 PM IST
हैदराबाद: यूरोप इस समय अपनी सबसे खतरनाक गर्मी की चपेट में है और इसके पीछे एक ऐसा मौसमी पैटर्न है, जिसे साइंटिस्ट "ओमेगा ब्लॉक" कहते हैं. अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको यह विषय विस्तार में समझाते हैं.
दरअसल, फ्रांस, यूके, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, स्पेन और इटली जैसे देशों में पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड-तोड़ तापमान दर्ज हो रहा है और इसकी वजह आसमान में बना एक विशाल, अटका हुआ लूप है, जो न तो आगे बढ़ रहा है और न ही टूट रहा है.
आखिर ओमेगा ब्लॉक होता क्या है?
आमतौर पर हवा जेट स्ट्रीम में एक सीधी, तेज़ धारा की तरह पूर्व की दिशा में बहती रहती है, लेकिन कभी-कभी यह धारा मुड़कर एक बड़ा, बेतरतीब लूप बना लेती है. जब यह लूप आगे बढ़ना बंद कर देता है, तो एक "ब्लॉक" बन जाता है. यह ब्लॉक जिस इलाके के ठीक ऊपर टिक जाता है, वहां हाई-प्रेशर सिस्टम बन जाता है और गर्मी लगातार बढ़ती चली जाती है. ऐसा ही कुछ फ्रांस में हुआ, जहां उत्तरी अफ्रीका से आई गर्म और सूखी हवा यूरोप के ऊपर फंसकर रह गई, क्योंकि आस-पास के मौसरी सिस्टम ने इस हवा को बाहर निकलने ही नहीं दिया.
इस पूरे प्रोसेस के पीछे थर्मोडायनामिक्स का सीधा नियम काम करता है. ऊपर से नीचे आती हवा कंप्रेस होती है और गैस कंप्रेस होने पर गर्म होती है. यही गर्म हवा एक हीट डोम की तरह काम करती है, जो बादल तक नहीं बनने देती.
बादल नहीं बनने के कारण से गर्मियों में 14 से 16 घंटे तक धूप ज़मीन पर सीधे पड़ती रहती है और ज़मीन खुद गर्मी को वापस लौटा देती है. इस कारण तापमान रोज़ बढ़ता जाता है. इस पैटर्न का नाम ही ओमेगा है और इसे ओमेगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके प्रेशर कॉन्टूर ग्रीक लेटर Ω जैसे दिखते हैं, जिसमें बीच में एक हाई-प्रेशर और दोनों तरफ लो-प्रेशर सिस्टम होते हैं.
WHO की चेतावनी और मौतों का आंकड़ा
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन यानी WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस ने 28 जून को बताया कि 21 जून से अब तक यूरोप में 1,300 से ज़्यादा एक्सेस डेथ्स दर्ज हो चुकी हैं. उनके मुताबिक, इस वक्त करीब 150 मिलियन लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्कूल बंद हो चुके हैं, पावर ग्रिड पर दबाव बढ़ रहा है और यूरोप धरती का सबसे तेज़ी से गर्म हो रहा महाद्वीप बन चुका है.
यूरोप ग्लोबल एवरेज से दोगुनी रफ्तार से गर्म हो रहा है. टेड्रोस ने हीट स्ट्रेस को साइलेंट किलर बताया है, क्योंकि यूरोप के घर, दफ्तर और स्कूल्स को इतनी गर्मी झेलने के लिए नहीं बनाए गए थे. फ्रांस के बोर्डो इलाके में 26 जून को तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था.
क्लाइमेट चेंज की भूमिका
ओमेगा ब्लॉक कोई नया या असामान्य मौसमी पैटर्न नहीं है, लेकिन इंसानी गतिविधियों ने इसे काफी ज्यादा खतरनाक बना दिया है. ग्रीनहाउस गैसों की वजह से ग्लोबल बेसलाइन टेम्परेचर करीब 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, यानी जब भी कोई ओमेगा ब्लॉक बनचा है, वो पहले से ही गर्म हो चुकी हवा को और कंप्रेस करता है. यही वजह है कि आज के ओमेगा ब्लॉक के तहत बनने वाली हीटवेव्स कुछ दशक पहले की तुलना में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म होती हैं.
इसके अलावा एक बड़ी वजह आर्कटिक अंचल में तेजी से हो रही वॉर्मिंग भी है, जिसे "आर्कटिक एम्प्लिफिकेशन" कहा जाता है. नॉर्थ पोल और भूमध्य रेखा के बीच तापमान का फर्क घटने से जेट स्ट्रीम की रफ्तार कमज़ोर पड़ जाती है और यह एक सीधी धारा की बजाय धीमी नदी की तरह घुमावदार होकर बहने लगती है. यही घुमाव आसानी से ओमेगा शेप में बदलकर हफ्तों तक एक ही जगह अटका रह सकता है और उसके कारण गर्मी काफी बढ़ जाती है.
मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्लॉकिंग पैटर्न मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, जिनके नाम ओमेगा ब्लॉक और डिफ्लुएंट ब्लॉक हैं. ये आमतौर पर बसंत के मौसम में ज्यादा देखने को मिलते हैं. हालांकि, 1976 और 1963 में जो हाल हुआ था, उस दौरान ये पैटर्न महीनों तक बने हुए थे. एक्सपर्ट्स की मानें तो जब तक ग्लोबल वॉर्मिंग की रफ्तार कम नहीं होती, तब तक ऐसे "वन्स-इन-अ-जनरेशन" हीटवेव्स अब लगभग हर साल होने की संभावना बनती रहेगी.