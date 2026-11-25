Microsoft में 'Code Red' अलर्ट क्या है? 24 घंटे के बड़े आउटेज के बाद कंपनी ने किया लागू
माइक्रोसॉफ्ट ने Code Red घोषित कर अपने सिस्टम को मजबूत बनाने का काम शुरू किया है ताकि भविष्य में इतनी बड़ी समस्या दोबारा न हो.
Published : November 25, 2026 at 11:56 AM IST
हैदराबाद: माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अपने अंदर Code Red नाम का एक इमरजेंसी मोड चालू कर दिया है. यह फैसला 12 और 13 नवंबर को हुए उस बड़ी आउटेज के बाद लिया गया है, जिसने करीब 24 घंटे तक दुनिया भर के लोगों को परेशान कर दिया था. इस आउटेज के दौरान Outlook, Exchange Online, Teams, Copilot समेत Microsoft 365 के दूसरे प्रोडक्ट्स भी काम नहीं कर रहे थे. इसका असर कई देशों की सरकारें, कंपनियां, ट्रेडिंग फर्म और एयरलाइंस समेत कई अन्य बिजनेस पर भी पड़ा. स्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका सहित कई देशों में कामकाज ठप पड़ गया.
माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने खुद माफी मांगी. कंपनी ने बिल्कुल साफ कहा कि ये कोई साइबर अटैक या एआई एजेंट की वजह से नहीं हुआ. इसका असली कारण जुलाई में आया एक Windows scalability defect था जो किसी को पता ही नहीं चला. Microsoft 365 Core के प्रेसिडेंट Jason Henderson ने इंटरनल मैसेज में लिखा कि ये एक्सचेंज ऑनलाइन के इतिहास की सबसे बड़ी कस्टमर इंपैक्टिंग घटना थी. इतने लंबे समय तक इतने ज्यादा लोग ईमेल सर्विस से दूर कभी नहीं रहे थे. इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने कोड रेड की घोषणा की.
We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026
Code Red का मतलब क्या है
अब सवाल उठता है कि आखिर ये कोड रेड क्या है. Code Red माइक्रोसॉफ्ट के लिए सबसे हाई अलर्ट होता है. ये बताता है कि अब ये काम कंपनी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. कंपनी के इंटरनल मेमो में Amanda Silver ने स्थिति को “fog of war” कहा. टॉप इंजीनियर्स ने 11 टीम्स चैट्स में 11,000 से भी ज्यादा मैसेज भेजे, लेकिन फिर भी सभी को एक साथ पूरी पिक्चर समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि जानकारी अलग-अलग जगहों पर बिखरी हुई थी.
माइक्रोसॉफ्ट ने कोड रेड घोषित करने के बाद पांच मुख्य काम शुरू कर दिए हैं. इसमें ये तीन सबसे खास हैं:
- लोड शेडिंग बेहतर करना
- ट्रैफिक को भौगोलिक रूप से बांटना
- तेज रिकवरी सिस्टम बनाना
अब कंपनी का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि भविष्य में अगर कोई भी बड़ी समस्या आए तो उसे एक घंटे के अंदर ठीक कर लिया जाए. AI एजेंट्स की मदद से इंजीनियर सिस्टम की हेल्थ डेटा जल्दी समझ सकेंगे. Jason Henderson रोज सबस्ट्रेट लीडरशिप टीम के साथ मीटिंग करेंगे और हफ्ते में एक बार पूरी प्रोग्रेस चेक होगी.
कंपनी ने एक और कमजोरी को पकड़ा है, जिसकी वजह से जरूरी पैच लगाने में काफी टाइम लग जाता था. हाल ही के एक मामले में कंपनी को पैच लगाने में पांच-छह दिन लग गए थे. अब कंपनी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि कोई भी जरूरी सिक्योरिटी फिक्स एक घंटे में पूरी दुनिया में पहुंच जाए.
We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete.— Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026
यूजर्स पर असर क्या पड़ेगा
माइक्रोसॉफ्ट की मौजूदा आउटेज खत्म हो चुकी है. इस कारण आम यूजर्स को फिलहाल कोई नई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कंपनी अपने नए लक्ष्यों को पूरा कर लेती है तो अगली बार कोई भी समस्या आने पर सर्विस बहुत जल्द वापस आ जाएगी, जिससे यूज़र्स को बड़ा नुकसान नहीं होगा.