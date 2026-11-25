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Microsoft में 'Code Red' अलर्ट क्या है? 24 घंटे के बड़े आउटेज के बाद कंपनी ने किया लागू

यूजर्स को फिलहाल कोई नया असर नहीं पड़ेगा लेकिन कंपनी अब एक घंटे में सर्विस ठीक करने का लक्ष्य रख रही है. ( AFP )

हैदराबाद: माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अपने अंदर Code Red नाम का एक इमरजेंसी मोड चालू कर दिया है. यह फैसला 12 और 13 नवंबर को हुए उस बड़ी आउटेज के बाद लिया गया है, जिसने करीब 24 घंटे तक दुनिया भर के लोगों को परेशान कर दिया था. इस आउटेज के दौरान Outlook, Exchange Online, Teams, Copilot समेत Microsoft 365 के दूसरे प्रोडक्ट्स भी काम नहीं कर रहे थे. इसका असर कई देशों की सरकारें, कंपनियां, ट्रेडिंग फर्म और एयरलाइंस समेत कई अन्य बिजनेस पर भी पड़ा. स्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका सहित कई देशों में कामकाज ठप पड़ गया.

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने खुद माफी मांगी. कंपनी ने बिल्कुल साफ कहा कि ये कोई साइबर अटैक या एआई एजेंट की वजह से नहीं हुआ. इसका असली कारण जुलाई में आया एक Windows scalability defect था जो किसी को पता ही नहीं चला. Microsoft 365 Core के प्रेसिडेंट Jason Henderson ने इंटरनल मैसेज में लिखा कि ये एक्सचेंज ऑनलाइन के इतिहास की सबसे बड़ी कस्टमर इंपैक्टिंग घटना थी. इतने लंबे समय तक इतने ज्यादा लोग ईमेल सर्विस से दूर कभी नहीं रहे थे. इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने कोड रेड की घोषणा की.

Code Red का मतलब क्या है अब सवाल उठता है कि आखिर ये कोड रेड क्या है. Code Red माइक्रोसॉफ्ट के लिए सबसे हाई अलर्ट होता है. ये बताता है कि अब ये काम कंपनी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. कंपनी के इंटरनल मेमो में Amanda Silver ने स्थिति को “fog of war” कहा. टॉप इंजीनियर्स ने 11 टीम्स चैट्स में 11,000 से भी ज्यादा मैसेज भेजे, लेकिन फिर भी सभी को एक साथ पूरी पिक्चर समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि जानकारी अलग-अलग जगहों पर बिखरी हुई थी. माइक्रोसॉफ्ट ने कोड रेड घोषित करने के बाद पांच मुख्य काम शुरू कर दिए हैं. इसमें ये तीन सबसे खास हैं: लोड शेडिंग बेहतर करना ट्रैफिक को भौगोलिक रूप से बांटना तेज रिकवरी सिस्टम बनाना