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Explainer: CAPTCHA क्या है, यह इंसान और रोबोट में फर्क कैसे पहचानता है?

CAPTCHA एक ऑटोमैटिक टेस्टिंग है जो वेबसाइट्स को बॉट्स से बचाता है और इंसानों को बिना किसी परेशानी के काम करने देता है.

A genuine CAPTCHA never asks you to run PowerShell or the Run command; instead, it completes the task entirely within the browser.
असली CAPTCHA कभी भी आपको पावरशेल या रन कमांड चलाने को नहीं कहता बल्कि ब्राउजर के अंदर ही काम पूरा कर लेता है. (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 7:29 PM IST

7 Min Read
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हैदराबाद: आपने कभी न कभी किसी वेबसाइट को खोलने से पहले अपनी स्क्रीन पर एक छोटा बॉक्स जरूर देखा होगा, जिसमें लिखा होता है कि "I'm not a robot" यानी "मैं रोबोट नहीं हूं", और उस पर एक टिक का निशान लगाना होता, जिसके बाद ही वो वेबसाइट खुलती है. इसके अलावा कई बार आपने किसी वेबसाइट को खोलने से पहले टेढ़े-मेढ़े अक्षर टाइप करने का ऑप्शन भी देखा होगा या कभी तस्वीरों में ट्रैफिक लाइट, पुल या बस जैसी कोई चीज ढूंढने का ऑप्शन देखा होगा. कई वेबसाइट्स को खोलने से पहले दिखने वाले ये सभी चीज ये पता लगाने के लिए होती है कि स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठा इंसान असल में एक इंसान ही है, कोई मशीन या रोबोट नहीं. इसी सिस्टम को CAPTCHA कहा जाता है.

CAPTCHA का मतलब क्या है?

CAPTCHA असल में, कुछ इंग्लिश शब्दों का छोटा रूप है, जिसका पूरा नाम Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart है. आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसा ऑटोमैटिक टेस्ट है, जो कंप्यूटर और इंसान के बीच फर्क पता करता है.

Traditional text-based CAPTCHAs are now among the weakest defences against modern AI and automated bots
आजकल मॉडर्न AI और ऑटोमेटेड बॉट्स के खिलाफ़ पारंपरिक टेक्स्ट-बेस्ड CAPTCHA सबसे कमज़ोर सुरक्षा उपायों में से एक हैं. (ETV Bharat via Google)

जब भी आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं, टिकट बुक करते हैं या कमेंट करते हैं, तो वेबसाइट इस बात को कंफर्म करना चाहती है कि वो काम कोई इंसान कर रहा है न कि कोई ऑटोमैटिक प्रोग्राम या बॉट. इसकी सबसे खास और दिलचस्प बात यह है कि आजकल दुनियाभर में बहुत सारे एडवांस्ड एआई सिस्टम्स आ गए हैं, लेकिन वो भी अक्सर इस तरह के कैप्चा टेस्ट पास करने में अटक जाते हैं.

इसकी शुरुआत कैसे हुई?

CAPTCHA जैसी टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1990 के दशक के आखिर और 2000 के शुरुआती सालों में हुई थी. उस समय हैकर्स बॉट्स का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर गलत काम करने लगे थे. सर्च इंजन AltaVista के वैज्ञानिक चाहते थे कि बॉट्स उनकी वेबसाइट लिस्ट में गलत लिंक न जोड़ पाएं. 1997 में Sanctum नाम की एक कंपनी ने इससे मिलता-जुलता पहला सिस्टम बनाया था.

उसके बाद 2003 में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों लुइस वॉन आह और मैनुअल ब्लूम ने इस सिस्टम का नाम "CAPTCHA" रखा. शुरुआती दौर में CAPTCHA में टेढ़े-मेढ़े अक्षर या नंबर दिखाए जाते थे, जिन्हें सही-सही टाइप करना होता था. यह अक्षर इसलिए तोड़े-मरोड़े जाते थे ताकि कंप्यूटर या OCR यानी टेक्स्ट पढ़ने वाला सॉफ्टवेयर उन्हें समझ न पाए, जबकि इंसान अलग-अलग तरह की लिखावट पहचानने में माहिर होता है.

समय के साथ कैसे बदला CAPTCHA

जैसे-जैसे बॉट्स स्मार्ट होते गए, वैसे-वैसे CAPTCHA भी बदलता गया. साल 2027 में लुइस वॉन आह ने reCAPTCHA नाम का नया वर्जन पेश किया, जिसने न सिर्फ टेक्स्ट चैलेंज को मुश्किल बनाया बल्कि पुरानी किताबों को डिजिटल करने में भी मदद की.

2009 में Google ने reCAPTCHA को खरीद लिया और फिर 2012 में गूगल ने टेढ़े-मेढ़े अक्षरों की जगह तस्वीरों वाले चैलेंज शुरू किए, जैसे "इन तस्वीरों में ट्रैफिक लाइट या टैक्सी ढूंढो" इत्यादि. यह तरीका मोबाइल फोन पर काफी आसानी से काम करता था और बॉट्स के लिए इसे तोड़ना काफी मुश्किल था.

Websites have now adopted advanced systems such as reCAPTCHA v3 and Cloudflare Turnstile
वेबसाइटों ने अब reCAPTCHA v3 और Cloudflare Turnstile जैसे एडवांस्ड सिस्टम अपना लिए हैं. (ETV Bharat via CloudFlare)

उसके बाद behavioural verification आया, जिसमें व्यवहार के आधार पर पहचान करने सिस्टम बनाया गया, जिसे reCAPTCHA v2 कहा जाता है. आप जब "I'm not a robot" वाले बॉक्स पर क्लिक करते हैं, तो यह सिस्टम सिर्फ आपकी क्लिक नहीं देखता, बल्कि पीछे से कई चीजों के बारे में टेस्ट करता है. जैसे आपका माउस कर्सर कैसे हिला, आपके ब्राउज़र में कौन-कौन सी कुकीज़ सेव हैं.

माउस हिलाने के पैटर्न से पहचान

Cloudflare के मुताबिक, एक बॉट माउस को एकदम सीधी लाइन में परफेक्ट तरीके से हिलाता है, जबकि इंसान का हाथ हिलाते समय हल्का सा वाइब्रेशन यानी कंपन या अनियमितता होती है. यही फर्क सिस्टम को बता देता है कि सामने वाला बॉट है या इंसान.

इसके अलावा सिस्टम यह भी देखता है कि आपकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री कैसी है, अगर आप सामान्य तरीके से जीमेल चेक कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो सिस्टम को भरोसा हो जाता है कि आप असली इंसान हैं.

आज के समय में सबसे कमज़ोर CAPTCHA वही पुराने टेढ़े-मेढ़े अक्षर वाले माने जाते हैं, क्योंकि आजकल के OCR सॉफ्टवेयर और मशीन लर्निंग टूल्स इन्हें आसानी से तोड़ देते हैं. वहीं reCAPTCHA v3 और Cloudflare Turnstile जैसे नए सिस्टम सबसे मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं और लगातार पेज से मिलने वाले साइन्स का विश्लेषण करते रहते हैं.

ClickFix स्कैम क्या है?

लोग जैसे-जैसे CAPTCHA से जुड़ी इस टिक-मार्क वाले प्रोसेस को समझते गए, वैसे-वैसे साइबर क्रिमिनल्स ने इसी भरोसे का फायदा उठाना भी शुरू कर दिया. वो नकली CAPTCHA बॉक्स बनाते हैं, जो बिल्कुल असली जैसे दिखते हैं, कई बार Cloudflare या Google reCAPTCHA जैसे नाम का इस्तेमाल करके भी नकली कैप्चा बनाते हैं. लेकिन इसली टिक-मार्क करने की जगह यह यूज़र से कहते हैं कि वो अपने कंप्यूटर में एक कमांड चलाए, ताकि साबित हो पाए कि वो इंसान हैं. इस फ्रॉड करने के तरीके को साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में ClickFix कहा जाता है.

CloudSEK के थ्रेट इंटेलिजेंस रिसर्चर कौशिक पाल के मुताबिक, यह तरीका किसी सॉफ्टवेयर की कमज़ोरी का फायदा नहीं उठाया, बल्कि सीधे यूज़र को बहला-फुसलाकर उसी से विंडोज़ के Run डायलॉग बॉक्स से हो या PowerShell से खतरनाक कमांड चलवा देता है. यही तरीका इसे बेहद खतरनाक बनाता है, क्योंकि इससे हैकर्स को यूजर के कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस मिल जाता है, जिससे वे पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल और ब्राउज़र की सेव जानकारी चुरा सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2025 तक में इस तरह के 6 लाख से ज्यादा अटैक्स सैकड़ों वेबसाइट्स पर ब्लॉक किए जा चुके थे.

इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कई बार नकली CAPTCHA किसी भरोसेमंद और सालों से चल रहे छोटे ब्लॉग पर भी दिख जाता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उस वेबसाइट का मालिक खुद इस साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी शामिल हैं. ऐसे ज्यादातर मामलों में वेबसाइट्स के मालिकों को खुद इस क्रिमिनल फ्रॉड एक्टिविटी की जानकारी ही नहीं होती. वो खुद भी अपनी ही वेबसाइट के जरिए नकली कैप्टचा वाले स्कैम का शिकार हो जाते हैं. यह दो तरीकों से होता है, या तो किसी विज्ञापन नेटवर्क के जरिए नकली CAPTCHA वेबसाइट पर घुस जाता है, या फिर हैकर्स वेबसाइट के सॉफ्टवेयर में कमजोरी ढूंढकर सीधे कोड में सेंध लगा देते हैं.

याद रखने वाली सबसे जरूरी बात

असली CAPTCHA कभी भी आपसे यह नहीं कहेगा कि आप अपने कंप्यूटर पर कोई कमांड चलाएं, फिर चाहे वो Run बॉक्स हो, कमांड प्रॉम्प्ट हो या PowerShell. असली कैप्चा आपको कंप्यूटर पर कभी भी कोई भी कमांड चलाने के लिए नहीं कहेगा. असली कैप्चा सिर्फ आपके ब्राउज़र के अंदर ही काम करता है, ज्यादा से ज्यादा यह आपसे पिक्चर्स में कोई चीज़ पहचानने के लिए कह सकता है.

अगर कभी भी कोई भी कैप्चा आपसे कंप्यूटर पर कोई कमांड रन करने के लिए कहे तो आप समझ जाएं कि इससे आपके कंप्यूटर पर साइबर अटैक होने वाला है और आपको सतर्क होकर उस कैप्चा को इंग्नोर कर देना चाहिए.

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