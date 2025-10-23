ETV Bharat / technology

सेंसर साइज क्या होता है, ये आपकी फोटो को कैसे बेहतर बनाता है?

कैमरा सेंसर साइज जितना बड़ा होगा, फोटो में उतनी ज्यादा डिटेल और लाइट कैप्चर होगी, जिससे तस्वीरें और भी नेचुरल दिखेंगी. ( फोटो क्रेडिट: Samsung )

हैदराबाद: आजकल कोई भी इंसान नया स्मार्टफोन खरीदने जाता है तो उसमें मिलने वाले कैमरा सेटअप के बारे में जरूर जानने की कोशिश करता है. आज के युग में कैमरा लोगों के लिए एक बेहद जरूरी डिवाइस बन गया है, जिसकी जरूरत उन्हें अपनी डेली लाइफ के दौरान कभी भी और कहीं भी पड़ जाती है. हालांकि, क्या आप जानते हैं कि कैमरा चाहे स्मार्टफोन का हो या फिर प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए यूज़ किए जाने वाले DSLR का, उससे क्लिक की जाने वाली बेहतरीन पिक्चर्स के पीछे सबसे बड़ा रोल सेंसर साइज़ का होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेंसर साइज़ क्या होता है और इससे पिक्चर्स बेहतर कैसे बनती है? अगर नहीं, तो आइए हम आपको इसके बारे में विस्तार में समझाते हैं.

“सेंसर” असल में क्या है?

कोई भी कैमरा जब फोटो खींचता है तो लाइट (photons) लेंस से होकर आती है, और उस लाइट को इमेज सेंसर नाम के हिस्से में पहुंचकर इलेक्ट्रोनिक सिग्नल में बदला जाता है. इस सिग्नल को प्रोसेस करने के बाद हमें उस कैमरा से क्लिक की गई पिक्चर दिखाई देती है.

सेंसर्स में बहुत छोटे-छोटे “photosites” (या पिक्सल) होते हैं जो लाइट कैप्चर करते हैं. इस कारण किसी कैमरा में जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, उसकी लाइट को कैप्चर करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी. इस कारण किसी भी फोन कैमरा या DSLR का सेंसर साइज़ यानी उस हिस्से का साइज़ - जिसके ऊपर ये पिक्सल्स होते हैं, वो काफी मायने रखता है उससे क्लिक की जाने वाली फोटो कैसी आएगी.

DSLR / मिररलेस कैमरों में सेंसर साइज का महत्व

जब आप DSLR या मिररलेस कैमरा देखते हैं, तो वहां अलग-अलग साइज़ के सेंसर मिलते हैं - जैसे full-frame, APS-C, micro-4/3 आदि. इन टर्म्स को पेशेवर या शौकीन फोटोग्राफर जानते हैं, लेकिन हम इसे आपको आसान शब्दों में समझाते हैं.

सेंसर के मुख्य फॉर्मेट और साइज़

फॉर्मैट डायमेंशन (लगभग) कहां मिलता है Full-frame ~36 mm × 24 mm प्रोफेशनल DSLR/मिररलेस कैमरे APS-C ~23.6 mm × 15.6 mm मिड-रेंज DSLR/मिररलेस Micro 4/3 ~17 mm × 13 mm कुछ मिररलेस कैमरे अन्य छोटे फॉर्मैट इससे भी छोटे पॉइंट-एंड-शूट, कैमकोर्डर आदि

सेंसर साइज क्यों मायने रखता है?

लाइट कैप्चरिंग एबिलिटी: बड़ा सेंसर होने का मतलब है कि हर पिक्सल को ज्यादा लाइट मिलती है. इसके कारण अगर लाइट कम भी है तो कैमरा ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है.

बड़ा सेंसर होने का मतलब है कि हर पिक्सल को ज्यादा लाइट मिलती है. इसके कारण अगर लाइट कम भी है तो कैमरा ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है. डायनमिक रेंज और नॉइज़ कंट्रोल: बड़े साइज़ पर पिक्सल ज्यादा चार्ज हो सकते हैं. इससे नॉइज़ कम होती है, शेडो और हाइलाइट्स बेहतर बनती है.

बड़े साइज़ पर पिक्सल ज्यादा चार्ज हो सकते हैं. इससे नॉइज़ कम होती है, शेडो और हाइलाइट्स बेहतर बनती है. डेप्थ ऑफ फील्ड: आपने इस टर्म के बारे में कई बार सुना होगा. बड़े सेंसर वाले कैमरे शैलो डैफ्थ ऑफ फील्ड यानी बैकग्राउंड ब्लर बेहतर देते हैं, जिससे पोर्ट्रेट कटिंग क्रिएटिव नजर आती है.

आपने इस टर्म के बारे में कई बार सुना होगा. बड़े सेंसर वाले कैमरे शैलो डैफ्थ ऑफ फील्ड यानी बैकग्राउंड ब्लर बेहतर देते हैं, जिससे पोर्ट्रेट कटिंग क्रिएटिव नजर आती है. लेंस और बॉडी साइज: बड़े सेंसर को लेंस की बड़ी इमेज सर्कल चाहिए होती है, इसलिए कैमरा बॉडी-लेंस सेटअप बड़ा हो सकता है.

उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि दो कैमरे हैं. उनमें से एक कैमरा बड़े सेंसर वाला है और दूसरा छोटे सेंसर वाला. इन दोनों ही कैमरों में 24MP हैं. ऐसे में अगर छोटे सेंसर वाले में पिक्सल बहुत छोटे होंगे, तो हरेक पिक्सल से लाइट काफी कम मिलेगी और फिर नॉइज़ बढ़ने की संभावना होगी. दूसरी ओर, बड़े सेंसर में पिक्सल का साइज़ बेहतर हो जा सकता है, जिससे लाइट ज्यादा आएगी और फिर आउटपुट बेहतर मिलेगा.

अब स्मार्टफोन कैमरा सेंसर पर फोकस करें

अब हम स्मार्टफोन कैमरे की बात करतें हैं, जिसकी चर्चा आजकल काफी ज्यादा होती है. प्रोफेशनल और शौकीन फोटोग्राफर्स के अलावा ज्यादातर लोग स्मार्टफोन कैमरों का ही इस्तेमाल डेली लाइफ में करते हैं. इस कारण स्मार्टफोन कंपनियां भी अपने फोन्स में कैमरों की बेहतरीन सेटअप्स पेश करने लगी है. आजकल फोन खरीदने वाला हर इंसान सोचता है, "सेंसर कितना बड़ा है?” या “ये 200MP कैमरा क्या सच में बेहतर है?”

यह पिक्चर Vivo X300 Series के फोन की है. (फोटो क्रेडिट: vivo)

स्मार्टफोन में मिलने वाले कैमरों का सेंसर साइज़ आमतौर पर काफी छोटा होता है. जैसे- 1/2.55-inch, 1/1.31-inch आदि. सेंसर साइज़ के ये नाप थोड़े भ्रमित करने वाले हैं, क्योंकि असल में इनका डायगोनल कम होता है, क्योंकि ये पुराने टीवी-ट्यूब माप सिस्टम से आते हैं. उदाहरण के तौर पर 1/1.4-inch sensor की डायगोनल लगभग 11.47 mm है, जबकि ये सुनने में बड़ा लगता है.

स्मार्टफोन की दुनिया में आजकल MP यानी मेगापिक्सल्स की दौड़ लगी हुई है जैसे- 48MP, 108MP, 200MP. कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेगापिक्सल्स बढ़ाने से फोटो की क्वालिटी बेहतर हो सकती है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है. किसी भी कैमरे से ली जाने वाली फोटो की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए मेगापिक्सल्स के साथ-साथ सेंसर साइज़, पिक्सल साइज़, लेंस क्वालिटी और इमेज प्रोसेसिंग भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं.

हालांकि, अब स्मार्टफोन में सेंसर साइज़ भी बढ़ने लगे हैं. उदाहरण के लिए, कुछ फ्लैगशिप फोन में 1/1.3-inch या 1/1.2-inch जैसे सेंसर्स दिखे हैं — इससे पहले लगभग 1/2.55-inch या उससे भी छोटे मिलते थे. जिस स्मार्टफोन कैमरा का सेंसर साइज़ बड़ा होता है, उससे कम रोशनी वाले क्षेत्रों में भी बेहतर पिक्चर्स क्लिक होती है, क्योंकि उस फोन का कैमरा सेंसर साइज़ बड़ा होने के कारण ज्यादा लाइट को कैप्चर करता है. आइए हम आपको बड़े सेंसर साइज़ वाले कुछ कैमरा फोन्स के नाम बताते हैं: