सेंसर साइज क्या होता है, ये आपकी फोटो को कैसे बेहतर बनाता है?

कैमरे का सेंसर साइज आपकी फोटो क्वालिटी को सीधा प्रभावित करता है. आइए हम आपको इसके बारे में विस्तार से समझाते हैं.

The larger the camera sensor size, the more light and detail it can capture—resulting in photos that look more natural and lifelike.
कैमरा सेंसर साइज जितना बड़ा होगा, फोटो में उतनी ज्यादा डिटेल और लाइट कैप्चर होगी, जिससे तस्वीरें और भी नेचुरल दिखेंगी. (फोटो क्रेडिट: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 23, 2025 at 5:04 PM IST

हैदराबाद: आजकल कोई भी इंसान नया स्मार्टफोन खरीदने जाता है तो उसमें मिलने वाले कैमरा सेटअप के बारे में जरूर जानने की कोशिश करता है. आज के युग में कैमरा लोगों के लिए एक बेहद जरूरी डिवाइस बन गया है, जिसकी जरूरत उन्हें अपनी डेली लाइफ के दौरान कभी भी और कहीं भी पड़ जाती है. हालांकि, क्या आप जानते हैं कि कैमरा चाहे स्मार्टफोन का हो या फिर प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए यूज़ किए जाने वाले DSLR का, उससे क्लिक की जाने वाली बेहतरीन पिक्चर्स के पीछे सबसे बड़ा रोल सेंसर साइज़ का होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेंसर साइज़ क्या होता है और इससे पिक्चर्स बेहतर कैसे बनती है? अगर नहीं, तो आइए हम आपको इसके बारे में विस्तार में समझाते हैं.

“सेंसर” असल में क्या है?

कोई भी कैमरा जब फोटो खींचता है तो लाइट (photons) लेंस से होकर आती है, और उस लाइट को इमेज सेंसर नाम के हिस्से में पहुंचकर इलेक्ट्रोनिक सिग्नल में बदला जाता है. इस सिग्नल को प्रोसेस करने के बाद हमें उस कैमरा से क्लिक की गई पिक्चर दिखाई देती है.

सेंसर्स में बहुत छोटे-छोटे “photosites” (या पिक्सल) होते हैं जो लाइट कैप्चर करते हैं. इस कारण किसी कैमरा में जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, उसकी लाइट को कैप्चर करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी. इस कारण किसी भी फोन कैमरा या DSLR का सेंसर साइज़ यानी उस हिस्से का साइज़ - जिसके ऊपर ये पिक्सल्स होते हैं, वो काफी मायने रखता है उससे क्लिक की जाने वाली फोटो कैसी आएगी.

DSLR / मिररलेस कैमरों में सेंसर साइज का महत्व

जब आप DSLR या मिररलेस कैमरा देखते हैं, तो वहां अलग-अलग साइज़ के सेंसर मिलते हैं - जैसे full-frame, APS-C, micro-4/3 आदि. इन टर्म्स को पेशेवर या शौकीन फोटोग्राफर जानते हैं, लेकिन हम इसे आपको आसान शब्दों में समझाते हैं.

सेंसर के मुख्य फॉर्मेट और साइज़

फॉर्मैटडायमेंशन (लगभग)कहां मिलता है
Full-frame~36 mm × 24 mmप्रोफेशनल DSLR/मिररलेस कैमरे
APS-C~23.6 mm × 15.6 mmमिड-रेंज DSLR/मिररलेस
Micro 4/3~17 mm × 13 mmकुछ मिररलेस कैमरे
अन्य छोटे फॉर्मैटइससे भी छोटेपॉइंट-एंड-शूट, कैमकोर्डर आदि

सेंसर साइज क्यों मायने रखता है?

  • लाइट कैप्चरिंग एबिलिटी: बड़ा सेंसर होने का मतलब है कि हर पिक्सल को ज्यादा लाइट मिलती है. इसके कारण अगर लाइट कम भी है तो कैमरा ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है.
  • डायनमिक रेंज और नॉइज़ कंट्रोल: बड़े साइज़ पर पिक्सल ज्यादा चार्ज हो सकते हैं. इससे नॉइज़ कम होती है, शेडो और हाइलाइट्स बेहतर बनती है.
  • डेप्थ ऑफ फील्ड: आपने इस टर्म के बारे में कई बार सुना होगा. बड़े सेंसर वाले कैमरे शैलो डैफ्थ ऑफ फील्ड यानी बैकग्राउंड ब्लर बेहतर देते हैं, जिससे पोर्ट्रेट कटिंग क्रिएटिव नजर आती है.
  • लेंस और बॉडी साइज: बड़े सेंसर को लेंस की बड़ी इमेज सर्कल चाहिए होती है, इसलिए कैमरा बॉडी-लेंस सेटअप बड़ा हो सकता है.

उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि दो कैमरे हैं. उनमें से एक कैमरा बड़े सेंसर वाला है और दूसरा छोटे सेंसर वाला. इन दोनों ही कैमरों में 24MP हैं. ऐसे में अगर छोटे सेंसर वाले में पिक्सल बहुत छोटे होंगे, तो हरेक पिक्सल से लाइट काफी कम मिलेगी और फिर नॉइज़ बढ़ने की संभावना होगी. दूसरी ओर, बड़े सेंसर में पिक्सल का साइज़ बेहतर हो जा सकता है, जिससे लाइट ज्यादा आएगी और फिर आउटपुट बेहतर मिलेगा.

अब स्मार्टफोन कैमरा सेंसर पर फोकस करें

अब हम स्मार्टफोन कैमरे की बात करतें हैं, जिसकी चर्चा आजकल काफी ज्यादा होती है. प्रोफेशनल और शौकीन फोटोग्राफर्स के अलावा ज्यादातर लोग स्मार्टफोन कैमरों का ही इस्तेमाल डेली लाइफ में करते हैं. इस कारण स्मार्टफोन कंपनियां भी अपने फोन्स में कैमरों की बेहतरीन सेटअप्स पेश करने लगी है. आजकल फोन खरीदने वाला हर इंसान सोचता है, "सेंसर कितना बड़ा है?” या “ये 200MP कैमरा क्या सच में बेहतर है?”

Vivo X300 Series
यह पिक्चर Vivo X300 Series के फोन की है. (फोटो क्रेडिट: vivo)

स्मार्टफोन में मिलने वाले कैमरों का सेंसर साइज़ आमतौर पर काफी छोटा होता है. जैसे- 1/2.55-inch, 1/1.31-inch आदि. सेंसर साइज़ के ये नाप थोड़े भ्रमित करने वाले हैं, क्योंकि असल में इनका डायगोनल कम होता है, क्योंकि ये पुराने टीवी-ट्यूब माप सिस्टम से आते हैं. उदाहरण के तौर पर 1/1.4-inch sensor की डायगोनल लगभग 11.47 mm है, जबकि ये सुनने में बड़ा लगता है.

स्मार्टफोन की दुनिया में आजकल MP यानी मेगापिक्सल्स की दौड़ लगी हुई है जैसे- 48MP, 108MP, 200MP. कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेगापिक्सल्स बढ़ाने से फोटो की क्वालिटी बेहतर हो सकती है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है. किसी भी कैमरे से ली जाने वाली फोटो की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए मेगापिक्सल्स के साथ-साथ सेंसर साइज़, पिक्सल साइज़, लेंस क्वालिटी और इमेज प्रोसेसिंग भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं.

हालांकि, अब स्मार्टफोन में सेंसर साइज़ भी बढ़ने लगे हैं. उदाहरण के लिए, कुछ फ्लैगशिप फोन में 1/1.3-inch या 1/1.2-inch जैसे सेंसर्स दिखे हैं — इससे पहले लगभग 1/2.55-inch या उससे भी छोटे मिलते थे. जिस स्मार्टफोन कैमरा का सेंसर साइज़ बड़ा होता है, उससे कम रोशनी वाले क्षेत्रों में भी बेहतर पिक्चर्स क्लिक होती है, क्योंकि उस फोन का कैमरा सेंसर साइज़ बड़ा होने के कारण ज्यादा लाइट को कैप्चर करता है. आइए हम आपको बड़े सेंसर साइज़ वाले कुछ कैमरा फोन्स के नाम बताते हैं:

स्मार्टफोन मॉडललॉन्च ईयरसेंसर साइज
Apple iPhone 17 Pro Max20251/1.28-इंच
Samsung Galaxy S25 Ultra20251/1.3-इंच
Apple iPhone 16 Pro Max20241/1.3-इंच
Samsung Galaxy S24 Ultra20241/1.33-इंच
Honor 200 Pro20241/1.3-इंच
Nubia Z70S Ultra20251/1.3-इंच
Apple iPhone 15 Pro Max20231/1.28-इंच

स्मार्टफोन कैमरा सेंसर के फायदे और सीमाएं

  • फायदे
    स्मार्टफोन कैमरा सेंसर का फायदा है कि यूज़र्स को कॉम्पैक्ट डिवाइस में भी बड़े सेंसर मिल रहे हैं, जिससे फोटो की क्वालिटी बेहतर हो रही है.
  • टेक्नोलॉजी जैसे “पिक्सल बिनिंग”, “स्टैक्ड सेंसर्स”, और AI-सहायता (multi-frame processing) ने छोटे सेंसर को बेहतर बनाने में मदद की है.
  • इसके अलावा अब मोबाइल में ही पोर्ट्रेट, नाइट और हाई-रिजॉल्यूशन जैसे मोड्स काफी बेहतर हो गए हैं और लगातार होते जा रहे हैं.
  • सीमाएं
    आमतौर पर सेंसर जितना बड़ा होता है, फोन की बॉडी और कैमरा बम्प भी उतना ही बड़ा और मोटा है. इससे फोन के डिज़ाइन पर फर्क पड़ता है और यह स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ा चैलेंज हैं.
  • अगर फोन में सेंसर साइज़ छोटा होता है, उससे फोटो क्लिक करते वक्त कम लाइट कैप्चर होती है, जिसके कारण उस फोन से कम रोशनी या रात के वक्त में अच्छी फोटो नहीं आती है.
  • किसी फोन कैमरा से क्लिक होने वाली फोटो की क्वालिटी में सिर्फ उसकी बढ़ी हुई मेगापिक्सल से संभव नहीं है. उसके लिए पिक्सल साइज़ का बढ़ा होना, सिग्नल-टू-नॉइज़ रेशियो, लेंस क्वालिटी आदि मिलकर काम करते हैं.
  • इन बातों का रखें खास ख्याल
    पिक्सल साइज़: उदाहरण के लिए 1.22 µm पिक्सल साइज़ वाले सेंसर्स लो लाइट में भी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं.
  • लेंस + अपर्चर + सॉफ्टवेयर: बड़े साइज के बावजूद अगर लेंस व अपर्चर कमजोर हो या प्रोसेसिंग सही न हो, तो रिजल्ट्स उतना शानदार नहीं होगा.

स्मार्टफोन कैमरा सेंसर टेक्नोलॉजी में क्या नया?

आपको बता दें कि आजकल मोबाइल इंडस्ट्री में कुछ नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो यह दिखाते हैं कि सेंसर साइज के साथ-साथ टेक्नोलॉजी कितना आगे गई है:

  • कुछ स्मार्टफोन में 1-inch टाइप सेंसर शामिल होने लगे हैं, जैसा कि हमने आपको ऊपर कुछ फोन्स के उदाहरण भी बताए.
  • नया “पिक्सल बिनिंग” टेक्नोलॉजी - इसमें बहुत ज्यादा MP वाला सेंसर छोटी-छोटी पिक्सल इकाइयों को जोड़कर बड़े पिक्सल की तरह काम करता है, जिससे लो-लाइट परफॉर्मेंस बेहतर होती है.
  • स्मार्टफोन कैमरा मॉड्यूल में सेंसर साइज़ बढ़ने से कैमरा बम्प और फोन डिजाइन को बैलेंस करना स्मार्टफोन कंपनियों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है, लेकिन बड़े सेंसर्स में लाइट ज्यादा कैप्चर होती है, जिसके कारण फोन से क्लिक की जाने वाली फोटो की क्वालिटी में सुधार हुए हैं.

स्मार्टफोन खरीदते वक्त कैमरा का सेंसर साइज़ कैसे देखें?

आजकल ज्यादातर लोग जब स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो कैमरा सेटअप को लेकर उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि कैमरे कितने मेगापिक्सल्स के हैं. यहां पर उन्हें यह जानना काफी जरूरी है कि मेगापिक्सल ज्यादा होने का मतलब अच्छी फोटो आना नहीं होता है. अगर आप एक अच्छा कैमरा फोन खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए सेंसर चेकलिस्ट को ध्यान से पढ़ें और समझें.

1. सेंसर साइज - “1/n-inch” को समझना ज़रूरी है

हर कैमरा में एक इमेज सेंसर होता है, जो असल में लाइट को कैप्चर करके उसे डिजिटल इमेज में बदलता है. ऐसे में अब आप जब भी किसी स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेसन्स को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है - 1/1.3-inch sensor, या 1/2.76-inch sensor - इसी को असल में सेंसर साइज़ कहते हैं.

सेंसर साइज़ जितना बड़ा होगा, उससे फोटो उतनी ही अच्छी आएगी. ऐसे में नियम बिल्कुल आसान हैं कि सेंसर साइज़ में जितना छोटा 'n' होगा, उतना ही बड़ा सेंसर होगा. इसे आप नीचे उदाहरण के तौर पर दिए गए टेबल को देखकर भी समझ सकते हैं.

उदाहरणसेंसर साइजकौन बेहतर है
1/1.3″बड़ा सेंसरबेहतर
1/2.76″छोटा सेंसरकमज़ोर

बड़ा सेंसर क्यों जरूरी है?

  • बड़ा सेंसर ज्यादा लाइट को कैप्चर कर सकता है.
  • इसका मतलब कम लाइट वाले क्षेत्र में भी ज्यादा डिटेल और कम नॉइज़ वाली पिक्चर आएगी.
  • बैकग्राउंड ब्लर (Bokeh Effects) भी नेचुरल और डीप दिखता है.

2. पिक्सल साइज़ - सिर्फ मेगापिक्सल नहीं, माइक्रॉन भी चेक करें

आपने देखा और सुना होगा कि आजकल बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनियां 108MP कैमरा या 200MP कैमरा का बड़ा प्रचार करती है, लेकिन पिक्चर असली क्वालिटी पिक्सल साइज़ से आती है. पिक्सल साइज़ को माइक्रॉन (µm) में मापा जाता है, जैसे 1.12µm, 1.22µm, या 2.4µm.

इसे समझने और पता करने का नियम भी बिल्कुल आसान है. जितना बड़ा पिक्सल होगा, उतनी ज्यादा लाइट आएगी और उतनी ही बेहतर फोटो क्लिक होगी.

पिक्सल साइजपरफॉर्मेंस
0.8µmकमजोर (कम लाइट कैप्चर)
1.22µmअच्छा
1.4µm या ज़्यादाबेहतरीन

इसलिए अब आप जब भी किसी फोन का कैमरा देखें तो सिर्फ 108MP या 200MP ही मत देखें बल्कि यह भी देखें कि हरेक पिक्सल का साइज़ कितना बड़ा है.

3. अपर्चर (f-number) – लेंस कितनी रोशनी अंदर आने देता है

आपने अक्सर फोन की कैमरा डिटेल्स में अपर्चर का नंबर देखा होगा. अपर्चर को “f/1.7”, “f/2.0” जैसे फॉर्मेट में लिखा जाता है. यह बताता है कि लेंस की ओपनिंग कितनी बड़ी बोती है. इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि, अपर्चर में जितना छोटा एफ-नंबर होगा, उतनी ही ज्यादा लाइट अंदर जाएगी. इसे आप नीचे दिए गए टेबल से भी समझ सकते हैं.

अपर्चरमतलब
f/1.6बहुत रोशनी (लो-लाइट में अच्छा)
f/2.2कम रोशनी (सिर्फ डे-लाइट के लिए ठीक)

4. लेंस क्वालिटी और सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग

ज्यादातर फोन्स की स्पेसिफिकेशन्स चीज में लेंस क्वालिटी और सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के बारे में ज्यादा डिटेल्स आसानी से नहीं मिलती हैं. आप इस बात को समझें कि किसी भी कैमरा का सेंसर बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर लेंस और प्रोसेसिंग कमज़ोर है, तो भी आउटपुट उतना अच्छा नहीं आएगा. ऐसे में आपको नीचे दिए गए पॉइंट्स को भी चेक करना चाहिए

लेंस क्वालिटी:

  • क्या फोन Zeiss, Leica या Sony लेंस यूज़ करता है?
  • क्या ग्लास लेंस है या प्लास्टिक?

सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग:

  • HDR ट्यूनिंग कैसी है?
  • AI कलर करेक्शन नेचुरल है या ओवरप्रोसेस्ड?
  • क्या फोन में RAW सपोर्ट है (जैसे प्रो मोड)?

निष्कर्ष

अब आप सेंसर साइज़ और एक अच्छा स्मार्टफोन कैमरा चुनने का तरीका समझ गए होंगे. इसे समराइज़ करके बताएं तो सेंसर साइज़ आपके कैमरे की लाइट कैप्चरिंग कैपिबिलिटी का एक बड़ा हिस्सा होता है. स्मार्टफोन कैमरों में पहले भले ही बड़े सेंसर नहीं मिलते थे, लेकिन अब उसमें भी बड़े सेंसर वाले कैमरा मिल रहे हैं, जो अलग-अलग टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं.

ऐसे में अगर आप एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ ज्यादा मेगापिक्सल ही मत देखें, बल्कि बड़ा सेंसर साइज़, बड़ा पिक्सल साइज़, चौड़ा अपर्चर और प्रोसेसिंग इंटेलिजेंट को भी चेक करें. सेंसर साइज़ किसी भी कैमरे की असली ताकत होती है. यही वो चीज़ होती है, जो एक सस्ते और एक प्रीमियम फोन के बीच फोटो क्वालिटी का असली फर्क बताती है.

