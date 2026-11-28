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Explainer: 10 लाख सैटेलाइट्स और पृथ्वी पर 150 गुना ज्यादा प्रदूषण का खतरा: SpaceX के नए मिशन का पूरा सच

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इतने सैटेलाइट्स से अंतरिक्ष में कचरा बढ़ेगा और पृथ्वी का वायुमंडल 150 गुना ज्यादा प्रदूषित हो सकता है. ( SPACEX )

हैदराबाद: हम लोग बचपन में गर्मी के मौसम में घंघोर काली रात में अपनी घर की छत या आंगन में सोते हुए आसमान के ओर देखते थे तो क्या दिखता है? हमें बहुत सारे चमकते हुए तारे दिखाई देते थे और हम उन्हें गिनने की कोशिश किया करते थे. अब कल्पना कीजिए कि आप या आपके बच्चे रात को छत पर टहल रहे हैं और ऊपर देखने आपको तारों से ज्यादा चमकती हुई मशीन्स नज़र आएं तो कैसा नज़ारा होगा और क्या सोचेंगे? यह कल्पना कुछ सालों के बाद हकीकत भी हो सकती है.

दरअसल, 25 नवंबर 2026 को अमेरिका की सरकारी संस्था फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) ने दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी SpaceX को अंतरिक्ष में एक मिलियन यानी दस लाख सैटेलाइट्स भेजने की मंजूरी दे दी है. स्पेसएक्स कंपनी की इस विशाल प्रोजेक्ट का नाम 'स्टारमाइंड' (Starmind) रखा गया है. इस प्रोजेक्ट में स्पेसएक्स कंपनी 10 लाख सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजकर वहां एक बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने चाह रही है.

अमेरिका की इतिहास में यह पहला मौका है, जब किसी कंपनी को अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने की परमिशन मिली है. इस मंजूरी की अहमियत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज के दौर में पृथ्वी के चारों ओर कुल मिलाकर लगभग 17,000 सक्रिय सैटेलाइट्स ही घूम रहे हैं. इन 17,000 में से भी 11,000 सैटेलाइट्स अकेले स्पेसएक्स की इंटरनेट नेटवर्क Starlink के ही हैं. इसका मतलब है कि मस्क के नए स्टारमाइंड प्रोजेक्ट के जरिए अंतरिक्ष में अभी मौजूद कुल सैटेलाइट्स से 60% ज्यादा सैटेलाइट्स जाएंगे. 10 लाख सैटेलाइट्स भेजने का मकसद क्या है? आज दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ChatGPT से लेकर Grok Imagine तक या फिर कोई भी एआई से चलने वाली स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इन सभी को ऑपरेट करने के लिए जमीन पर विशालकाय 'डेटा सेंटर्स' यानी बड़े-बड़े कंप्यूटर सर्वर की जरूरत पड़ती है. पृथ्वी पर इतने बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स को चलाने में तीन बड़ी दिक्कतें आ रही हैं. पहली - इन्हें बहुत ज्यादा बिजली चाहिए.

- इन्हें बहुत ज्यादा बिजली चाहिए. दूसरी - मशीन्स को ठंडा रखने के लिए लाखों लीटर अच्छा पानी खर्च होता है.

- मशीन्स को ठंडा रखने के लिए लाखों लीटर अच्छा पानी खर्च होता है. तीसरी - जमीन की कमी के कारण स्थानीय लोग इनका लगातार विरोध कर रहे हैं. अंतरिक्ष में 10 लाख सैटेलाइट का फायदा क्या होगा? अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि एलन मस्क की कंपनी 10 लाख सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में क्यों भेजना चाहती है और उनका प्लान क्या है. इसके फायदे कुछ इस प्रकार हैं: 24 घंटे मुफ्त सौर ऊर्जा: SpaceX इन सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा (Low-Earth Orbit) में 500 से 2,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लेकर जाएगा. अंतरिक्ष में न तो बादल होते हैं और न ही मौसम खराब होता है, इसलिए ये सैटेलाइट्स सीधे सूरज की रोशनी से लगातार बिजली बनाएंगे और बिना रुके एआई डेटा प्रोसेस करेंगे. जमीन पर बचेगी बिजली और पानी: अंतरिक्ष में प्रोसेस होने के बाद यह डेटा SpaceX के Starlink सैटेलाइट्स के जरिए वापस पृथ्वी पर भेजा जाएगा. इससे जमीन पर बिजली ग्रिड और पानी के सोर्स पर दबाव कम होगा. एलन मस्क और FCC ने इस मंजूरी के बाद एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुशी जताते हुए लिखा, "बहुत-बहुत शुक्रिया. यह अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति साबित होगा". मस्क ने इस प्रोजेक्ट को एक 'सेंटिएंट सन' (सोचने-समझने वाला सूरज) जैसा विज़न बताया है. वहीं, FCC के चेयरमैन ब्रेंडन कार ने कहा कि यह कदम अमेरिका को 'सुपर इंटेलिजेंस' की दौड़ में दुनिया का लीडर बनाए रखेगा. अमेज़न और अन्य कंपनियों ने विरोध क्यों किया? स्पेसएक्स ने जब इस प्रोजेक्ट के लिए आवेजन किया था तो कई बड़ी कंपनियों और वैज्ञानिक संगठनों ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की. जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न भी 'Amazon Leo' नाम से खुद अपना सैटेलाइट नेटवर्क बना रही है. अमेज़न ने मार्च 2026 में FCC से स्पेसएक्स के इस मंजूरी को रद्द करने की मांग की थी. अमेज़न ने कहा था कि ये कोई असली प्लान नहीं बल्कि पब्लिसिटी स्टंट और बड़ी-बड़ी बातें हैं. अमेज़न का कहना था कि इतने सैटेलाइट भेजने के लिए 220 साल से ज्यादा यानी सदियों का समय लग जाएगा. कंपनी को डर है कि एक शायद कभी न पूरे होने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से, दूसरी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष में जगह और सिग्नल का तालमेल पाना बिगड़ जाएगा. हालांकि, एफसीसी चेयरमैन ने अमेज़न की याचिका खारिज करते हुए उल्टा उसे नसीहत दी कि वो दूसरों की चिंता छोड़कर अपने पिछड़ रहे सैटेलाइट लॉन्च पर ध्यान दे. अमेज़न के अलावा सैटेलाइट कंपनी Viasat ने भी इस प्रोजेक्ट का विरोध किया और कहा कि इससे रेडियो सिग्नल में रुकावट पैदा हो सकती है. इनके अलावा अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी (AAS) ने भी इसका कड़ा विरोध किया. अंतरिक्ष का कचरा और टकराव का खतरा कितना बढ़ेगा?