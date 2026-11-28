Explainer: 10 लाख सैटेलाइट्स और पृथ्वी पर 150 गुना ज्यादा प्रदूषण का खतरा: SpaceX के नए मिशन का पूरा सच
अमेरिकी संस्था FCC ने SpaceX को अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने के लिए 10 लाख सैटेलाइट्स भेजने की मंजूरी दी है.
Published : November 28, 2026 at 11:58 AM IST
हैदराबाद: हम लोग बचपन में गर्मी के मौसम में घंघोर काली रात में अपनी घर की छत या आंगन में सोते हुए आसमान के ओर देखते थे तो क्या दिखता है? हमें बहुत सारे चमकते हुए तारे दिखाई देते थे और हम उन्हें गिनने की कोशिश किया करते थे. अब कल्पना कीजिए कि आप या आपके बच्चे रात को छत पर टहल रहे हैं और ऊपर देखने आपको तारों से ज्यादा चमकती हुई मशीन्स नज़र आएं तो कैसा नज़ारा होगा और क्या सोचेंगे? यह कल्पना कुछ सालों के बाद हकीकत भी हो सकती है.
दरअसल, 25 नवंबर 2026 को अमेरिका की सरकारी संस्था फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) ने दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी SpaceX को अंतरिक्ष में एक मिलियन यानी दस लाख सैटेलाइट्स भेजने की मंजूरी दे दी है. स्पेसएक्स कंपनी की इस विशाल प्रोजेक्ट का नाम 'स्टारमाइंड' (Starmind) रखा गया है. इस प्रोजेक्ट में स्पेसएक्स कंपनी 10 लाख सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजकर वहां एक बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने चाह रही है.
अमेरिका की इतिहास में यह पहला मौका है, जब किसी कंपनी को अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने की परमिशन मिली है. इस मंजूरी की अहमियत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज के दौर में पृथ्वी के चारों ओर कुल मिलाकर लगभग 17,000 सक्रिय सैटेलाइट्स ही घूम रहे हैं. इन 17,000 में से भी 11,000 सैटेलाइट्स अकेले स्पेसएक्स की इंटरनेट नेटवर्क Starlink के ही हैं. इसका मतलब है कि मस्क के नए स्टारमाइंड प्रोजेक्ट के जरिए अंतरिक्ष में अभी मौजूद कुल सैटेलाइट्स से 60% ज्यादा सैटेलाइट्स जाएंगे.
10 लाख सैटेलाइट्स भेजने का मकसद क्या है?
आज दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ChatGPT से लेकर Grok Imagine तक या फिर कोई भी एआई से चलने वाली स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इन सभी को ऑपरेट करने के लिए जमीन पर विशालकाय 'डेटा सेंटर्स' यानी बड़े-बड़े कंप्यूटर सर्वर की जरूरत पड़ती है. पृथ्वी पर इतने बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स को चलाने में तीन बड़ी दिक्कतें आ रही हैं.
- पहली - इन्हें बहुत ज्यादा बिजली चाहिए.
- दूसरी - मशीन्स को ठंडा रखने के लिए लाखों लीटर अच्छा पानी खर्च होता है.
- तीसरी - जमीन की कमी के कारण स्थानीय लोग इनका लगातार विरोध कर रहे हैं.
अंतरिक्ष में 10 लाख सैटेलाइट का फायदा क्या होगा?
अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि एलन मस्क की कंपनी 10 लाख सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में क्यों भेजना चाहती है और उनका प्लान क्या है. इसके फायदे कुछ इस प्रकार हैं:
24 घंटे मुफ्त सौर ऊर्जा: SpaceX इन सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा (Low-Earth Orbit) में 500 से 2,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लेकर जाएगा. अंतरिक्ष में न तो बादल होते हैं और न ही मौसम खराब होता है, इसलिए ये सैटेलाइट्स सीधे सूरज की रोशनी से लगातार बिजली बनाएंगे और बिना रुके एआई डेटा प्रोसेस करेंगे.
जमीन पर बचेगी बिजली और पानी: अंतरिक्ष में प्रोसेस होने के बाद यह डेटा SpaceX के Starlink सैटेलाइट्स के जरिए वापस पृथ्वी पर भेजा जाएगा. इससे जमीन पर बिजली ग्रिड और पानी के सोर्स पर दबाव कम होगा.
एलन मस्क और FCC ने इस मंजूरी के बाद एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुशी जताते हुए लिखा, "बहुत-बहुत शुक्रिया. यह अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति साबित होगा". मस्क ने इस प्रोजेक्ट को एक 'सेंटिएंट सन' (सोचने-समझने वाला सूरज) जैसा विज़न बताया है. वहीं, FCC के चेयरमैन ब्रेंडन कार ने कहा कि यह कदम अमेरिका को 'सुपर इंटेलिजेंस' की दौड़ में दुनिया का लीडर बनाए रखेगा.
अमेज़न और अन्य कंपनियों ने विरोध क्यों किया?
स्पेसएक्स ने जब इस प्रोजेक्ट के लिए आवेजन किया था तो कई बड़ी कंपनियों और वैज्ञानिक संगठनों ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की. जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न भी 'Amazon Leo' नाम से खुद अपना सैटेलाइट नेटवर्क बना रही है. अमेज़न ने मार्च 2026 में FCC से स्पेसएक्स के इस मंजूरी को रद्द करने की मांग की थी. अमेज़न ने कहा था कि ये कोई असली प्लान नहीं बल्कि पब्लिसिटी स्टंट और बड़ी-बड़ी बातें हैं.
अमेज़न का कहना था कि इतने सैटेलाइट भेजने के लिए 220 साल से ज्यादा यानी सदियों का समय लग जाएगा. कंपनी को डर है कि एक शायद कभी न पूरे होने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से, दूसरी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष में जगह और सिग्नल का तालमेल पाना बिगड़ जाएगा.
हालांकि, एफसीसी चेयरमैन ने अमेज़न की याचिका खारिज करते हुए उल्टा उसे नसीहत दी कि वो दूसरों की चिंता छोड़कर अपने पिछड़ रहे सैटेलाइट लॉन्च पर ध्यान दे. अमेज़न के अलावा सैटेलाइट कंपनी Viasat ने भी इस प्रोजेक्ट का विरोध किया और कहा कि इससे रेडियो सिग्नल में रुकावट पैदा हो सकती है. इनके अलावा अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी (AAS) ने भी इसका कड़ा विरोध किया.
अंतरिक्ष का कचरा और टकराव का खतरा कितना बढ़ेगा?
अंतरिक्ष में पहले से ही काफी कचरा यानी स्पेस जंक बढ़ चुका है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि 1 फरवरी 2026 तक पृथ्वी की कक्षा में 1 मिलीमीटर से 10 सेंटीमीटर आकार के 23.1 करोड़ से ज्यादा कचरे के टुकड़े पहले से तैर रहे हैं.
अब जरा सोचिए कि इस भीड़भाड़ वाली जगह में 10 लाख नए सैटेलाइट्स और चले जाएंगे, जिनमें से हर एक की चौड़ाई करीब 75 मीटर (246 फीट) यानी लगभग एक बड़े हवाई जहाज जितनी होगी, तो वहां की स्थिति क्या और कैसी होगी.
ब्रिटेन की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ह्यू लुईस (Hugh Lewis) ने चेतावनी दी है कि अगर इन सैटेलाइट्स में सिर्फ 1% भी टेक्निकल खराबी आई, तो हर साल हजारों बेकार सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भटकते रहेंगे, जिससे आपसी टक्कर का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा.
इस खतरों के बारे में स्पेसएक्स ने एफसीसी को भरोसा दिलाया है कि वो पहले निचली कक्षा में इन सैटेलाइट्स की जांच करेंगे और हर सैटेलाइट में टक्कर से बचने वाले इंजन (Thrusters) लगे होंगे और काम पूरा होने पर उन्हें समुद्र के ऊपर वायुमंडल में लाकर पूरी तरह जला दिया जाएगा ताकि मलबे का ढेर न लगे.
पृथ्वी के पर्यावरण, ओजोन परत और रात के आसमान पर क्या असर पड़ेगा?
वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से भी ज्यादा और सबसे बड़ी चिंता हमारी पृथ्वी के मौसम और रात के आसमान को लेकर है. ये चिताएं कुछ इस प्रकार हैं:
1. प्रदूषण में 150 गुना तक बढ़ोतरी: रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) के रिसर्चर्स की एक नई स्टडी में कहा गया है कि दस लाख सैटेलाइट्स लॉन्च करने और उनके वापस वायुमंडल में जलने से होने वाला प्रदूषण मौजूदा स्तर से 70 से 150 गुना तक बढ़ सकता है. इससे निकलने वाले जहरीले पार्टिकल्स पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत (Ozone layer), जलवायु और हवा की क्वालिटी को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं. हालांकि, CC ने इन आपत्तियों को यह कहकर टाल दिया कि रॉकेट के धुएं और पर्यावरण की जांच करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.
2. तारों से ज्यादा चमकेंगे सैटेलाइट: वर्जीनिया टेक के प्रोफेसर शेन रॉस (Shane Ross) द्वारा बनाए गए कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चलता है कि ये सैटेलाइट्स रात के आसमान में किसी चमकदार लकीरों की तरह दिखाई देंगे, जिनकी संख्या असली तारों से भी ज्यादा हो सकती है.
3. अंतरिक्ष विज्ञान को नुकसान: प्रोफेसर लुईस के अनुसार, 10 लाख सैटेलाइट्स में से बहुत सारे सैटेलाइट्स पृथ्वी की ऐसी कक्षा में रहेंगे, जिनपर सूरज की रोशनी हमेशा पड़ेगी और अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का कहना है कि इनकी तेज चमक से दुनिया भर के बड़े टेलीस्कोप की पिक्चर्स को खराब कर देंगी और वैज्ञानिकों के लिए ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना मुश्किल हो जाएगा.
क्या 10 लाख सैटेलाइट भेजना वाकई मुमकिन है?
एक साथ इतने सारे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना असंभव है. अब तक स्पेसएक्स का एक रॉकेट एक बार में अधिकतम 143 सैटेलाइट ही अंतरिक्ष में लेकर जा पाया है. इस कारण दस लाख सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के सपने को पूरा करने के लिए कंपनी के विशाल Starship रॉकेट का पूरी तरह सफल होना बेहद जरूरी है. हालांकि, एफसीसी ने इसके लिए स्पेसएक्स को कुछ डेडलाइन्स दी हैं:
|साल (Deadline)
|लक्ष्य (कितने सैटेलाइट भेजने होंगे)
|नवंबर 2033
|कम से कम पहला सैटेलाइट कक्षा में भेजना अनिवार्य (हालांकि SpaceX 2027 में ही शुरुआत करना चाहता है)
|नवंबर 2035
|कुल लक्ष्य का 10% यानी 1 लाख सैटेलाइट तैनात करने होंगे
|नवंबर 2038
|कुल लक्ष्य का 50% यानी 5 लाख सैटेलाइट पूरे करने होंगे
|नवंबर 2040
|सभी 10 लाख सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने का काम पूरा करना होगा
हकीकत क्या कहती है?
पुराना रिकॉर्ड: पुराने रिकॉर्ड्स और ट्रेंड्स को देखते हुए सोचे तो स्पेस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां अक्सर भविष्य की गुंजाइश रखने के लिए जरूरत से ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की परमिशन मागंती हैं. उदाहरण के लिए स्पेसएक्स ने स्टारलिंक के लिए 42,000 सैटेलाइट्स की मंजूरी ली थी, लेकिन अब तक करीब 11,000 ही लॉन्च किए हैं. हालांकि, कंपनी पूरे 42,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगी या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है.
कंपनी का खुद का कबूलनामा: द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, खुद स्पेसएक्स ने शेयर मार्केट में उतरने से पहले अपने इन्वेस्टर्स को बताया था कि अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाना अभी एक अप्रमाणित तकनीक यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जो अभी तक प्रूव नहीं हुई है. यह कमाई के लिहाज से फायदेमंद होगा या नहीं, यह अभी तय नहीं है. इसके अलावा अमेरिकी सरकार की एक एजेंसी GAO ने भी चेतावनी दी है कि अंतरिक्ष में हवा न होने के कारण गर्म होने वाले कंप्यूटर चिप्स को ठंडा रखना इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चुनौती होगी.