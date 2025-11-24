ETV Bharat / technology

क्या हैं CAFE 3 नॉर्म्स, कार निर्माता और खरीदारों पर क्या होगा इसका असर

कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स के तीसरे साइकिल के लिए सरकार ने ड्राफ्ट जारी किया है. इन नियमों का क्या असर पड़ेगा, यहां जानें.

सांकेतिक तस्वीर
ETV Bharat Tech Team

November 24, 2025

4 Min Read
हैदराबाद: कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (CAFE-3) नॉर्म्स के तीसरे साइकिल के लिए सरकार ने ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें सभी पैसेंजर-व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए फ्यूल एफिशिएंसी और CO₂ एमिशन टारगेट को और सख्त करने की बात कही गई है. इस ड्राफ्ट के मुताबिक, कार बनाने वाली कंपनियों को अपनी बेची जाने वाली कारों की एवरेज फ्यूल कंजम्प्शन को धीरे-धीरे 2027 में 3.73 लीटर प्रति 100km से घटाकर 2032 तक 3.01 लीटर करना होगा.

हालांकि नए नियमों का मकसद ज़्यादा साफ़, ज़्यादा कुशल गाड़ियों को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिफिकेशन को तेज़ करना है, लेकिन कुछ छोटी पेट्रोल कारों के लिए राहत देने वाले एक विवादित नियम ने मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज़्यादा बांट दिया है. ये नियम आने वाले सालों में कीमतों, सुरक्षा, मॉडल स्ट्रैटेजी और इलेक्ट्रिफिकेशन की रफ़्तार पर असर डाल सकते हैं.

CAFE-3 में क्या प्रस्तावित
जानकारी के अनुसार, CAFE-3 के तहत मुख्य नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके तहत हर मैन्युफैक्चरर को सभी पैसेंजर गाड़ियों में पूरे फ्लीट में CO₂ का एवरेज पूरा करना होगा. अगला साइकिल इन टारगेट को और कड़ा करेगा, जिसमें क्लीनर इंजन, बेहतर एयरोडायनामिक्स, हाइब्रिडाइजेशन और मज़बूत इलेक्ट्रिफिकेशन ज़रूरी होगा.

ज़्यादातर ब्रांड्स के लिए, इसका मतलब है आइडल-स्टॉप, हल्के मटीरियल, एडवांस्ड वाल्व सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम जैसी टेक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा. इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कीमती 'सुपर क्रेडिट' बने हुए हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स को उनके कुल फ्लीट एवरेज को कम करने में मदद करते हैं.

सबसे बड़ा मुद्दा कुछ खास छोटी पेट्रोल कारों के लिए प्रस्तावित छूट है, इनमें 909kg से कम वज़न वाली, 1,200cc तक के इंजन वाली और ज़्यादा से ज़्यादा 4,000mm लंबी कारें शामिल हैं. ये कारें घोषित एमिशन में हर किलोमीटर पर 3g CO₂ की अतिरिक्त कमी का दावा कर सकती हैं, जिससे उन्हें कम्प्लायंस का आसान टारगेट मिल जाएगा.

इन नियमों को सपोर्ट करने वालों का कहना है कि इससे एंट्री-लेवल कारों की कीमतें कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है, जबकि जो इन नियमों का विरोध कर रहे हैं, वे इसे गलत बताते हैं और चेतावनी देते हैं कि इससे सेफ्टी और असल दुनिया में एफिशिएंसी में तरक्की धीमी हो सकती है.

निर्माता क्यों बंटे हुए हैं?
Maruti Suzuki और Toyota जैसी कार निर्माता कंपनियां इस छूट का स्वागत कर रही हैं, और उनका दावा है कि सख्त यूनिफॉर्म टारगेट से एंट्री-लेवल मॉडल्स की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ये वो कारें हैं जो आम लोगों के लिए मोबिलिटी को आसान बनाती हैं. उनके हिसाब से, एक जैसा नियम सभी के लिए छोटी कारों की कीमतें बढ़ा देगा और यह सेगमेंट और छोटा हो जाएगा.

वहीं दूसरी ओर, Tata Motors, Hyundai Motors और Mahindra का तर्क है कि एफिशिएंसी टारगेट एक जैसे होने चाहिए. उनका कहना है कि हल्की कारों के लिए नियमों में बदलाव करने से इंजीनियरिंग की प्राथमिकताएं बिगड़ती हैं और सुरक्षित स्ट्रक्चर और हायर-सेगमेंट प्रोडक्ट्स में भारी इन्वेस्ट करने वाले ब्रांड्स पर जुर्माना लगता है. इस असहमति की जड़ में खेल के मैदान की निष्पक्षता है.

CAFE-3 नियम कार खरीदारों पर प्रभाव
अगर एक जैसे CAFE-3 टारगेट लागू किए जाते हैं, तो उम्मीद है कि छोटी कारों की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि कंपनियां एफिशिएंसी टेक जोड़ेंगे. अगर छोटी कारों में ढील बनी रहती है, तो एंट्री-लेवल मॉडल ज़्यादा सस्ते रह सकते हैं, हालांकि शॉर्ट टर्म में उनमें कम अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं.

EVs और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी ज़्यादा आम हो जाएंगे, क्योंकि वे मैन्युफैक्चरर्स को फ्लीट एमिशन कम करने में मदद करते हैं, और उन सेगमेंट्स में इलेक्ट्रिफाइड ऑप्शन लाते हैं, जहां पहले इनकी कमी थी.

जहां तक ​​रनिंग कॉस्ट की बात है, कड़े नियम आम तौर पर असल दुनिया में एफिशिएंसी को बेहतर बनाते हैं, जिससे समय के साथ खरीदारों के पैसे बचते हैं, भले ही शुरुआती कीमतें बढ़ जाएं. रीसेल वैल्यू भी बदल सकती है, अगर पॉलिसी कम-CO₂ गाड़ियों को फेवर करती रहती है तो इलेक्ट्रिफाइड मॉडल के और मजबूत रहने की संभावना है.

