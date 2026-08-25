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2026 Bajaj Pulsar 125 और Pulsar 150 में क्या हैं बड़े अपडेट्स, जानें ये 5 खास फीचर्स

2026 Bajaj Pulsar 150 भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Instagram/@mypulsarofficial )

Bajaj Pulsar 150 में नया 149.5cc इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 13.8bhp की पावर और 13.7 Nm का टॉर्क देता है, जबकि Pulsar 125 में 124.58cc का इंजन मिलता है, जो 11.8bhp की पावर और 11 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. कंपनी का कहना है कि बेहतर पावर-टू-वेट रेश्यो की वजह से यह तेज़ी से 0-60 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है.

2026 Bajaj Pulsar 150 का इंजन (फोटो - Instagram/@mypulsarofficial)

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने अपने Pulsar ब्रांड के 25 साल पूरे होने के मौके पर नई जेनरेशन Bajaj Pulsar 125 और Puslar 150 को भारत में लॉन्च किया है. इन मोटरसाइकिलों में Pulsar की जानी-पहचानी खूबियों को बरकरार रखा गया है, जबकि साथ ही इनमें मैकेनिकल और टेक्नोलॉजी से जुड़े बड़े अपग्रेड भी किए गए हैं. यहां हम आपको इन बाइक्स में मिलने वाले पांच मुख्य हाइलाइ्टस के बारे में बता रहे हैं.

2. नई चेसिस और मोनोशॉक

2026 Bajaj Pulsar 150 की चेसिस (फोटो - Instagram/@mypulsarofficial)

इन दोनों मोटरसाइकिलों में नया डायमंड-टाइप फ़्रेम इस्तेमाल किया गया है, जिसे स्टिफ़नेस, हैंडलिंग और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसके पिछले सस्पेंशन में अब नाइट्रोजन गैस-चार्ज्ड मोनोशॉक का इस्तेमाल किया गया है, जिसने पुरानी बाइक्स के ट्विन-शॉक सेटअप की जगह लगाया गया है.

3. Google Maps के साथ 5-इंच का TFT स्क्रीन

2026 Bajaj Pulsar 150 में मिला Google Maps (फोटो - Instagram/@mypulsarofficial)

इन दोनों मोटरसाइकिलों के हायर वेरिएंट्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और Google Maps मिररिंग के साथ नया 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल इस्तेमाल किया गया है. राइडर्स डिस्प्ले पर कॉल और मैसेज अलर्ट व म्यूज़िक कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके साथ ही, गाड़ी से जुड़े ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी स्टोर कर सकते हैं.

4. राइड मोड्स और क्रॉल टेक

2026 Bajaj Pulsar 150 के राइडिंग मोड्स (फोटो - Instagram/@mypulsarofficial)

नई Bajaj Pulsar रेंज में तीन राइड मोड — Road, Rain और Sport मोड्स — दिए गए हैं. कंपनी का दावा है कि यह इस सेगमेंट का पहला फ़ीचर है. क्रॉल टेक को भी ट्रैफ़िक में कम स्पीड पर गाड़ी चलाने को आसान और ज़्यादा कंट्रोल में रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

5. ज्यादा प्रीमियम उपकरण

2026 Bajaj Pulsar 150 का क्रॉल टेक (फोटो - Instagram/@mypulsarofficial)

इन मोटरसाइकिलों में नए डिज़ाइन वाला LED 'वुल्फ-आई' हेडलैंप इस्तेमाल किया गया है, जबकि टॉप वेरिएंट्स में फ्यूल की बचत बेहतर करने के लिए ISG-बेस्ड ऑटोमैटिक स्टार्ट-स्टॉप टेक्नोलॉजी दी गई है. इन नए मॉडल्स में USB टाइप-C चार्जिंग का फीचर भी दिया गया है.

कीमत की बात करें तो नई Bajaj Pulsar 150 की शुरुआती कीमत 1,15,233 रुपये (एक्स-शोरूम) है, जबकि 2026 Pulsar 125 की शुरुआती कीमत 92,900 रुपये (एक्स-शोरूम) है. कंपनी जल्द ही इन बाइक्स की डिलीवरी शुरू करेगी.