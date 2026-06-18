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वैज्ञानिकों ने किया बड़ा कमाल, हवा से पानी बनाने वाला जैकेट किया डेवलप

रिसर्च टीम के एक अलग डिवाइस ने रेगिस्तान में भी रोजाना 1.3 लीटर साफ पानी इकट्ठा करने का रिकॉर्ड बनाया है. ( The University of Texas at Austin )

हैदराबाद: टेक्सास यूनिवर्सिटी में मौजूद ऑस्टिन कैंपस के इंजीनियर्स ने एक ऐसी जैकेट तैयार की है, जो हवा से सीधे पीने लायक पानी निकाल सकती है. यह टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है, जो ऐसी जगहों पर लंबा वक्त बिताते हैं, जहां साफ पानी मिलना आसान नहीं होता, जैसे हाइकिंग और कैंपिंग करने वाले लोग, रनर्स, खेतों में काम करने वाले मजदूर, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम और सीमा पर तैनात सैनिक.

यह रिसर्च जर्नल साइंस एडवांसेज में पब्लिश हुई है और इसकी अगुवाई करने वालों में कॉकरेल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के वॉकर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टेक्सास मैटेरियल्स इंस्टीट्यूट के चेयर प्रोफेसर गुइहुआ यू शामिल हैं.

यह जैकेट कैसे काम करता है?

प्रोफेसर गुइहुआ यू का कहना है कि अब तक हवा से पानी हासिल करने वाली टेक्नोलॉजी को आमतौर पर किसी स्टेशनरी डिवाइस जैसे बॉक्स, पैनल या बड़े सॉर्बेंट बेड के रूप में ही सोचा जाता रहा है. उनकी टीम ने इस सोच को पूरी तरह बदलते हुए यह तय किया कि अगर फैब्रिक खुद ही हवा से पानी सोख सके, तो इससे पर्सनल और पोर्टेबल वॉटर एक्सेस का एक नया रास्ता खुल सकता है.

इस जैकेट में इस्तेमाल किया गया टेक्सटाइल हवा से नमी इकट्ठा करता है और उसे डिटैचेबल हार्वेस्टिंग यूनिट्स की तरफ भेजता है. ये यूनिट्स एक फोल्डेबल कलेक्टर पीस में फिट होती है, जिन्हें गर्म करने पर नमी पानी में बदल जाती है. इसकी टेस्टिंग के दौरान यह जैकेट हर दिन 400 से 900 मिलीलीटर के बीच पानी तैयार करने में सफल रही, जो लगभग 14 से 30 औंस के बराबर है. यह आंकड़ा माहौल की ह्यूमिडिटी के हिसाब से ऊपर-नीचे होता रहता है. पारंपरिक वॉटर-हार्वेस्टिंग मैटेरियल्स की तुलना में यह टेक्सटाइल बड़े स्तर पर तीन से दस गुना बेहतर परफॉर्मेंस दिखाता है.

रिसर्च टीम के सदस्य और कॉकरेल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के मैकेटा डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के चेयर प्रोफेसर कीथ जॉनस्टन के मुताबिक, इस रिसर्च की सबसे बड़ी खासियत यह नहीं है कि उन्होंने पानी सोखने वाला कोई और मैटेरियल बना दिया, बल्कि उन्होंने यह तय किया कि हवा में मौजूद वेपर यानी भांप किस तरह तेजी से फाइबर की सतह पर लिक्विड बने और फिर टेक्सटाइल के भीतर पहुंचे.

उनका कहना है कि यही ट्रांसपोर्ट डिज़ाइन इस मैटेरियल को सिर्फ लैब टेस्ट तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे एक पहनने लायक सिस्टम के तौर पर भी कामयाब बनाता है. रिसर्चर्स अब इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि बैकपैक्स, टेंट्स, इमरजेंसी शेल्टर्स और अन्य आउटडोर गियर में भी इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं. इससे डेली-लाइफ में काम आने वाली चीजें भी हवा से पानी जुटाने में मदद कर सकें.

आगे चलकर इसे आउटडोर एक्टिविटीज़, रिमोट फील्ड ऑपरेशंस, डिजास्टर रेस्पॉन्स और सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सूखे इलाकों में पानी की कमी दूर करने के लिए भी टेस्ट किया जाएगा. यूनिवर्सिटी की रिसर्च कमर्शियलाइजेशन यूनिट डिस्कवरी टू इम्पैक्ट ने इस टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट एप्लिकेशन भी फाइल कर दी है.