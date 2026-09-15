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Waymo लास वेगास में आम लोगों के लिए शुरू की रोबोटैक्सी सर्विस, अपने-आप चलेगी गाड़ी

Waymo ने लास वेगास में पहली बार आम लोगों को अपनी बिना ड्राइवर वाली टैक्सी सेवा उपलब्ध करा दी है.

The company plans to gradually increase its fleet of cars and establish a presence across the entire area.
कंपनी धीरे-धीरे अपनी कारों की संख्या बढ़ाकर पूरे इलाके में पहुंच बनाने की योजना बना रही है. (Image Credit: Waymo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: अल्फाबेट की कंपनी Waymo ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया है. अब लास वेगास में आम लोग भी इसकी बिना ड्राइवर वाली टैक्सी यानी रोबोटैक्सी में सवारी कर सकते हैं. यह नेवादा राज्य में कंपनी का पहला कदम है.

हालांकि, Waymo पहले से ही कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा और एरिजोना में रोबोटैक्सी की सर्विस दे रही है. हाल ही में उसने डेनवर, सैन डिएगो और टैम्पा में भी अपनी सर्विस लेकर जाने की बात कही थी. लास वेगास अब उसका 15वां बड़ा मार्केट बन गया है.

कितनी करें और कहां चलेगी सर्विस

शुरुआत में कंपनी कुछ दर्जन कारों को ही चलाएगी और फिर धीरे-धीरे कारों की संख्या को सैकड़ों तक पहुंचाने का प्लान है. नेवादा सरकार ने एक साल में 1,000 तक कारों को चलाने की अनुमति दे दी है.

इस सर्विस का इलाका करीब 24 स्क्वायर मील का है. इसमें लास वेगास स्ट्रिप का बड़ा हिस्सा, बौल्डर जंक्शन से लेकर सहारा एवेन्यू तक का रास्ता शामिल है. इसमें स्प्रिंग वैली और विनचेस्टर के आसपास के इलाके भी कवर होते हैं. इसके अलावा लोगों को एलिगेंट स्टेडियम और द वेनेतियन जैसे बड़ी जगहों तक जाने के लिए रोबोटैक्सी की सवारी मिल सकती है.

कौन सी कार और कितनी सुरक्षित

यह सर्विस वायमो की छठी जनरेशन वाली सिस्टम पर चलती है. कार का नाम Ojai है. यह Zeekr कंपनी के प्लेटफॉर्म पर बनी है, पूरी तरह इलेक्ट्रिक है और अंदर का स्पेस भी पहले की कारों से ज्यादा है.

कंपनी का दावा है कि उसकी सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम इंसानी ड्राइवर की तुलना में 94% कम गंभीर एक्सीडेंट करती है. लास वेगास की सड़कों पर महीनों तक टेस्टिंग के बाद ही आम लोगों को सर्विस दी जा रही है.

कंप्टीशन और फ्यूचर प्लान

अभी तक लास वेगास में सिर्फ अमेज़न की कंपनी Zoox आम लोगों को पेड राइड दे रही थी. उसने पिछले महीने से पैसे लेकर सवारी शुरू की थी. Waymo के आने से शहर में अब दो बड़ी कंपनियां आमने-सामने हो गई हैं. इनके अलावा एलन मस्क की कंपनी Tesla और Uber भी इस शहर में सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रही है.

फरवरी में वायमो ने 16 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट जमा किया था. उस वक्त कंपनी की वैल्यूएशन करीब 126 अरब डॉलर बताई गई थी. इस पैसे से कंपनी ने अपनी सर्विस को और भी तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है. लास वेगास में एक लाख से ज्यादा लोगों ने पहले से रुचि दिखाई है. कंपनी उन्हें धीरे-धीरे आमंत्रित करेगी. कुछ हफ्तों या महीनों में सर्विस सभी के लिए खोल दी जाएगी.

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