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Waymo लास वेगास में आम लोगों के लिए शुरू की रोबोटैक्सी सर्विस, अपने-आप चलेगी गाड़ी

कंपनी धीरे-धीरे अपनी कारों की संख्या बढ़ाकर पूरे इलाके में पहुंच बनाने की योजना बना रही है. ( Image Credit: Waymo )

हैदराबाद: अल्फाबेट की कंपनी Waymo ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया है. अब लास वेगास में आम लोग भी इसकी बिना ड्राइवर वाली टैक्सी यानी रोबोटैक्सी में सवारी कर सकते हैं. यह नेवादा राज्य में कंपनी का पहला कदम है. हालांकि, Waymo पहले से ही कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा और एरिजोना में रोबोटैक्सी की सर्विस दे रही है. हाल ही में उसने डेनवर, सैन डिएगो और टैम्पा में भी अपनी सर्विस लेकर जाने की बात कही थी. लास वेगास अब उसका 15वां बड़ा मार्केट बन गया है. कितनी करें और कहां चलेगी सर्विस शुरुआत में कंपनी कुछ दर्जन कारों को ही चलाएगी और फिर धीरे-धीरे कारों की संख्या को सैकड़ों तक पहुंचाने का प्लान है. नेवादा सरकार ने एक साल में 1,000 तक कारों को चलाने की अनुमति दे दी है. इस सर्विस का इलाका करीब 24 स्क्वायर मील का है. इसमें लास वेगास स्ट्रिप का बड़ा हिस्सा, बौल्डर जंक्शन से लेकर सहारा एवेन्यू तक का रास्ता शामिल है. इसमें स्प्रिंग वैली और विनचेस्टर के आसपास के इलाके भी कवर होते हैं. इसके अलावा लोगों को एलिगेंट स्टेडियम और द वेनेतियन जैसे बड़ी जगहों तक जाने के लिए रोबोटैक्सी की सवारी मिल सकती है.