Apple iPhone Fold (iPhone Ultra): 2026 में आ सकता है एप्पल का सबसे प्रीमियम और महंगा आईफोन!
उम्मीद है कि एप्पल 2026 में iPhone 18 सीरीज़ के साथ अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च करेगा और इसमें कुल चार कैमरे हो सकते हैं.
Published : December 25, 2025 at 1:54 PM IST
हैदराबाद: एप्पल काफी समय से अपने पहले फोल्डेबल आईफोन पर काम कर रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एप्पल का पहला फोल्डेबल फोन 2026 में लॉन्च हो सकता है, जिसे iPhone Fold या iPhone Ultra कहा जा सकता है. पिछले कई सालों से इंडस्ट्री में यह चर्चा चल रही है कि Apple भी Samsung Galaxy Z Fold और Google Pixel Fold जैसे बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन की तैयारी कर रहा है.
अब Jon Prosser (Front Page Tech) ने इस अपकमिंग iPhone Fold के CAD रेंडर्स शेयर किए हैं। Prosser वही टिप्स्टर हैं, जिनकी Apple से जुड़ी कई लीक पहले भी सही साबित हो चुकी हैं. इन रेंडर्स से फोन के डिजाइन और फीचर्स की काफी अहम जानकारी सामने आई है.
iPhone Fold की संभावित स्पेसिफिकेशन्स
डिज़ाइन की बात करें तो iPhone Fold में गोल किनारे देखने को मिलते हैं, जो Apple के मौजूदा डिजाइन लैंग्वेज से मेल खाते हैं। फोन का बाहरी डिस्प्ले 5.5 इंच का हो सकता है, जबकि अंदर की फोल्डेबल स्क्रीन 7.8 इंच की बताई जा रही है. यह साइज लगभग iPad mini के बराबर है, यानी फोल्ड खोलते ही आपको टैबलेट जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा.
सबसे खास बात यह है कि एप्पल ने इस फोल्डेबल फोन में क्रीज़ (फोल्ड की लाइन) को लगभग खत्म कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने इसके लिए खास मेटल प्लेट, लिक्विड मेटल हिंज और इन-सेल टच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. यही वजह है कि iPhone Fold का अनफोल्डेड डिस्प्ले काफी स्मूद और साफ नजर आएगा.
कैमरा डिजाइन की बात करें तो फोन के पीछे हॉरिजॉन्टल कैमरा बार मिलेगा, जिसमें दो कैमरा सेंसर होंगे। यह डिजाइन काफी हद तक Google Pixel सीरीज जैसा लगता है. फ्रंट कैमरे के लिए इनर और आउटर डिस्प्ले दोनों में पंच-होल कैमरा दिया जा सकता है। Face ID की जगह इस बार Apple Touch ID को वापस ला सकता है, जो पावर बटन में दिया जाएगा.
परफॉर्मेंस के लिए iPhone Fold में 2nm टेक्नोलॉजी पर बना A20 Pro चिपसेट और Apple का इन-हाउस C2 मॉडेम मिलने की उम्मीद है। कैमरा सेंसर संभव है कि iPhone 18 Pro से लिए जाएं. कीमत की बात करें तो यह Apple का अब तक का सबसे महंगा iPhone हो सकता है। अमेरिका में इसकी कीमत 2000 से 2500 डॉलर के बीच हो सकती है। वहीं भारत में इसकी संभावित कीमत 1.80 लाख से 2.25 लाख रुपये के बीच बताई जा रही है.