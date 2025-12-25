ETV Bharat / technology

Apple iPhone Fold (iPhone Ultra): 2026 में आ सकता है एप्पल का सबसे प्रीमियम और महंगा आईफोन!

iPhone फोल्ड CAD रेंडर का एक कोलाज ( फोटो क्रेडिट: YouTube/ Front Page Tech )

हैदराबाद: एप्पल काफी समय से अपने पहले फोल्डेबल आईफोन पर काम कर रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एप्पल का पहला फोल्डेबल फोन 2026 में लॉन्च हो सकता है, जिसे iPhone Fold या iPhone Ultra कहा जा सकता है. पिछले कई सालों से इंडस्ट्री में यह चर्चा चल रही है कि Apple भी Samsung Galaxy Z Fold और Google Pixel Fold जैसे बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन की तैयारी कर रहा है. अब Jon Prosser (Front Page Tech) ने इस अपकमिंग iPhone Fold के CAD रेंडर्स शेयर किए हैं। Prosser वही टिप्स्टर हैं, जिनकी Apple से जुड़ी कई लीक पहले भी सही साबित हो चुकी हैं. इन रेंडर्स से फोन के डिजाइन और फीचर्स की काफी अहम जानकारी सामने आई है. iPhone Fold की संभावित स्पेसिफिकेशन्स डिज़ाइन की बात करें तो iPhone Fold में गोल किनारे देखने को मिलते हैं, जो Apple के मौजूदा डिजाइन लैंग्वेज से मेल खाते हैं। फोन का बाहरी डिस्प्ले 5.5 इंच का हो सकता है, जबकि अंदर की फोल्डेबल स्क्रीन 7.8 इंच की बताई जा रही है. यह साइज लगभग iPad mini के बराबर है, यानी फोल्ड खोलते ही आपको टैबलेट जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा.