खरीदना चाहते हैं नई Mercedes-Benz GLC EV, यहां जानें इसके 5 खास फीचर्स के बारे में
Mercedes-Benz ने भारत में अपनी नई GLC EV को लॉन्च किया है. यहां हम इसके बारे में कुछ खास बातें बता रहे हैं.
Published : November 5, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी लेटेस्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी, Mercedes-Benz GLC EV को लॉन्च किया है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को 78.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. Mercedes-Benz GLC EV जर्मन लग्जरी कार कंपनी का सबसे तेज वैश्विक मॉडल है, जो छह महीने से भी कम समय में भारत पहुंच गया है.
नई GLC EV को भारत में स्थानीय स्तर पर पुणे में कंपनी के चाकन प्लांट में असेंबल की जाएगी. कंपनी का कहना है कि इसकी डिलीवरी दिवाली पर शुरू की जाएगी. कार कंपनी ने दावा किया है कि उसने पहले ही EV के लिए 1,000 से अधिक बुकिंग हासिल कर ली है और मार्च 2027 तक इसके सारे यूनिट्स बिक चुके हैं. अगर आप भी इस कार को खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां हम बता रहे हैं कि इस कार के बारे में ध्यान देने वाली बातें कौन सी हैं.
Mercedes-Benz GLC EV की कीमत और वेरिएंट्स
कंपनी ने नई GLC EV को एक ही वेरिएंट 400 4MATIC में पेश किया है. इस कार की कीमत 78.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह इलेक्ट्रिक एसयूवी अत्यधिक लोकप्रिय Mercedes-Benz GLC एसयूवी का एक ऑल-इलेक्ट्रिक उत्तराधिकारी है, जिसे भारत में कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल में से एक माना जाता है. कार कंपनी ने दावा किया है कि इस एसयूवी ने 1,000 से ज्यादा बुकिंग हासिल कर ली है और मार्च 2027 तक इसकी बिक्री हो चुकी है.
कंपनी के MB.EA-M के प्लेटफॉर्म पर बनी Mercedes-Benz GLC EV
नई Mercedes-Benz GLC EV कंपनी OEM की पहली एसयूवी है, जिसे इसके MB.EA-M आर्किटेक्चर पर बनाया गया है. MB.EA-M का मतलब Mercedes-Benz इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर मिड-साइज़ है. यह कंपनी का समर्पित, अगली जनरेशन का इलेक्ट्रिक वाहन प्लेटफॉर्म है, जिसे विशेष रूप से मध्यम आकार की इलेक्ट्रिक कारों के लिए बनाया गया है.
Mercedes-Benz GLC EV का पावरट्रेन और स्पेसिफिकेशन
कार में मिलने वाले पावरट्रेन पर नजर डालें, तो Mercedes-Benz GLC EV को सिंगल पावरट्रेन विकल्प में मिलता है. नई GLC EV को पावर देने के लिए एक 94 kWh के बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे डुअल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप के साथ जोड़ा गया है.
यह पैक एसयूवी को ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) कार्यक्षमता के साथ सक्षम बनाता है. यह इलेक्ट्रिक पावरट्रेन 490 बीएचपी की अधिकतम पावर और 800 एनएम का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. कंपनी का दावा है कि यह कार 4.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकती है.
Mercedes-Benz GLC EV के टेक फीचर्स
नई GLC EV में कई तरह के फीचर्स मिलते हैं. फीचर्स की इस लिस्ट में एक बड़ा 39.1-इंच MBUX हाइपरस्क्रीन, डॉल्बी एटमॉस के साथ बर्मेस्टर ऑडियो सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक ग्लास रूफ, वेंटिलेशन और सामने बैठे लोगों के लिए मसाज फ़ंक्शन वाली सीट्स, फुल-एलईडी लाइट पैकेज, पावर-फोल्डिंग दूसरी पंक्ति, वायरलेस चार्जिंग पैड, लेवल 2 ADAS सुइट, ऑटो-पार्क फ़ंक्शन जैसे फीचर्स मिलते हैं.
Mercedes-Benz GLC EV का डिजाइन
नई GLC EV में एक इलेक्ट्रिक AMG ग्रिल, 20-इंच एएमजी-स्पेक व्हील, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल, एल्यूमीनियम रनिंग बोर्ड, कनेक्टेड स्प्लिट टेललाइट्स जैसी हाइलाइट्स मिलते हैं.
इस कार में 128-लीटर फ्रंक के साथ 570-लीटर बूट स्पेस मिलता है. इसके साथ ही, कार की लंबाई 4,850 मिमी और व्हीलबेस 2,970 मिमी रखा गया है. यह GLC EV को अपने सेगमेंट और कैटेगरी में सबसे बड़ी कारों में से एक बनाता है.