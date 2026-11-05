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खरीदना चाहते हैं नई Mercedes-Benz GLC EV, यहां जानें इसके 5 खास फीचर्स के बारे में

नई Mercedes-Benz GLC EV का रियर प्रोफाइल ( फोटो - Mercedes-Benz )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी लेटेस्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी, Mercedes-Benz GLC EV को लॉन्च किया है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को 78.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. Mercedes-Benz GLC EV जर्मन लग्जरी कार कंपनी का सबसे तेज वैश्विक मॉडल है, जो छह महीने से भी कम समय में भारत पहुंच गया है.

नई GLC EV को भारत में स्थानीय स्तर पर पुणे में कंपनी के चाकन प्लांट में असेंबल की जाएगी. कंपनी का कहना है कि इसकी डिलीवरी दिवाली पर शुरू की जाएगी. कार कंपनी ने दावा किया है कि उसने पहले ही EV के लिए 1,000 से अधिक बुकिंग हासिल कर ली है और मार्च 2027 तक इसके सारे यूनिट्स बिक चुके हैं. अगर आप भी इस कार को खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां हम बता रहे हैं कि इस कार के बारे में ध्यान देने वाली बातें कौन सी हैं.

नई Mercedes-Benz GLC EV का फ्रंट-साइड प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz) Mercedes-Benz GLC EV की कीमत और वेरिएंट्स

कंपनी ने नई GLC EV को एक ही वेरिएंट 400 4MATIC में पेश किया है. इस कार की कीमत 78.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह इलेक्ट्रिक एसयूवी अत्यधिक लोकप्रिय Mercedes-Benz GLC एसयूवी का एक ऑल-इलेक्ट्रिक उत्तराधिकारी है, जिसे भारत में कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल में से एक माना जाता है. कार कंपनी ने दावा किया है कि इस एसयूवी ने 1,000 से ज्यादा बुकिंग हासिल कर ली है और मार्च 2027 तक इसकी बिक्री हो चुकी है. कंपनी के MB.EA-M के प्लेटफॉर्म पर बनी Mercedes-Benz GLC EV

नई Mercedes-Benz GLC EV कंपनी OEM की पहली एसयूवी है, जिसे इसके MB.EA-M आर्किटेक्चर पर बनाया गया है. MB.EA-M का मतलब Mercedes-Benz इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर मिड-साइज़ है. यह कंपनी का समर्पित, अगली जनरेशन का इलेक्ट्रिक वाहन प्लेटफॉर्म है, जिसे विशेष रूप से मध्यम आकार की इलेक्ट्रिक कारों के लिए बनाया गया है. नई Mercedes-Benz GLC EV का इंटीरियर (फोटो - Mercedes-Benz) Mercedes-Benz GLC EV का पावरट्रेन और स्पेसिफिकेशन

कार में मिलने वाले पावरट्रेन पर नजर डालें, तो Mercedes-Benz GLC EV को सिंगल पावरट्रेन विकल्प में मिलता है. नई GLC EV को पावर देने के लिए एक 94 kWh के बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे डुअल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप के साथ जोड़ा गया है.