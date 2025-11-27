ETV Bharat / technology

अगर खरीदना चाहते हैं नई 2025 Mahindra BE 6 Formula E एडिशन, तो जानें कौन सा वेरिएंट रहेगा सही

Mahindra ने अपनी Mahindra BE 6 का नया Formula E एडिशन लॉन्च किया है. यहां हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.

2025 Mahindra BE 6 Formula E Edition
2025 Mahindra BE 6 Formula E Edition (फोटो - Mahindra & Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 27, 2025 at 5:16 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने अपनी Mahindra BE 6 के लिमिडेट Batman एडिशन को इसी साल भारत में उतारा था, जिसके बाद अब कंपनी ने इलेक्ट्रिक एसयूवी का एक नया Formula E एडिशन लॉन्च किया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 23.69 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा है.

इस कार को कुल दो वेरिएंट - FE2 और FE3 - में पेश किया गया है. दोनों एक अलग बाहरी डिजाइन के साथ नए एलईडी हेडलाइट्स और बॉडी क्लैडिंग के साथ आते हैं, और दोनों तुलनीय Mahindra BE 6 के पैक टू वेरिएंट की तुलना में कुछ अधिक फीचर्स भी प्रदान करते हैं. यहां इसके दोनों वेरिएंट्स के फीचर्स के बारे में बता रहे हैं.

2025 Mahindra BE 6 Formula E एडिशन के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स

Mahindra BE 6 Formula E एडिशन FE2 वेरिएंट के फीचर्स

  • पैनोरामिक ग्लास रूफ
  • सामने की ओर इलुमिनेटेड BE लोगो
  • सर्कुलर प्रोजेक्टर ऑटोमेटिक एलईडी हेडलाइट्स
  • एलईडी टेललाइट्स
  • स्पोर्टी सिल्वर सिल क्लैडिंग
  • स्पोर्टी बॉडी डेकल्स
  • ऑरेंज ब्रेक कैलिपर्स
  • व्हाइट टो हुक
  • 19-इंच के अलॉय व्हील
  • रूफ पर लगा स्पॉइलर
  • टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टेबल के साथ लेदरेट-रेप्ड स्टीयरिंग व्हील
  • सेंटर कंसोल में FIA X Formula E वर्जन पट्टी
  • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप
  • सीट बेल्ट पर FIA ब्रांडिंग
  • पार्सल ट्रे
  • डुअल 12.3 इंच डिस्प्ले (इंस्ट्रूमेंटेशन और इंफोटेनमेंट के लिए)
  • स्क्रीन पर फ़ॉर्मूला-ई से प्रेरित स्टार्टअप एनीमेशन
  • वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले
  • 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम
  • सामने बैठे यात्रियों के लिए वायरलेस फ़ोन चार्जिंग
  • आगे और पीछे के यात्रियों के लिए 65W टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट
  • रियर वेंट्स के साथ डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल
  • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
  • रेन-सेंसिंग वाइपर
  • सेंटर कंसोल में कूल्ड स्टोरेज कम्पार्टमेंट
  • 'बूस्ट' मोड के साथ मल्टीपल ड्राइविंग मोड
  • क्रूज कंट्रोल
  • ऑटो-फोल्डिंग एक्सटीरियर रियरव्यू मिरर (ओआरवीएम)
  • रियर डिफॉगर
  • ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा
  • 6-एयरबैग
  • सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक
  • ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन
  • इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
  • फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर
  • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

Mahindra BE 6 Formula E एडिशन FE 3 वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 24.49 लाख रुपये)
FE2 वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स

  • एडाप्टिव सस्पेंशन सिस्टम
  • 20-इंच के अलॉय व्हील
  • पडल लैंप

अब, जैसा कि आपको पता चल गया है कि Mahindra BE 6 Formula E एडिशन का FE2 ट्रिम ही फीचर्स से लोडेड है, लेकिन इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) नहीं मिलता है, जिसे नियमित ई-एसयूवी के Pack Two ट्रिम के साथ पेश किया जाता है, और इसकी कीमत 23.50 लाख रुपये है.

हालांकि, BE 6 के Pack Two वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर और ऑटो-फोल्डिंग OEVM जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं, जो सभी Formula E एडिशन के साथ पेश किए जाए हैं.

