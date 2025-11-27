ETV Bharat / technology

अगर खरीदना चाहते हैं नई 2025 Mahindra BE 6 Formula E एडिशन, तो जानें कौन सा वेरिएंट रहेगा सही

2025 Mahindra BE 6 Formula E Edition ( फोटो - Mahindra & Mahindra )

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने अपनी Mahindra BE 6 के लिमिडेट Batman एडिशन को इसी साल भारत में उतारा था, जिसके बाद अब कंपनी ने इलेक्ट्रिक एसयूवी का एक नया Formula E एडिशन लॉन्च किया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 23.69 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा है. इस कार को कुल दो वेरिएंट - FE2 और FE3 - में पेश किया गया है. दोनों एक अलग बाहरी डिजाइन के साथ नए एलईडी हेडलाइट्स और बॉडी क्लैडिंग के साथ आते हैं, और दोनों तुलनीय Mahindra BE 6 के पैक टू वेरिएंट की तुलना में कुछ अधिक फीचर्स भी प्रदान करते हैं. यहां इसके दोनों वेरिएंट्स के फीचर्स के बारे में बता रहे हैं. 2025 Mahindra BE 6 Formula E एडिशन के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स Mahindra BE 6 Formula E एडिशन FE2 वेरिएंट के फीचर्स