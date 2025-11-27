अगर खरीदना चाहते हैं नई 2025 Mahindra BE 6 Formula E एडिशन, तो जानें कौन सा वेरिएंट रहेगा सही
Mahindra ने अपनी Mahindra BE 6 का नया Formula E एडिशन लॉन्च किया है. यहां हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.
Published : November 27, 2025 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने अपनी Mahindra BE 6 के लिमिडेट Batman एडिशन को इसी साल भारत में उतारा था, जिसके बाद अब कंपनी ने इलेक्ट्रिक एसयूवी का एक नया Formula E एडिशन लॉन्च किया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 23.69 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा है.
इस कार को कुल दो वेरिएंट - FE2 और FE3 - में पेश किया गया है. दोनों एक अलग बाहरी डिजाइन के साथ नए एलईडी हेडलाइट्स और बॉडी क्लैडिंग के साथ आते हैं, और दोनों तुलनीय Mahindra BE 6 के पैक टू वेरिएंट की तुलना में कुछ अधिक फीचर्स भी प्रदान करते हैं. यहां इसके दोनों वेरिएंट्स के फीचर्स के बारे में बता रहे हैं.
2025 Mahindra BE 6 Formula E एडिशन के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स
Mahindra BE 6 Formula E एडिशन FE2 वेरिएंट के फीचर्स
- पैनोरामिक ग्लास रूफ
- सामने की ओर इलुमिनेटेड BE लोगो
- सर्कुलर प्रोजेक्टर ऑटोमेटिक एलईडी हेडलाइट्स
- एलईडी टेललाइट्स
- स्पोर्टी सिल्वर सिल क्लैडिंग
- स्पोर्टी बॉडी डेकल्स
- ऑरेंज ब्रेक कैलिपर्स
- व्हाइट टो हुक
- 19-इंच के अलॉय व्हील
- रूफ पर लगा स्पॉइलर
- टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टेबल के साथ लेदरेट-रेप्ड स्टीयरिंग व्हील
- सेंटर कंसोल में FIA X Formula E वर्जन पट्टी
- पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप
- सीट बेल्ट पर FIA ब्रांडिंग
- पार्सल ट्रे
- डुअल 12.3 इंच डिस्प्ले (इंस्ट्रूमेंटेशन और इंफोटेनमेंट के लिए)
- स्क्रीन पर फ़ॉर्मूला-ई से प्रेरित स्टार्टअप एनीमेशन
- वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले
- 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम
- सामने बैठे यात्रियों के लिए वायरलेस फ़ोन चार्जिंग
- आगे और पीछे के यात्रियों के लिए 65W टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट
- रियर वेंट्स के साथ डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल
- ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
- रेन-सेंसिंग वाइपर
- सेंटर कंसोल में कूल्ड स्टोरेज कम्पार्टमेंट
- 'बूस्ट' मोड के साथ मल्टीपल ड्राइविंग मोड
- क्रूज कंट्रोल
- ऑटो-फोल्डिंग एक्सटीरियर रियरव्यू मिरर (ओआरवीएम)
- रियर डिफॉगर
- ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा
- 6-एयरबैग
- सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक
- ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन
- इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
- फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर
- टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
Mahindra BE 6 Formula E एडिशन FE 3 वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 24.49 लाख रुपये)
FE2 वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
- एडाप्टिव सस्पेंशन सिस्टम
- 20-इंच के अलॉय व्हील
- पडल लैंप
अब, जैसा कि आपको पता चल गया है कि Mahindra BE 6 Formula E एडिशन का FE2 ट्रिम ही फीचर्स से लोडेड है, लेकिन इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) नहीं मिलता है, जिसे नियमित ई-एसयूवी के Pack Two ट्रिम के साथ पेश किया जाता है, और इसकी कीमत 23.50 लाख रुपये है.
हालांकि, BE 6 के Pack Two वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर और ऑटो-फोल्डिंग OEVM जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं, जो सभी Formula E एडिशन के साथ पेश किए जाए हैं.